Rubio cree que Mojtaba Jameneí está vivo y "cada vez más implicado" en la negociación

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este martes que cree que el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, está vivo y "cada vez más implicado" en las negociaciones con Washington para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz. "No lo hemos visto en público y me imagino que, dado lo que les ha ocurrido a varios dirigentes del régimen, ser muy visibles públicamente probablemente no es algo que se les recomiende a nivel interno", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense durante una audiencia en el Senado. "Dicho esto, creo que hay indicios de que él está cada vez más implicado, de alguna manera, en todas las comunicaciones, tanto en los textos como a través de intermediarios", agregó Rubio.

Mojtaba Jameneí fue nombrado líder supremo de Irán después de que su padre, Alí Jameneí, quien lideró el país desde 1989, fuera asesinado el 28 de febrero en el primer día de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica. El nuevo líder no ha aparecido en público y solo ha ofrecido mensajes por escrito, por lo que el Pentágono sospecha que quedó desfigurado en un ataque y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sugerido alguna vez que podría estar muerto. Rubio explicó que el régimen iraní está tan fragmentado que tarda entre tres y cinco días en dar respuesta a cada propuesta de acuerdo que plantea Estados Unidos a través de los mediadores paquistaníes. Además, Estados Unidos cree que hay "problemas de comunicación dentro del propio régimen", tanto en los altos cargos como en los comandantes que están en el campo de batalla.

Durante su intervención, Rubio se mostró confiado en que se puedan reanudar los contactos con Irán y que pronto se pueda llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra y que permita el desbloqueo del estrecho de Ormuz. La limitación del programa nuclear iraní, en cambio, requerirá de negociaciones "altamente técnicas" que podrían durar meses, dijo.

Según la prensa oficial iraní, la República Islámica decidió el lunes paralizar los contactos con Washington, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no fue notificado al respecto y aseguró que las negociaciones siguen avanzando. Trump anunció además un acuerdo por el que Israel y la milicia libanesa Hezbolá frenaban sus ataques, aunque durante la madrugada de este martes se volvió a registrar fuego cruzado entre ambos bandos.

El asunto nuclear

El secretario de Estado de Estados Unidos se mostró confiado en que se reanuden los contactos con Irán y se pueda alcanzar un acuerdo nuclear en los próximos días, después de que Teherán anunciara una pausa en las negociaciones por la ofensiva israelí en el Líbano. "Tenemos la esperanza de que se reabran las vías de diálogo y entremos en un periodo de negociaciones sobre temas muy específicos, con un marco bien delimitado, con la esperanza de alcanzar un resultado aceptable para nosotros y que ellos también puedan asumir", declaró.

Rubio aseguró que por primera vez Irán ha aceptado "negociar aspectos sobre su programa nuclear", algo a lo que se negaba hace un mes, y señaló que "podría concretarse hoy, mañana o en la próxima semana". Detalló que lo que complica este proceso es que "el régimen está internamente fracturado" y tarda varios días a responder cada borrador de acuerdo que se le envía a través de los intermediarios paquistaníes.

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El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que, si estas conversaciones no funcionan, Estados Unidos seguirá teniendo "un problema" con respecto a las ambiciones nucleares de Irán, pero subrayó que Teherán ya no tendrá un "escudo" que lo respalde, dado que su Armada ha sido destruida por la guerra que lanzó Estados Unidos en febrero, que calificó de "altamente exitosa".