Vídeo | Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Malta deja dos heridos y una imponente columna de humo

Una potente explosión en una fábrica de fuegos artificiales este lunes en Malta dejó dos heridos y lanzó por los aires escombros y una gran columna de humo, informó la policía.

Las explosiones sucesivas en la fábrica Ta' Lourdes, situada en el norte de la isla mediterránea, sacudieron edificios y rompieron numerosos cristales, según vídeos publicados por los periódicos locales 'Times of Malta' y 'Malta Today'. Una primera detonación se produjo hacia las 06:35 hora local (04:35 GMT), seguida de otra potente explosión, según testigos entrevistados por esos medios.

Dos hombres que trabajaban en campos cercanos sufrieron heridas leves, precisó la policía en las redes sociales. No había empleados dentro de la fábrica cuando se produjeron las explosiones. Las detonaciones continuaron durante varias horas después de la primera explosión, según el 'Times of Malta'.

Edward Mercieca, que vive en las inmediaciones, declaró al diario que la primera explosión lo despertó. "Tuve la impresión de que alguien había cogido un martillo del tamaño de un camión y había golpeado la pared de mi casa", describió. "La columna de humo debía de tener unos 300 metros de altura", añadió.

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"Nuestros pensamientos están con las personas afectadas por la explosión que se produjo esta mañana", escribió en las redes sociales el primer ministro Robert Abela, cuyo Partido Laborista ganó las elecciones legislativas celebradas este fin de semana. Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar, agregó.