El ministro de Educación de Francia, muy severo con las faltas de ortografía, comete varios errores en un programa de televisión

Lo que debía ser una entrevista distendida para el ministro de Educación de Francia acabó convirtiéndose en su peor pesadilla. Esta semana, Edouard Geffray fue invitado al programa de televisión de France 5 C à vous. Todo iba bien hasta que a los colaboradores del programa se les ocurrió poner a prueba al ministro con un test de ortografía.

En directo, entre risas y bromas, nadie imaginó que Geffray no conseguiría escribir correctamente las palabras: accueil, dilemme o coccyx. "Lo siento", decía sonrojado mientras admitía su error, pero lejos de detenerse continuó la prueba. "Ministro nunca se escribe con mayúscula, a diferencia de Presidente de la República. Y "Educación Nacional" depende del contexto", afirmó. Sin embargo, apenas unos segundos antes, le había resultado más difícil escribir con mayúscula "Primera Guerra Mundial". A pesar de sus fallos, el ministro es conocido en el país por su intransigencia con las faltas de ortografía en alumnos de bachillerato.

El vídeo ya acumula miles de visualizaciones y duros comentarios en los que se critica el nivel del funcionario a cargo del ministerio de Educación. "Mantuvo el timón (DGESCO) durante la peor caída de Francia en el ranking internacional PISA, 21 puntos perdidos en mates, algo nunca visto. ¿Y es él el intransigente que exige cero errores a los chavales? Hundiste el barco, cállate", crítica un usuario de Twitter.

Crisis en la educación

La escena hubiera quedado en una simple anécdota si no fuera porque el sistema educativo francés se encuentra en una situación delicada. Desde hace años, estudios europeos y nacionales alertan del deterioro progresivo del nivel educativo de los jóvenes del país, especialmente, en matemáticas.

La edición 2022 de PISA mostró una caída significativa de hasta 21 puntos entre los alumnos franceses de 15 años, especialmente en matemáticas. Aunque este descenso fue generalizado en muchos países y Francia se encuentra en la media respecto a otros países, sí es cierto que ha registrado un descenso respecto a evaluaciones anteriores. Otro estudio reciente, TIMSS 2023, también situó a los alumnos franceses de primaria y secundaria por debajo de la media de los países europeos y de la OCDE en matemáticas y ciencias. En las pruebas realizadas, apenas un 3% de los alumnos alcanzó el nivel avanzado, frente al 11% registrado por el conjunto de países participantes.

A esta caída de nivel, se le suma otra preocupación para los expertos; el aumento de las desigualdades entre los alumnos. Aunque Francia cuenta con jóvenes excelentes, las desigualdades sociales dentro de las aulas cada vez son más evidentes, generando un impacto directo en el rendimiento académico de los estudiantes.

Un retroceso en el nivel educativo, un aumento de las desigualdades en las aulas y una importante escasez de docentes. Según los datos recopilados por la OCDE para PISA 2022, más de dos tercios de los alumnos franceses estaban escolarizados en centros cuyos directores declaran dificultades para contratar profesores suficientes. Esta situación ha obligado al Gobierno a lanzar campañas nacionales de reclutamiento de profesorado. Sin embargo, desde el sector educativo señalan un motivo claro a la falta de profesorado; las precarias condiciones laborales.

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En este contexto, el error del ministro Geffray ha sido interpretado por muchos como una clara señal del estado actual de la educación del país.