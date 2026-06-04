Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio David SánchezTributo MetropolitanoIsraelLeire DíezGuitarricadelafuenteJonathan AndicOu com ballaZapateroEclipse solar
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

La oposición venezolana plantea una negociación con el chavismo y EEUU para restaurar la democracia

Trump afirma que EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"

Trump afirma que EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. Gargoi / J. Quintana

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Noticias relacionadas

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España y Alemania lideran la oposición al plan europeo de prohibir los equipos de la china Huawei
  2. Un meteorito explota sobre Estados Unidos con una explosión equivalente a 300 toneladas de TNT
  3. Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump sólo aceptará un acuerdo con Irán que respete sus 'líneas rojas
  4. Más de 400 detenidos y siete policías heridos durante las celebraciones del PSG en Francia
  5. ¿Por qué ha ganado la derecha las elecciones en Colombia? ¿Por qué la izquierda no reconoce los resultados? 5 claves para entender la sorpresa electoral
  6. La UE aprueba el endurecimiento de la política migratoria y la expulsión de personas en situación irregular
  7. Trump abronca a Netanyahu por teléfono: 'Estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí
  8. El PSG celebra su segunda Champions marcada por la violencia urbana

Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese sus ataques

Visita Venezuela la principal autoridad militar de Estados Unidos

Visita Venezuela la principal autoridad militar de Estados Unidos

DIRECTO UCRANIA | Drones ucranianos golpean San Petersburgo antes de importante foro económico

DIRECTO UCRANIA | Drones ucranianos golpean San Petersburgo antes de importante foro económico

DIRECTO IRÁN | Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí

DIRECTO IRÁN | Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí

La Cámara Baja de EEUU aprueba una medida simbólica para frenar la guerra de Trump en Irán

La Cámara Baja de EEUU aprueba una medida simbólica para frenar la guerra de Trump en Irán

El colectivo feminista Ni una Menos vuelve a las calles de Argentina tras la violación y brutal asesinato de una adolescente

Trump dice que un acuerdo de paz con Irán podría llegar este fin de semana

Trump dice que un acuerdo de paz con Irán podría llegar este fin de semana