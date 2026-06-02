En Directo
Al minuto
Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump anuncia el cese de la ofensiva israelí en Líbano y de los ataques de Hezbolá
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán
Irán amenaza con detener el proceso de negociación si Israel no cesa sus ataques contra Líbano
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido este lunes de que si Israel no deja de atacar a Líbano, Teherán suspenderá el proceso de negociación para poner fin al conflicto desatado a raíz de la ofensiva lanzada por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra la República Islámica el 28 de febrero. "Si la agresión israelí contra Líbano continúa, no solo suspenderemos el proceso de negociación sino que nos enfrentaremos directamente al enemigo", ha remarcado Qalibaf en un mensaje publicado en redes sociales aludiendo a una conversación mantenida con su par en Líbano, Nabih Berri. Estas declaraciones del jerarca iraní, en las cuales también ha defendido la "hermandad" entre el pueblo libanés y el de Irán, llegan horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, después de haber sostenido una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro 'Bibi' Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en redes sociales en el cual también ha afirmado haber entablado un diálogo telefónico con miembros del partido-milicia chií libanés, Hezbolá, que "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", agregó.
Trump cree que puede haber un acuerdo la próxima semana pese a que Irán rompió el diálogo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington. "Tiene buen aspecto", declaró el mandatario en una breve entrevista telefónica con la cadena ABC News, en la que apuntó a un posible trato "en el transcurso de la próxima semana". Trump dio estas declaraciones a pesar de que Irán paralizó las negociaciones de paz en represalia por los ataques israelíes contra el Líbano, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. "Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado", dijo Trump a ABC News. El presidente habló este lunes por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y mantuvo un inusual contacto con el grupo chií Hizbulá para tratar de preservar el alto el fuego en Líbano y, con ello, las negociaciones de paz con Irán.
Netanyahu dice a Trump que atacará Beirut si Hezbolá no cesa el fuego
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el lunes que le había comunicado al presidente estadounidense, Donald Trump, que ordenará atacar Beirut si Hezbolá no cesa sus hostilidades. "Esta tarde he hablado con el presidente Trump y le he dicho que si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut", afirmó Netanyahu. "Nuestra postura al respecto sigue siendo la misma. Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán operando según lo previsto en el sur del Líbano", añadió.
El Líbano confirma que Hezbolá ha aceptado un alto el fuego mutuo con Israel
El Gobierno del Líbano afirmó este lunes que el grupo chií Hezbolá ha aceptado frenar el lanzamiento de ataques contra territorio israelí a cambio de que Israel detenga su ofensiva en los suburbios de Beirut. La embajada libanesa en Washington hizo este anuncio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su red Truth Social que se alcanzó un acuerdo para que Israel y Hezbolá cesen sus enfrentamientos. "Las autoridades libanesas recibieron confirmación de la aprobación por parte de Hezbolá de la propuesta estadounidense que establece un alto el fuego mutuo en los ataques", declaró la embajada en un comunicado. Según la propuesta de Estados Unidos, añadió la legación, "cesarían los ataques israelíes contra los suburbios al sur de Beirut a cambio de que Hezbolá se abstenga de llevar a cabo ataques contra Israel", y se ampliaría el alto el fuego a "todo el territorio libanés".
La oposición israelí critica a Netanyahu por frenar ataques en Beirut a petición de Trump
La oposición y miembros del Gobierno israelí condenaron este lunes al primer ministro, Benjamín Netanyahu, por supuestamente frenar los ataques de Israel en los suburbios sureños de Beirut a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Un Gobierno que ha perdido el control sobre la soberanía israelí. Caos en todas las esquinas", acusó en su cuenta de X Naftalí Bennett, líder de Yachad (Juntos en hebreo), partido centro-derechista que lidera las encuestas para hacer frente al Likud de Netanyahu de cara a las próximas elecciones. El líder de la oposición del actual Parlamento a la cabeza del partido de centro-derecha Yesh Atid (Hay Futuro), Yair Lapid, atacó asimismo al primer ministro en sus redes sociales, afirmando que Israel se ha convertido en un "protectorado total".
