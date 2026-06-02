Resultados de las elecciones en Colombia 2026, en vivo: quién ha ganado y última hora en directo de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Colombia ha ido a las urnas para votar en primera vuelta por el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030 en una elección que se definirá en segunda vuelta el 21 de junio, ya que ningún candidato ha tenido la mayoría requerida de la mitad más uno de los votos. El ultraderechista Abelardo de la Espriella resultó el candidato más votado: casi el 44% de las adhesiones frente al 40,9% del izquierdista Iván Cepeda.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las elecciones en Colombia, votaciones, candidatos y recuento

La izquierda cuestiona uso de la camiseta de Colombia como símbolo político El candidato presidencial de la izquierda en Colombia, Iván Cepeda, acusó el lunes a su rival Abelardo de la Espriella de haberse "robado" la camiseta de la selección nacional de fútbol, convertida en símbolo de apoyo al ultraderechista. Al igual que el expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, que hizo de la camiseta de fútbol de su país un emblema partidista, De la Espriella se viste con la tricolor a pocos días del Mundial de Norteamérica 2026.

Petro acusa a la campaña de De la Espriella de comprar votos en las presidenciales El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este lunes a la campaña del ultraderechista Abelardo de la Espriella de haber comprado votos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo, en las que el aspirante del movimiento Defensores de la Patria fue el más votado. "Sé de la cantidad de votos que compraron a manos llenas, (a) 150.000 y 200.000 pesos (entre 35 y 46 euros) el voto. Sé que buscan la desbandada y alistan los cuchillos y los colmillos", indicó en un largo mensaje en X, sin dar detalles sobre las acusaciones. En las elecciones de ayer, De la Espriella, llamado el Tigre por sus seguidores, fue el más votado, con 10,3 millones de papeletas, y disputará la Presidencia en segunda vuelta el 21 de junio con el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, que obtuvo 9,6 millones de votos.

Cepeda se desdice y reconoce falta de "evidencia" sobre irregularidades en la primera vuelta electoral El candidato oficialista a las elecciones presidenciales de Colombia, Iván Cepeda, ha reconocido este lunes que no hay "evidencia" sobre supuestas irregularidades en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebrada en la víspera y que ha dado como ganador momentáneo al aspirante ultraderechista, Abelardo de la Espriella. "Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias y hasta ahora (...) no hemos encontrado evidencia sobre hechos que sean de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades", ha declarado durante una rueda de prensa sin preguntas. Cepeda, que ha defendido ser "una persona seria y transparente", ha pronunciado estas palabras después de que el "dispositivo" de control y verificación de resultados haya estado "trabajando intensamente" tras el cierre de centros de votación.

EEUU dice que apoya el derecho del pueblo colombiano a "elegir libremente" a su presidente Estados Unidos afirmó este lunes que respalda el derecho del pueblo colombiano a "elegir libremente" a su presidente, después de que el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella encabezara la primera vuelta de las elecciones, unos resultados que el mandatario saliente, Gustavo Petro, rechaza "Esta elección es una decisión del pueblo colombiano. Estados Unidos apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a los líderes de su país", declaró a EFE un portavoz del Departamento de Estado. La Administración de Donald Trump, dijo, "se complace de haberse unido a otras misiones internacionales para observar la sólida y resiliente democracia colombiana en acción". "Estamos orgullosos de nuestra amistad con Colombia, que se remonta a más de 200 años", concluyó el portavoz.

Cepeda y De la Espriella elevan el tono de la campaña colombiana con insultos y ataques La campaña para la segunda vuelta presidencial de Colombia comenzó apenas unas horas después del cierre de las urnas con un intercambio de acusaciones e insultos entre el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que elevaron el tono de la confrontación política de cara a la votación del próximo 21 de junio. De la Espriella llamó "cobarde" este lunes a Cepeda en relación con un eventual debate de cara a la segunda vuelta, después de que el aspirante izquierdista no aceptara ir a ninguno antes de la primera ronda que se celebró ayer. Durante su intervención de anoche ante seguidores en Bogotá, Cepeda, que hizo uno de sus primeros discursos sin notas ni guión, dedicó buena parte del mismo a cuestionar la trayectoria personal y profesional de su rival, a quien calificó de representante del "fascismo mafioso" y definió como un "estafador de estafadores".

Mandatarios de la derecha latinoamericana felicitan a De la Espriella tras la primera vuelta electoral Los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa, y de Chile, José Antonio Kast, todos ellos de derecha, han felicitado al ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien disputará el acceso a la Casa de Nariño al izquierdista Iván Cepeda tras rozar el 44% de los votos. A través de un mensaje en redes, Javier Milei ha querido congratular tanto a De la Espriella como a los colombianos por una "ejemplar jornada electoral" y ha estimado que el resultado "refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano".

Cepeda reta a De la Espriella al primer debate de la campaña electoral colombiana El candidato izquierdista Iván Cepeda retó este lunes al ultraderechista Abelardo de la Espriella a celebrar un debate electoral de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio, en el que ambos se disputarán la Presidencia de Colombia. "Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella", escribió Cepeda en X, donde añadió que las condiciones del encuentro serán acordadas por representantes de ambas campañas. La propuesta supone el primer intento formal de organizar un debate entre los dos aspirantes que llegaron a la segunda vuelta, después de que durante la primera fase de la campaña los candidatos presidenciales no lograran ponerse de acuerdo para celebrar un cara a cara.

Belarra pide a la comunidad que esté vigilante en las elecciones de Colombia tras denunciar la izquierda irregularidades La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado que la comunidad internacional esté vigilante en las elecciones en Colombia, tras las "graves irregularidades" denunciadas por el presidente del país, Gustavo Petro, y el candidato de la izquierda, Iván Cepeda. El presidente Gustavo Petro y el candidato Ivan Cepeda denuncian graves irregularidades y exigen una revisión de los votos. La comunidad internacional debe estar vigilante para que la voluntad del pueblo sea respetada. Fuerza y a por la victoria en la segunda vuelta", ha escrito en redes sociales.

La directora de HRW defiende el "sistema electoral independiente y confiable" de Colombia La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, defendió la independencia y fiabilidad del sistema electoral colombiano, después de que el presidente Gustavo Petro afirmara que no acepta los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en las que el ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo una mayor votación, por delante del izquierdista Iván Cepeda. "Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas. De la Espriella y Cepeda irán a segunda vuelta. Los resultados electorales deben respetarse. La comunidad internacional debe rodear a la Registraduría (organizadora de los comicios)", señaló Goebertus en X.