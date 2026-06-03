Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Al menos 22 muertos en Ucrania tras los ataques rusos este martes

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Ciudadanos de Lemberg, en Ucrania, consultan sus teléfonos móviles en un refugio durante un bombardeo ruso.

Ciudadanos de Lemberg, en Ucrania, consultan sus teléfonos móviles en un refugio durante un bombardeo ruso. / CHENEY ORR / DPA / EUROPA PRESS

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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