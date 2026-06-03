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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Al menos 22 muertos en Ucrania tras los ataques rusos este martes
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
La ofensiva rusa con decenas de misiles y drones deja al menos 22 muertos en Ucrania
Un ataque ruso contra Ucrania en la madrugada del martes dejó al menos 22 muertos, 16 de ellos en la ciudad de Dnipró, según informó Kiev, que volvió a pedir urgentemente a Estados Unidos sistemas de defensa antiaérea. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había advertido en los últimos días de un posible ataque masivo por parte de Rusia, después de que Moscú pidiera a las embajadas extranjeras en Kiev que evacuaran. Varias horas después de los bombardeos, los equipos de rescate seguían recuperando cuerpos entre los escombros de edificios dañados. Los heridos se cuentan por decenas. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, reportó seis muertos y 66 heridos en Kiev. En Dnipró (este), el balance se elevó a 16 muertos, entre ellos dos niños, y 42 heridos, según las autoridades locales. "Si Ucrania no está protegida contra misiles balísticos y otros proyectiles, estos ataques continuarán", declaró el presidente ucraniano en redes sociales.
El excanciller Schröder está en Moscú tras proponerlo Putin como mediador, según medio
El excanciller alemán Gerhard Schröder está de visita en Moscú, según informó este martes una televisión germana, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, planteara que el exjefe del Gobierno de Alemania podría mediar entre Occidente y Rusia en la guerra de Ucrania, algo que los europeos rechazan. Rainer Münz, corresponsal del canal de noticias 24 horas NTV y de la emisora de radio germana RTL, informó de que vio al excanciller de 82 años en el céntrico Hotel Baltschug Kempinski de la capital rusa, un lujoso establecimiento de cinco estrellas. Según el reportero, el expolítico socialdemócrata que gobernó Alemania entre 1998 y 2005 no hizo declaraciones al ser visto por él.
Aumentan a 21 los muertos y más de cien los heridos por los últimos ataques de Rusia contra Ucrania
Los ataques del Ejército ruso de la pasada noche sobre varias ciudades ucranianas, entre ellas Kiev, Dnipró, Járkov y Kamianske, han dejado ya 21 muertos y más de cien heridos, según han informado las autoridades locales. El Servicio Estatal de Emergencias ha indicado que los ataques a gran escala de las Fuerzas Armadas rusas han matado a seis personas y herido a otras 81 en Kiev, mientras que en Dnipró son ya 15 los fallecidos, entre ellos un trabajador de los equipos de rescate y cuatro menores, además de cerca de cuarenta afectados más. "En la capital, los equipos de rescate trabajan desde la noche en caso todos los distritos, con un total de 29 ubicaciones. La mayoría de los incendios han sido extinguidos, si bien el trabajo continúa en seis puntos activos en cinco distritos de Kiev", ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales. El organismo ha puntualizado que en la capital se han registrado daños en varios edificios residenciales. Además, se ha decretado un incendio en un edificio asociado al Ministerio del Interior ucraniano.
Ucrania ordena la evacuación de miles de civiles de la región de Járkov
Las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación de más de 7.000 civiles de varias localidades de la región de Járkov, en la frontera con Rusia, en el noreste del país, señal de los temores ante un posible avance ruso. "Dada la situación de seguridad y los ataques sistemáticos del enemigo, ampliamos la zona de evacuación obligatoria", indicó en Telegram el gobernador regional, Oleg Siniegubov. La medida afecta a siete localidades y concierne a más de 7.000 personas, de las que más de 1.700 son niños, precisó. Las autoridades ucranianas ordenan con regularidad evacuaciones de civiles en el este del país, donde se concentran la mayoría de los combates desde que empezó la guerra, en febrero de 2022, pero con menos frecuencia en otras zonas.
Balance de la jornada a estas horas | Al menos 17 muertos e inquietud en Ucrania ante el aumento de los ataques rusos
Rusia lanzó a lo largo de la madrugada del martes contra Kiev, Dnipró, Járkov y otras ciudades y regiones ucranianas la mayor ola de ataques contra la retaguardia enemiga más masivos de toda la guerra. Ucrania ha mostrado su vulnerabilidad ante los ataques masivos con misiles balísticos y drones. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió recientemente en una carta a su homólogo Donald Trump pidiéndole equipos de defensa antiaérea. En concreto, Moscú empleó en este ataque 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia. El ataque ha supuesto la muerte de al menos 17 personas, incluido un niño. Cientos de personas se protegieron de los bombardeos en el metro. Mientras, en la refinería Ilsk de la sureña región de Krasnodar, cerca del mar Negro, se desató un incendio tras el ataque nocturno de drones ucranianos.
