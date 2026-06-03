Guerra de Irán, en directo: última hora | Israel y Hezbolá intercambian ataques pese al anuncio de tregua de Trump

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Ataque estadounidense La Guardia Revolucionaria iraní también denunció un ataque estadounidense contra una de sus torres de comunicaciones, situada en la isla de Qeshm, en una ofensiva confirmada por el Centcom. El mando militar estadounidense dijo que atacó esta estación de control terrestre militar después de que Irán lanzara misiles balísticos hacia países vecinos, entre ellos Kuwait y Baréin, sin que ninguno alcanzara sus objetivos. La IRGC, por su parte, afirmó que lanzó ataques con misiles y drones contra una base aérea y helicópteros estadounidenses "ubicados en un país de la región", así como contra el cuartel general de la Quinta Flota de EE. UU., ubicado en Baréin, en respuesta al ataque contra la torre de comunicaciones de Qeshm. El Centcom aseguró en X que ni la base aérea ni el cuartel general de su Quinta Flota fueron alcanzados.

Irán dice que respondió tras el ataque de EEUU a un petrolero del país persa en Ormuz La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) aseguró este miércoles que atacó a un buque de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa del país norteamericano contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz, en una nueva ronda ofensiva que ambas partes se acusan de iniciar. "Anoche, el Ejército estadounidense agresor atacó un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz con un proyectil aéreo, dañando la sala de máquinas. En respuesta (...), el buque Panaya, perteneciente al enemigo sionista estadounidense, fue atacado con misiles navales", señaló la IRGC en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite. El Comando Central estadounidense (Centcom) informó por su parte el martes de que disparó un misil contra la sala de máquinas de un buque cisterna, sin carga y con bandera de Botsuana, que navegaba en dirección a la isla de Kharg, el principal puerto petrolero de Irán, en el marco del bloqueo marítimo vigente, después de que la embarcación ignorara "repetidas advertencias".

El petróleo de Texas sube un 1,7 %, hasta 93,76 dólares, pendiente de noticias de Irán El precio del petróleo intermedio de Texas subió este martes un 1,7 %, hasta 93,76 dólares el barril, mientras el mercado espera noticias sobre Irán, que supuestamente está revisando la última propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra. Al término de la sesión, los contratos de futuros del West Texas Intermediate (WTI, por sus siglas en inglés) con vencimiento en julio sumaron 1,6 dólares respecto al cierre anterior. El WTI se disparó el lunes más de un 7 % después de que medios iraníes informaran de que Teherán había paralizado las negociaciones con Washington por la ofensiva israelí en el Líbano que este fin de semana se recrudeció. No obstante, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que las negociaciones siguen en marcha, y el secretario de Estado, Marco Rubio, agregó que Irán por primera vez ha aceptado "negociar aspectos sobre su programa nuclear".

Las economías vulnerables, con más riesgos ante la guerra de Irán Las economías vulnerables corren cada vez más riesgo durante el cierre del estrecho de Ormuz. Es la advertencia lanzada este martes por la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Las economías vulnerables son las que corren mayor riesgo a medida que continúan las perturbaciones en el estrecho de Ormuz, y estas economías, que incluyen pequeñas naciones insulares y lo que la ONU denomina "países menos adelantados", podrían ver aumentar los costes de importación de petróleo en 20.000 millones de dólares al año. En conjunto, estos países albergan a casi mil millones de personas, de las cuales más del 30% vive con menos de tres dólares al día. Antes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el estrecho de Ormuz gestionaba aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo.

