Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Al menos 22 muertos en Ucrania tras los ataques rusos este martes

Rusia sólo ganó 14 kilómetros cuadrados de territorio en mayo, según canal ucraniano

Mayo ha sido el peor més para el Ejército ruso en el frente de Ucraniadesde octubre de 2023, tras ganar únicamente 14 kilómetros de territorio enemigo adicionales, según cálculos publicados este martes por el canal militar de Telegram ucraniano DeepState.

El canal dice además que Rusia podría haber perdido en realidad más territorio del que ganó en mayo, ya que los avances del Ejército ucraniano se registran con cierto retraso en los materiales que elabora DeepState. "La guerra está entrando en una nueva fase y es importante que el Estado ucraniano no pierda la iniciativa", dice en el comentario que acompaña a la gráfica sobre los avances mensuales rusos.

Según esta gráfica, Rusia ganó en abril 141 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, ya muy por debajo de los 725 conquistados en noviembre de 2024, el mes más exitoso para las fuerzas del Kremlin de la serie cubierta por DeepState.