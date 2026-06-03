Misterio en Nueva York: la policía investiga videos de hombres saliendo de las alcantarillas de la ciudad

La policía de Nueva York está llevando a cabo una investigación tras la aparición en las últimas semanas de múltiples videos que muestran a grupos de personas entrando y saliendo del sistema de alcantarillado de la ciudad. La hipótesis que se baraja es que los hombres, captados por cámaras de vigilancia en diversos barrios de Brooklyn y Queens, están buscando objetos de valor en el subsuelo, según informaron medios estadounidenses citando a fuentes policiales. Todavía no está claro si un mismo grupo se encuentra detrás de todos los incidentes.

En uno de los videos se observa a varios hombres retirando la tapa de una alcantarilla para luego descender al sistema de drenaje, del cual vuelven a salir horas más tarde. "Entrar en el sistema de alcantarillado es ilegal y, además, extremadamente peligroso", declaró a la BBC un portavoz del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad. "Las alcantarillas pueden presentar numerosos peligros, incluidos gases nocivos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgos de inundación y espacios confinados. Por estas razones, los ciudadanos nunca deben introducirse en tuberías, desagües, sumideros, alcantarillas o puntos de descarga", añadió este portavoz.

La semana pasada, la policía recibió información sobre varios individuos no identificados que retiraban las tapas de las alcantarillas y accedían al sistema de alcantarillado. "Los individuos huyeron posteriormente del lugar en un vehículo desconocido, con rumbo desconocido", declaró un portavoz del departamento de Policía de Nueva York, quien informó de que no se han reportado heridos, ni tampoco hay detenidos, por lo que la investigación continúa en curso.

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Las autoridades creen que los hombres que fueron captados en video saliendo de una alcantarilla son "cazatesoros" y exploradores urbanos en busca de objetos de valor en el sistema de alcantarillado, según informaron fuentes policiales a CBS News. Los hombres podrían enfrentarse a cargos de robo con allanamiento de morada si son detenidos.