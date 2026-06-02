Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Líderes del exilio cubano en Miami proponen restaurar la Constitución de 1940 ante un eventual cambio en Cuba Líderes del exilio cubano, empresarios y representantes de la comunidad se reunieron este lunes en Miami para defender la vigencia de la Constitución de 1940 como fundamento jurídico e histórico de una eventual transición democrática en Cuba. El encuentro, celebrado en el Museo Cubano de la Diáspora, estuvo marcado por llamados a preservar la continuidad constitucional de la República y a evitar que una futura transición mantenga elementos del sistema político instaurado tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.

La situación en Cuba Naciones Unidas tiene cerca de 20.000 toneladas de alimentos en Cuba que no puede distribuir o que está repartiendo con grandes dificultades y lentitud por la falta de combustible derivada del bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla, según confirmó EFE por medio de varias fuentes.

EEUU ataca otra lancha en el Pacífico Las fuerzas estadounidenses lanzaron un nuevo ataque contra una lancha en aguas del Pacífico, en el que murieron sus tres tripulantes, y superaron así las 200 muertes en la campaña militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para supuestamente acabar con el narcotráfico en Suramérica. El Comando Sur de Estados Unidos informó que este sábado llevó a cabo un ataque cinético letal (con uso de armamento contra un buque que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico".

Cuba tendrá apagones que afectarán simultáneamente hasta el 63% de la isla, este domingo Cuba tendrá este domingo otra jornada de prolongados apagones, cuando el mayor corte eléctrico desconecte simultáneamente hasta el 63 % de la isla en la tarde-noche, el horario de mayor demanda, según datos de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE. El país caribeño vive una aguda crisis energética desde mediados de 2024, agravada a partir de enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a la Administración de Washington de estar "asfixiando" a la isla.

Radiografía de GAESA, el emporio militar empresarial de Cuba que Estados Unidos quiere hundir "¡La espera ha terminado! Iberostar Selection La Habana abre sus puertas para disfrutar impresionantes vistas de la ciudad. Nuestro hotel 5 estrellas se encuentra en la céntrica calle 23, avenida cinematográfica por excelencia. ¡Bienvenidos a La Habana desde su máxima altura!", invitó la cadena hotelera en febrero del pésimo 2025. Cuarenta y dos plantas y 454 habitaciones. Desde sus ventanales se divisaba entonces una ciudad con barrios arruinados y basura acumulada en las esquinas. La llamada Torre K puede verse desde cualquier punto de la capital cubana. Es un emprendimiento mixto. La marca española se encarga de la gestión y comercialización. Los edificios y terrenos pertenecen al Estado cubano, y están en la órbita del acrónimo que por estos días está en boca de todos, GAESA, que, como si fuera otro edificio, se levanta en el centro de la controversia entre la isla y Estados Unidos. Leer más

Venezolanos se movilizan por comicios presidenciales y la libertad de los presos políticos Más de un millar de venezolanos, junto con varios de los principales dirigentes opositores del país, se movilizaron este sábado en Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), para exigir la celebración de elecciones presidenciales y la libertad de todos los presos políticos. Los manifestantes, la mayoría militantes de distintos partidos de oposición que vestían franelas de los colores de sus respectivas organizaciones políticas, recorrieron varias calles de un sector de la ciudad mientras exigían a gritos la convocatoria a unas elecciones libres. La movilización estuvo encabezada por los exdiputados Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, Biagio Pilieri y Andrés Velásquez, también exgobernador del estado Bolívar (sureste), quienes expresaron su respaldo a la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado.

Edmundo González plantea las condiciones para la repetición de las elecciones presidenciales en Venezuela El candidato presidencial opositor de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, Edmundo González, ha enumerado este sábado las condiciones para la realización de unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela en "un proceso verdaderamente democrático y verdaderamente libre", lo que implicaría renunciar a su reivindicación como presidente. "Hoy, como siempre, los intereses de la República están por encima de todo (...). Eso significa elecciones presidenciales", ha afirmado en un vídeo discurso publicado en redes sociales.

EEUU mata a tres presuntos narcotraficantes en un nuevo bombardeo sobre una embarcación en el Pacífico Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado de la muerte de tres supuestos "narcoterroristas" en un nuevo bombardeo sobre embarcaciones de supuesto tráfico de droga en aguas del Pacífico colombiano. "El 29 de mayo y por orden del comandante del Mando Sur, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ha realizado un ataque kinético letal contra una embarcación de las organizaciones terroristas", ha publicado el Mando Sur estadounidense en un comunicado.

Sorpresiva reunión en Guantánamo entre un general de Estados Unidos y altos mandos de las Fuerzas Armadas de Cuba Estados Unidos y Cuba tuvieron este viernes un fughaz, aunque significativa reunión a nivel militar. El general Francis L. Donovan, del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), conversó con el general del ejército Roberto Legrá Sotolongo, quien se desempeña como Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Legrá Sotolongo estuvo acompañado de otros altos mandos. La reunión tuvo lugar en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo, a 925 kilómetros de La Habana, en poder de Washington desde 1903. De acuerdo con el SOUTHCOM, se trató de un "breve intercambio sobre asuntos de seguridad operacional". La relevancia del encuentro no está relacionada con su duración sino con el momento político, marcado por las tensiones bilaterales, y las denuncias de las autoridades de la isla sobre el potencial peligro de una acción militar de EEUU contra la isla. A mediados de mayo, el jefe de la CIA, John Ratcliffe, había realizado también una breve visita oficial a La Habana. En esa oportunidad se reunió con altos funcionarios del ministerio del Interior cubano. No fue una visita de cortesía. Se cree que el jefe de los espías transmitió un pliego de exigencias de Donald Trump que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel considera inaceptables: elecciones libres y apertura económica completa sin participación de los militares. Leer más