En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | La UE estudia suspender la residencia legal de los ucranianos en edad de combatir
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Drones y misiles
Diez personas resultaron heridas también en Járkov, igualmente en el este de Ucrania, entre ellas un niño, describió en Telegram el alcalde Igor Terekhov. La ciudad fue "atacada por 15 drones y dos misiles", precisó. Del lado ruso, un civil murió el lunes en la región de Kursk, cerca de la frontera, en un ataque con drones ucranianos, indicó el gobernador local, Aleksandr Khinchtein. Un incendio se desató en la refinería de Ilski, en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, a raíz de un ataque con esas aeronaves no tripuladas, según el cuartel general operativo de la región. Moscú, que bombardea Ucrania casi todas las noches, ha intensificado sus ataques diurnos en los últimos meses, lo que ha provocado una respuesta de Kiev, que a su vez ha incrementado sus operaciones, especialmente a larga distancia, contra Rusia.
Un ataque ruso deja ocho muertos y decenas de heridos en Urcania
Un ataque ruso contra Ucrania en la madrugada de este martes dejó ocho muertos, tres de ellos en la capital Kiev, que fue alcanzada por misiles balísticos, informaron las autoridades. "Se confirmó la muerte de tres personas en Kiev", aseguró el jefe de la administración militar de la capital, Timor Tkatchenko, poco después de informar sobre 29 heridos, entre ellos dos niños, en bombardeos contra varios barrios de la ciudad. "El enemigo está atacando con misiles balísticos", había advertido antes en la plataforma de mensajería Telegram. Tras las explosiones, algunos pobladores acudieron a los refugios cargando bolsas y mantas por las calles de Kiev, donde se podía ver una densa columna de humo, constataron periodistas de la AFP. En el este del país, en Dnipró, las autoridades informaron de cinco muertos y 25 heridos. "El balance del ataque ruso contra Dnipró sigue aumentando", subrayó el jefe de la administración militar de la región, Oleksandr Ganja.
Rumanía denuncia ante la ONU los heridos por el ataque de un dron ruso
La ministra de Relaciones Exteriores de Rumanía, Oana-Silvia Țoiu, denunció este lunes ante la ONU, junto a miembros de la Unión Europea (UE), la OTAN y otros aliados, que dos ciudadanos de su país resultaron heridos por el impacto de un dron ruso en su espacio aéreo. Según explicó la canciller rumana, la noche del 28 al 29 de mayo, un dron ruso, que formaba parte de un ataque contra Ucrania, "entró en el espacio aéreo rumano, violando el derecho internacional" y explotó sobre el tejado de un edificio de viviendas en la ciudad de Galați. "Por primera vez, se han producido heridos entre la población rumana. Dos personas resultaron heridas y varios residentes necesitaron atención médica. El impacto provocó un incendio y daños importantes, lo que obligó a evacuar el edificio", dijo la ministra a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU.
Funcionarios rusos advierten a Putin de que el gasto de guerra es insostenible
Funcionarios de alto rango del gobierno han advertido al presidente ruso, Vladímir Putin, que el gasto en la guerra de Ucrania sigue una trayectoria financieramente insostenible, en la señal más seria de divisiones internas en Moscú desde que comenzó la invasión a gran escala. Funcionarios del Ministerio de Finanzas y del banco central de Rusia han advertido al Kremlin que el nivel actual de gasto proyectado en defensa corre el riesgo de ampliar peligrosamente el déficit presupuestario del gobierno, según personas familiarizadas con el asunto y documentos revisados por Bloomberg News. Los funcionarios, cada vez más preocupados por el estado de la economía rusa y las finanzas públicas en los últimos meses, han propuesto nuevos recortes al gasto en defensa, dijeron las personas. También han advertido que será difícil corregir el deterioro de las finanzas públicas sin encontrar eficiencias adicionales. Sin embargo, una división entre los responsables de las políticas ha llevado a altos funcionarios del Ministerio de Defensa y a algunos miembros del Kremlin, decididos a cumplir los objetivos bélicos de Putin, a insistir en proteger el gasto militar. Argumentan que reducirlo dañaría gravemente la economía porque muchas empresas dependen de contratos vinculados al sector militar.
Francia aborda un petrolero de la llamada flota fantasma rusa
Francia informó este lunes que abordó durante el fin de semana un petrolero vinculado a Rusia en el Atlántico, en la última de estas operaciones destinadas a combatir la llamada flota fantasma de Moscú. El 'Tagor' es el cuarto petrolero de esta flota utilizada por Rusia para eludir las sanciones occidentales contra sus ventas de petróleo que Francia intercepta en el mar desde el 'Boracay', en septiembre de 2025. El abordaje se produjo "a más de 400 millas náuticas (740 km) al oeste de la punta de [la región de] Bretaña", es decir, muy lejos de las costas europeas, precisó la prefectura marítima del Atlántico en un comunicado. Procedente del puerto de Múrmansk, en el extremo noroeste de Rusia, el petrolero, con 23 tripulantes a bordo, se dirigía hacia la ciudad balnearia de Limbé, en Camerún, país cuyo pabellón enarbolaba. "Esta intervención se llevó a cabo en el Atlántico, en alta mar (...) en el más estricto respeto del Derecho del Mar", escribió el presidente francés, Emmanuel Macron, en la red social X.