La amenaza de Irán hace reaccionar a Trump, que asegura haber frenado a Netanyahu
La decisión de Irán de suspender cualquier negociación si se mantienen los ataques de Israel contra el Líbano fue mano de santo para que el presidente de EEUU, Donald Trump, realizase una llamada de urgencia al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El resultado no se hizo esperar y Trump divulgó en la red Truth Social que Israel y Hezbolá han aceptado suspender los ataques a estas horas. A la espera de si el anuncio de Trump se cumple o no, lo cierto es que ha sido suficiente para dar un soplo de tranquilidad a la compleja guerra en Oriente Medio. Trump aseguró también que el diálogo de paz con Irán continúa a "un ritmo acelerado" después de que medios estatales iraníes anunciaran la paralización de las conversaciones. El bloqueo de las negociaciones de manera efectiva hubiese comportado un previsible incremento de las actividades bélicas en toda la zona y el bloqueo efectivo del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.
Trump dice que Netanyahu accedió a no enviar tropas a Beirut
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que convenció a Israel y a Hezbolá de rebajar la tensión, y que el primer ministro Benjamin Netanyahu aceptó no enviar tropas a Beirut, a la vez que el grupo proiraní libanés Hezbolá se comprometió a detener sus ataques. "No habrá tropas yendo a Beirut, y cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido retirada", dijo Trump en su red Truth Social después de una llamada "muy productiva" con Netanyahu. "Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una muy buena llamada con Hezbolá, y ellos acordaron que cesarán todos los combates; que Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel", añadió.
Trump afirma haber hablado con Netanyahu y Hezbolá del alto el fuego en el Líbano
Ni Israel ni Hezbolá han hecho comentarios al respecto del alto al fuego en el Líbano. La transcripción del mensaje de Trump en Truth Social es esta:
"Tuve una conversación muy productiva con el primer ministro israelí, Bibi Netanyahu, y no se enviarán tropas a Beirut; cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido rechazada. Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una conversación muy positiva con Hezbolá, y acordaron que cesarán todos los disparos: Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel. Presidente DONALD J. TRUMP"
Trump anuncia el cese de la ofensiva israelí en Líbano y de los ataques de Hezbolá
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, como había anunciado después de que el mandatario norteamericano mantuviera una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Además, Trump ha anunciado un compromiso del partido-milicia chií Hezbolá de no atacar. "He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro 'Bibi' Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso", ha explicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales. El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que también ha mantenido una conversación telefónica "con Hezbolá" y "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", ha explicado. Netanyahu había anunciado durante la jornada que había dado orden de atacar a Hezbolá en Beirut en represalia por los ataques del grupo, como el que costó la vida a un soldado en la zona del castillo cruzado de Beaufort, tomado el domingo por las tropas israelíes.
Irán amenaza con abrir "nuevos frentes" contra la ofensiva israelí en el Líbano
Irán amenazó el lunes con abrir "nuevos frentes" contra la ofensiva israelí en Líbano, reduciendo aún más las perspectivas de una solución al conflicto en Oriente Medio, ya ensombrecido por los enfrentamientos de este fin de semana con Estados Unidos. La agencia de noticias iraní Tasnim incluso afirmó que Teherán había suspendido el diálogo indirecto con Washington debido a los "crímenes" que Israel "sigue cometiendo". Esta información aún no ha sido confirmada por una fuente oficial iraní. Donald Trump declaró a NBC que desconocía la amenaza. "Me parece bien si ya no quieren hablar; yo tampoco tengo muchas ganas de hablar, ya hemos hablado demasiado", añadió, antes de matizar su declaración: "Eso no significa que vayamos a empezar a bombardear todo". Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el ejército ideológico de la República Islámica, advirtió de que "cruzar las líneas rojas" en Líbano y Gaza equivalía a una "guerra directa", en referencia a los ataques casi diarios de Israel en territorio palestino y su ofensiva en el país vecino.
- Elecciones en Colombia, en vivo: última hora y directo de los candidatos a presidente, votaciones y resultados
- Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump sólo aceptará un acuerdo con Irán que respete sus 'líneas rojas
- Un meteorito explota sobre Estados Unidos con una explosión equivalente a 300 toneladas de TNT
- Más de 400 detenidos y siete policías heridos durante las celebraciones del PSG en Francia
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre
- El nuevo brote de ébola en RD Congo desborda la respuesta sanitaria: 'La situación epidemiológica es poco clara y evoluciona extremadamente rápido
- El PSG celebra su segunda Champions marcada por la violencia urbana
- Temerario e irresponsable': La UE acusa a Rusia de traspasar otra línea de guerra más al caer uno de sus drones en Rumanía