Israel ataca hospitales en el Líbano y pone a 13.500 embarazadas en riesgo, alerta la ONU El Ejército de Israel está llevando ataques contra hospitales en el Líbano y hay 13.500 mujeres embarazadas en riesgo, alertó este martes Anandita Philipose, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Líbano (UNFPA). "La población de todo el Líbano, en particular las mujeres y las niñas, se enfrenta a niveles espantosos de violencia, desplazamiento y pérdidas humanas", aseguró Philipose en la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, en la que intervino por videoconferencia. La representante del UNFPA aseguró que en los últimos días Israel ha atacado un centro de atención primaria de salud, uno de los tres hospitales público que ofrece servicios de salud materna en el sur del Líbano y un espacio seguro para mujeres y niñas en el sur del Líbano, gestionado por la ONU. Philipose afirmó que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han producido más de 190 ataques contra la atención sanitaria que han causado la muerte de 128 trabajadores sanitarios y 332 heridos.

Hezbolá es el "único obstáculo" para la paz entre Israel y Líbano, dice Rubio Israel y Líbano podrían concluir un acuerdo de paz "mañana mismo" de no ser por el obstáculo de Hezbolá, declaró el martes el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio. "Israel no tiene ninguna reivindicación territorial en Líbano. Hezbolá es el único obstáculo", afirmó Rubio, consultado al respecto durante una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. El secretario de Estado dio esas declaraciones el mismo día en que ambos países iniciaban en Washington una cuarta ronda de negociaciones. "Sin Irán, no existiría Hezbolá", explicó, subrayando además que Estados Unidos, que desempeña el papel de mediador, insiste en separar las negociaciones israelo-libanesas de las que se mantienen con Irán, algo que Teherán rechaza.

Trump asegura que las conversaciones con Irán no se llegaron a interrumpir El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las conversaciones con las autoridades de Irán "han continuado sin interrupción", incluso durante la jornada de este martes, después de que Teherán haya amenazado con suspender todo intercambio con Washignton en respuesta a los continuos ataques de Israel contra Líbano. "Las conversaciones entre nosotros han continuado sin interrupción, incluso hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, hace un día y hoy", ha señalado en sus redes sociales, tras tildar de "falsas y erróneas" las informaciones que han apuntado en dirección contraria. El inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que estas conversaciones "nunca se sabe adónde conducirán". "Pero como le dije a Irán: 'Es hora, de una forma u otra, de que lleguéis a un acuerdo'. ¡Lleváis 47 años haciendo esto y no se puede permitir que siga así por más tiempo!", ha agregado. El mandatario estadounidense señaló este lunes que "no pasa nada" si Irán suspendía las negociaciones, si bien horas más tarde anunció que Israel no atacará la capital libanesa, Beirut, como tenía previsto, tras mantener una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Antes, Irán había condicionado la continuidad de las negociaciones con Estados Unidos al cese de ataques israelíes en Líbano.

Se eleva a 3.468 el total de fallecidos al cumplirse tres meses de conflicto en el Líbano Al menos 3.468 personas murieron y otras 10.577 resultaron heridas desde el inicio de la ofensiva de ataques israelíes contra el Líbano, de la que este martes se cumplen tres meses, sin que el alto el fuego técnico acordado entre ambos países haya parado la violencia. "El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 2 de junio es el siguiente: 3.468 muertos y 10.577 heridos", informó en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, dependiente del Ministerio de Salud Pública. Este martes, el Líbano e Israel comenzaron una nueva ronda de diálogo directo en Washington, parte de unas conversaciones a las que se opone el grupo chií libanés Hizbulá y que continúan en marcha pese a las crecientes violaciones del alto el fuego en vigor.

Rubio afirma que Irán "acepta negociar aspectos de su programa nuclear" que antes no quería ni mencionar El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado este martes que ahora Irán "acepta negociar aspectos de su programa nuclear" que, antes de la ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero, "se negaban siquiera a mencionar". Según ha defendido el jefe de la diplomacia estadounidense en una sesión en el Senado estadounidense, la operación militar contra Irán "tuvo un gran éxito en el cumplimiento de sus objetivos militares". Así ha defendido que el ataque ha reducido "drásticamente" las capacidades de Irán en materia de misiles y drones, pese a que que Teherán "todavía tiene muchos drones", alegando que este tipo de equipamiento militar es "fácil de fabricar".