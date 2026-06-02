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Resultados de las elecciones en Colombia 2026, en vivo: quién ha ganado y última hora en directo de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

El ultraderechista De la Espriella vence y pasa a la segunda vuelta con Cepeda, pero la izquierda no acepta el escrutinio

¿Por qué ha ganado la derecha en Colombia? ¿Por qué la izquierda no reconoce los resultados? 5 claves para entender la sorpresa electoral

El ultraderechista De la Espriella disputará al izquierdista Cepeda la presidencia colombiana

El ultraderechista De la Espriella disputará al izquierdista Cepeda la presidencia colombiana

El ultraderechista De la Espriella disputará al izquierdista Cepeda la presidencia colombiana / Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr. / EFE / VÍDEO: EUROPA PRESS

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Montse Martínez

Eduardo López Alonso

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Colombia ha ido a las urnas para votar en primera vuelta por el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030 en una elección que se definirá en segunda vuelta el 21 de junio, ya que ningún candidato ha tenido la mayoría requerida de la mitad más uno de los votos. El ultraderechista Abelardo de la Espriella resultó el candidato más votado: casi el 44% de las adhesiones frente al 40,9% del izquierdista Iván Cepeda

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las elecciones en Colombia, votaciones, candidatos y recuento

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