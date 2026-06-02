Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | La UE estudia suspender la residencia legal de los ucranianos en edad de combatir

Amnistía Internacional denuncia el "adoctrinamiento" de Rusia en las aulas: "Son fábricas de sumisión"

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este lunes el "adoctrinamiento estatal" al que son sometidos niños y niñas de todo el país a diario en las escuelas, al tiempo que ha advertido de que estos centros educativos se han convertido en "fábricas de sumisión" donde se somete a los menores a una fuerte vigilancia. "Las autoridades rusas niegan a los niños y niñas el derecho a una educación de calidad utilizando clases y libros de texto cargados de propaganda para adoctrinarlos y justificar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, al tiempo que reprimen la libertad de expresión, el pensamiento independiente y el acceso a la información", ha indicado la organización en un comunicado.

En su nuevo informe 'Solo Fuentes Oficiales: Adoctrinamiento en el Sistema Educativo Ruso', Amnistía ha documentado cómo se somete a los niños y niñas de toda Rusia y la Ucrania ocupada a "la ideología del Estado a través de un programa de estudios controlado por el poder central".