Magyar ve cerca acuerdo con Ucrania sobre minoría húngara para desbloquear adhesión a UE
El primer ministro húngaro, Péter Magyar, afirmó este martes que las negociaciones con Ucrania sobre los derechos de la minoría húngara en ese país avanzan de forma muy positiva y concluirán pronto, con lo que se desbloquearía el prerrequisito para que Budapest dé luz verde a que comience el proceso de adhesión de Kiev a la UE. Magyar manifestó en Berlín en una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, la expectativa de poder cerrar las conversaciones a nivel técnico esta misma semana. "Estoy dispuesto a negociar con (Volodímir) Zelenski, el presidente ucraniano, a principios de la semana que viene y espero que nos reunamos cuando podamos ponernos de acuerdo", afirmó el nuevo jefe de Gobierno húngaro.
Rusia afirma que el ataque ucraniano a un centro educativo en Lugansk marca un nuevo "paradigma" de la guerra
El Kremlin ha advertido este martes que el reciente ataque ucraniano a un centro universitario en Starobilsk, en la ocupada provincia de Lugansk, que mató una veintena de personas, "es un paradigma completamente diferente" de esta fase del conflicto. El portavoz de Moscú, Dimitri Peskov, ha puesto de manifiesto que este "ataque terrorista deliberado tan inhumano contra civiles" es un paso más allá en el devenir de esta guerra y ha remarcado que Ucrania era consciente de que aquellas instalaciones no eran un objetivo militar.
"Estamos hablando de un colegio que nunca fue una instalación militar. Nunca estuvo relacionado con asuntos militares. Allí siempre había gente joven, niños, que estudiaban en esa institución (...) el régimen ucraniano lo sabía muy bien", ha denunciado Peskov, en declaraciones a los medios, según recogen agencias rusas.
Rusia sólo ganó 14 kilómetros cuadrados de territorio en mayo, según canal ucraniano
Mayo ha sido el peor més para el Ejército ruso en el frente de Ucraniadesde octubre de 2023, tras ganar únicamente 14 kilómetros de territorio enemigo adicionales, según cálculos publicados este martes por el canal militar de Telegram ucraniano DeepState.
El canal dice además que Rusia podría haber perdido en realidad más territorio del que ganó en mayo, ya que los avances del Ejército ucraniano se registran con cierto retraso en los materiales que elabora DeepState. "La guerra está entrando en una nueva fase y es importante que el Estado ucraniano no pierda la iniciativa", dice en el comentario que acompaña a la gráfica sobre los avances mensuales rusos.
Según esta gráfica, Rusia ganó en abril 141 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, ya muy por debajo de los 725 conquistados en noviembre de 2024, el mes más exitoso para las fuerzas del Kremlin de la serie cubierta por DeepState.
Francia condena los "cínicos" ataques rusos contra Kiev y promete más presión sobre Moscú
Francia ha condenado "con la mayor firmeza" los ataques "masivos" y "cínicos" lanzados por Rusia durante la noche contra Kiev y varias zonas del este de Ucrania, que han dejado al menos 18 víctimas civiles, incluido al menos un niño. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores francés ha denunciado los bombardeos "masivos" contra la población y las infraestructuras civiles ucranianas, señalando que estos ataques reflejan "una vez más el desprecio total de Moscú por los esfuerzos emprendidos en favor de la paz".
París ha acusado así al Kremlin de prolongar deliberadamente el conflicto pese a las reiteradas propuestas de alto el fuego duradero planteadas por Ucrania. En opinión del Gobierno galo, Rusia continúa recurriendo a maniobras dilatorias para mantener su ofensiva militar. Las autoridades francesas han aseverado, además, que los nuevos ataques constituyen una nueva violación del derecho internacional humanitario y han reiterado su compromiso de apoyar a las jurisdicciones ucranianas e internacionales para que los presuntos crímenes cometidos durante la guerra no queden impunes.
Los 18 muertos por el último ataque ruso confirman que Ucrania es vulnerable a los misiles balísticos
El último ataque de Rusia contra territorio Ucraniano, que ya deja al menos 18 muertos, revela de nuevo una vulnerabilidad ucraniana ante los ataques rusos con misiles balísticos. Una circunstancia sobre la que el presidente Volodímir Zelenski advirtió recientemente en una carta a su homólogo Donald Trump pidiéndole ayuda. Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia empleó en este ataque un total de 656 drones de larga distancia y 73 misiles de distintos tipos, de los que 602 y 40, respectivamente, fueron neutralizados.
Otros 33 drones y el mismo número de misiles, treinta de ellos balísticos, no pudieron ser interceptados e impactaron en 38 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones destruidos en el aire en otros quince lugares.
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