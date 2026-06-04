Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Estados Unidos ataca otra lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque contra una lancha, supuestamente ligada al narcotráfico, que transitaba en aguas internacionales del Pacífico y confirmaron la muerte de los dos tripulantes de la nave. De acuerdo con el Comando Sur, la operación forma parte del plan "Lanza del Sur" y publicaron, en su cuenta oficial de X, el vídeo del momento en el que la lancha es alcanzada por un proyectil a alta velocidad. Los dos tripulantes que murieron durante el operativo se suman a los más de 200 acumulados, en un periodo de casi 10 meses de ataques a embarcaciones acusadas de narcotráfico, desde que inició el plan en agosto de 2025.

La ONG venezolana Foro Penal anuncia la liberación de 29 trabajadores de empresa de minería La ONG venezolana Foro Penal informó este miércoles que 29 trabajadores de la empresa minera Mibiturven -corporación mixta entre la estatal minera venezolana Minerven y la empresa turca Marilyns Proje Yatirim- fueron liberados, despiués de pasar un año y dos meses detenidos, acusados de cuatro delitos, entre ellos tráfico de material estratégico.

Abel Gilbert Visita Venezuela la principal autoridad militar de Estados Unidos La visita no podía ser más simbólica. A cinco meses de la operación militar que derivó en el secuestro de Nicolás Maduro, un Boeing C-32A aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía y de su interior descendió nada menos que el general Dan Caine, la principal autoridad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Caine llegó procedente de la Base Aérea de Andrews, en Maryland, y de inmediato suscitó expectativa. La presencia del militar norteamericano de alto rango coincide además con un hecho que tampoco pasó inadvertido: la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez no se encontraba en Venezuela para recibir a Caine en la que no será seguramente su única visita al país sudamericano. Rodríguez fue a la India en visita oficial. Según el comunicado oficial de la embajada de EEUU en Caraca, el general ha participado de discusiones bilaterales con líderes del Gobierno provisional e hizo acto de presencia en la Unidad de Seguridad de Marines en la sede diplomática. Lee la noticia completa.

Las cuatro mayores hoteleras en Cuba dejan total o parcialmente la isla en una semana La salida parcial de Cuba de la hotelera española Meliá, la mayor operadora extranjera en el sector, es el cuarto anuncio de este tipo en apenas una semana, tras las decisiones de la también española Iberostar, la canadiense Blue Diamond y la indonesia Archipielago International. Estos movimientos, con consecuencias económicas tanto para las cadenas como para Cuba, están directamente ligados con la orden ejecutiva estadounidense del 1 de mayo que preveía sanciones para las personas y empresas que mantuviesen negocios con el Estado cubano y la sanción una semana después al conglomerado empresarial del Ejército cubano, Gaesa. Meliá anunció que deja de operar y comercializar "de forma inmediata" 15 de los 35 hoteles a su cargo en Cuba (todos los establecimientos son de propiedad estatal en la isla, pero muchos son gestionados por cadenas internacionales), alegando "circunstancias sobrevenidas ajenas" ligadas al "contexto geopolítico social, legal y económico".

Visa y Mastercard dejan de operar en Cuba por las sanciones El Banco Central de Cuba (BCC) anunció este miércoles que los servicios financieros internacionales de Visa y Mastercard dejarán de funcionar en Cuba a partir del próximo sábado para evitar las sanciones derivadas de la Orden Ejecutiva de 1 de mayo de EE.UU. El banco privado extranjero que realizaba las operaciones con el exterior (cuyo nombre no fue difundido por el BCC) comunicó a la autoridad monetaria que interrumpía su relación con la entidad financiera Fincimex (perteneciente al conglomerado empresarial del Ejército, Gaesa) para evitar las sanciones. "Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de Mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba", indicó el BCC.

"¡Elecciones ya!", reclaman sindicatos en Venezuela ante la embajada de EE.UU. en Caracas Más de un centenar de sindicalistas y estudiantes protestaron este miércoles frente a la Embajada de EE.UU. en Venezuela para exigir la celebración de elecciones en el país cuando se cumplen cinco meses de la captura de Nicolás Maduro y consideran que falta un mes para el "vencimiento" de la presidencia interina de Delcy Rodríguez. Los manifestantes se movilizaron desde la plaza Brión en Chacaíto hasta la sede de la embajada estadounidense -ambas ubicadas en el este de Caracas- portando una gran bandera de Venezuela y gritando consignas como: "¡Elecciones ya!". "Estamos exigiéndole a la embajada de los Estados Unidos (que) cumplan con el cronograma electoral, porque queremos elecciones libres y verdaderas, parlamentarias y presidenciales", dijo a la prensa, mientras marchaba, el secretario general del sindicato de la Cancillería venezolana, José Patines.

Marco Rubio pide establecer "lo antes posible" condiciones para celebrar elecciones en Venezuela El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, urgió este miércoles a establecer "lo antes posible" las condiciones para la celebración de elecciones en Venezuela, incluida la creación de una nueva comisión electoral. "Nos gustaría verla lo antes posible, pero recuerden que han pasado cinco meses (desde la captura de Nicolás Maduro), ni cinco años, ni 50 meses. Cinco meses no es mucho tiempo para un país que ha pasado por lo que ese país ha pasado, pero claramente necesitamos una nueva comisión electoral", declaró en una audiencia ante la Cámara de Representantes. El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que el objetivo final de la política de la Administración de Donald Trump para Venezuela es que haya "unas elecciones multipartidistas, libres y justas", aunque no ofreció una posible fecha para los comicios.

Hasta 404 presos políticos en Venezuela, 39 de ellos con nacionalidad extranjera La ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, actualizó este miércoles la cifra de estos detenidos en el país y la situó en 404, cinco menos que los reportados el lunes de la semana pasada, y entre los que se encuentran 39 con doble nacionalidad o extranjeros. Según cifras publicadas en X, en el país suramericano hay 369 hombres y 35 mujeres en prisión por motivos políticos. Del total de presos políticos, 225 son civiles, entre ellos un adolescente, y 179 militares.

Tras cinco meses sin Maduro, Venezuela sigue esperando el alivio económico y político Con un dólar que sube a diario, protestas semanales por salarios y un chavismo que retiene el control gubernamental, Venezuela cumple cinco meses sin Nicolás Maduro y una realidad que para muchos no ha cambiado, pese a la operación militar que sacó del poder al líder chavista y que en opinión de Donald Trump ha traído alegría a los venezolanos. Tras el impacto inicial de la operación estadounidense del pasado 3 enero, los venezolanos no ven un alivio económico pese a la participación de Washington en áreas como el petróleo y la minería, mientras que el destino político del país -bajo la conducción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez- sigue siendo una incógnita. Y aunque la flexibilización de las sanciones estadounidenses ha permitido sellar acuerdos petroleros con inversores y ha facilitado el retorno del país a organismos como el Fondo Monetario Internacional, los anuncios económicos van por un carril ajeno al bolsillo de la gente y el bienestar real sigue ausente.