Ucrania ataca una terminal petrolera de San Petersburgo en una noche de intercambio de drones con Rusia

Ucrania lanzó durante la pasada noche más de 350 drones contra 15 regiones de Rusia, incluidas Moscú, San Petersburgo y Leningrado, según el Ministerio de Defensa ruso y las autoridades locales. El servicio de prensa del Gobierno de San Petersburgo ha reconocido que algunas infraestructuras críticas de los distritos de Kronshadt, Kírov y Krasnoselski han sido atacadas de madrugada, sin dar más detalles. Entre los objetivos golpeados por las fuerzas ucranianas se encuentra la terminal petrolera del puerto de San Petersburgo. En paralelo, las defensas aéreas ucranianas derribaron durante la madrugada 189 de los 198 drones de larga distancia lanzados por el Ejército ruso contra territorio bajo control de Kiev.

Se da la circunstancia que el ataque ucraniano coincide con el inicio de un importante foro económico en esa ciudad que reúne a numerosos dirigentes rusos, incluido su presidente Vladimir Putin, indicaron funcionarios de ambos países. Responsables ucranianos dijeron que la acción tenía como objetivo perturbar la cumbre de tres días en la que debe participar Vladimir Putin.“

La pasada noche fueron atacadas infraestructuras importantes en territorio ruso”, dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre los objetivos alcanzados por las fuerzas ucranianas en la retaguardia enemiga. “Entre ellos estuvo la Terminal de Petróleo de (San) Petersburgo. La distancia desde la frontera ucraniana hasta esta infraestructura de la industria petrolera rusa, que sirve al esfuerzo de guerra, es de unos 1.100 kilómetros”, dijo Zelenski.

Base militar

El presidente ucraniano informó además de ataques a una base militar en la ciudad rusa de Kronstadt, cerca de San Petersburgo, y a una fábrica de la región de Tambov dedicada a la producción de armamento. "La distancia desde el frente es de casi 600 kilómetros", dijo Zelenski sobre este último ataque para destacar las capacidades ucranianas de alcanzar objetivos a larga distancia. Zelenski atribuyó estas operaciones al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), a las fuerzas de drones y de operaciones especiales del Ejército ucraniano y a la inteligencia militar y la Guardia de Fronteras de Ucrania.

Se da la circunstancia que el ataque ucraniano coincide con el inicio de un importante foro económico en esa ciudad que reúne a numerosos dirigentes rusos, incluido su presidente Vladimir Putin, indicaron funcionarios de ambos países. Responsables ucranianos dijeron que la acción tenía como objetivo perturbar la cumbre de tres días en la que debe participar Vladimir Putin.

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Según el Ministerio de Defensa de Rusia, Ucrania lanzó durante la pasada madrugada más de 350 drones contra territorio ruso. Ucrania ha pasado de no tener capacidad de atacar territorio enemigo al comienzo de la invasión rusa a superar al enemigo muchas noches en el número de drones que emplea en sus ataques a la retaguardia de Rusia, que suelen tener como prioritarios objetivos de la industria militar y refinerías, terminales y otras infraestructuras de la industria del petróleo que sufraga en gran medida el esfuerzo de guerra del Kremlin.