Al menos 13 muertos en el mayor ataque de Rusia contra Ucrania de los últimos meses

Rusia lanzó durante la pasada madrugada contra varias ciudades y regiones de Ucrania, en lo que fue uno de los ataques más masivos de toda la guerra. El Ejército del Kremlin empleó 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia, que mataron al menos a 13 personas y dejaron más de 100 heridos, según Kiev. Hasta 30 proyectiles impactaron en diferentes objetivos. El Ejército ruso confirmó la ofensiva contra empresas del complejo industrial ucraniano e infraestructura crítica de Kiev y oras seis regiones.

Las autoridades ucranianas informaron hasta el momento de la muerte de cuatro personas en Kiev y otras nueve en Dnipró como consecuencia de este ataque ruso. Las ciudades de Járkov, Zaporiyia y Poltava fueron otra de las regiones más afectadas en el ataque de esta madrugada.

Se trata de la primera ofensiva de esta envergadura lanzada por las fuerzas del Kremlin después de que Moscú anunciara a finales de mayo el comienzo inminente de una campaña de ataques a centros de toma de decisiones del Estado ucraniano. Desde finales de la semana pasada, las autoridades ucranianas avisaban de la posibilidad de un ataque masivo de Rusia.

Petición a la UE

Tras el nuevo "ataque masivo y combinado" de Moscú, el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, pidió en un mensaje en X que la UE active el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y empiece a destinar dinero al programa PURL, mediante el cual Ucrania compra a EEUU misiles antibalísticos y más sistemas Patriot con los que se lanzan estos proyectiles.

La reclamación de Sibiga tiene lugar días después de que el presidente del país eslavo, Volodímir Zelenski, pidiera en una carta al Congreso de EEUU y al presidente Donald Trump que Washington incremente el ritmo de los suministros a Kiev.

Este tipo de armamento es el más eficaz para hacer frente a los misiles balísticos rusos.

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El pasado mes de mayo, Rusia lanzó 211 misiles contra Ucrania, una de las cifras más elevadas desde el inicio de la guerra. En uno de los ataques empleó el misil de medio alcance Oreshnik, capaz de transportar ojivas nucleares. En cuestión de drones de largo alcance, Moscú lanzó 8.150, un 24% más que en abril.