Marlaska aborda en Kiev el compromiso de España para la reconstrucción de Ucrania
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha reunido este lunes en Kiev con su homólogo ucraniano para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad y reafirmar el compromiso de España con la reconstrucción de este país tras la invasión de Rusia, así como con su población desplazada. Durante la estancia de un día en Kiev, la delegación española ha celebrado una reunión con el ministro del Interior ucraniano, Klymenko Ihor, y ha visitado también el Departamento de Seguridad Aérea y ha participado en la ofrenda floral en el Muro Memorial. España ha concedido más de 266.000 protecciones temporales a ciudadanos ucranianos, según ha recordado el Ministerio del Interior en una nota de prensa. "Somos el cuarto país europeo que más acoge, pese a nuestra lejanía geográfica", ha destacado Marlaska, que ha garantizado a su homólogo "respuestas y soluciones viables" para todos los ciudadanos desplazados en España.
Ucrania recupera la iniciativa mientras sus drones golpean las líneas de suministro rusas
Los ataques con drones ucranianos, que se expanden rápidamente en territorio ocupado por Rusia, están interrumpiendo las vitales líneas de suministro del ejército invasor y ralentizando su avance, lo que permite a Kiev tomar una mayor iniciativa en el campo de batalla. Tras varios años de avances lentos pero constantes por parte de Rusia, Ucrania está cambiando el equilibrio de fuerzas. Sus ataques contra la logística rusa a distancias de entre 30 y 200 km más allá del frente parecen haber tomado por sorpresa al adversario. Desde hace varias semanas, drones ucranianos de alcance medio atacan vehículos militares que transportan combustible y municiones por carreteras principales en los territorios ucranianos ocupados. Cientos de impactos ya han sido confirmados mediante videos difundidos en redes sociales por operadores de drones ucranianos y por residentes locales.
Ucrania fue blanco de un número récord de drones rusos en mayo
Rusia atacó Ucrania con un número récord de drones de largo alcance en mayo, según un análisis de la AFP a partir de datos de la Fuerza Aérea ucraniana. De acuerdo con datos recopilados diariamente, Rusia lanzó 8.150 drones de largo alcance contra Ucrania en mayo, un 24% más que en abril. El número de misiles rusos es también uno de los más elevados desde el inicio del conflicto: 211 en mayo, entre ellos un misil balístico de alcance intermedio Orechnik, capaz de transportar ojivas nucleares, utilizado por tercera vez desde el comienzo de la invasión rusa en 2022.
La UE podría excluir de la protección temporal a hombres ucranianos en edad de combatir
Los países de la Unión Europea podrían excluir a los ucranianos en edad de combatir del estatuto de protección temporal del que ahora disfrutan todos los ciudadanos de Ucrania en los Veintisiete, una opción que abordarán los ministros de Interior de la UE esta semana en el marco de un debate sobre el tema. Preguntado por esa posibilidad, adelantada este lunes por el medio Euractiv, el portavoz comunitario Markus Lammert ha recordado que la protección temporal de la que disfrutan los más de 4,3 millones de ucranianos que han llegado a la UE desde el inicio de la guerra se prolongará en principio hasta la primavera de 2027. En ese contexto general, ha subrayado el apoyo que la UE ha ofrecido a Ucrania desde hace años. Sobre lo que ocurrirá después de la primavera de 2027, el mismo portavoz ha indicado que la UE está ahora preparando las discusiones de los próximos pasos, un asunto del que hablarán los ministros de Interior de la UE el próximo jueves, en el marco de un Consejo de Interior.
Amnistía Internacional denuncia el "adoctrinamiento" de Rusia en las aulas: "Son fábricas de sumisión"
La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este lunes el "adoctrinamiento estatal" al que son sometidos niños y niñas de todo el país a diario en las escuelas, al tiempo que ha advertido de que estos centros educativos se han convertido en "fábricas de sumisión" donde se somete a los menores a una fuerte vigilancia. "Las autoridades rusas niegan a los niños y niñas el derecho a una educación de calidad utilizando clases y libros de texto cargados de propaganda para adoctrinarlos y justificar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, al tiempo que reprimen la libertad de expresión, el pensamiento independiente y el acceso a la información", ha indicado la organización en un comunicado.
En su nuevo informe 'Solo Fuentes Oficiales: Adoctrinamiento en el Sistema Educativo Ruso', Amnistía ha documentado cómo se somete a los niños y niñas de toda Rusia y la Ucrania ocupada a "la ideología del Estado a través de un programa de estudios controlado por el poder central".
- Elecciones en Colombia, en vivo: última hora y directo de los candidatos a presidente, votaciones y resultados
- Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump sólo aceptará un acuerdo con Irán que respete sus 'líneas rojas
- Un meteorito explota sobre Estados Unidos con una explosión equivalente a 300 toneladas de TNT
- Más de 400 detenidos y siete policías heridos durante las celebraciones del PSG en Francia
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre
- El nuevo brote de ébola en RD Congo desborda la respuesta sanitaria: 'La situación epidemiológica es poco clara y evoluciona extremadamente rápido
- El PSG celebra su segunda Champions marcada por la violencia urbana
- Temerario e irresponsable': La UE acusa a Rusia de traspasar otra línea de guerra más al caer uno de sus drones en Rumanía