Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | La OTAN y la UE arremeten contra Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania ataca una de las principales refinerías rusas de la región del Volga
El Ejército de Ucrania ha atacado esta madrugada la gran refinería de Saratov, en el oeste de Rusia y considerada como una de las plantas de procesamiento de petróleo más importantes de la región del Volga, en un bombardeo confirmado por las autoridades locales rusas que se han limitado a constatar, por el momento, daños en la infraestructura. El Estado Mayor del Ejército de Ucrania, en una publicación en Facebook, ha informado de que "en la noche del 31 de mayo de 2026, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la refinería de petróleo de Saratov" y han podido "confirmar un incendio de grandes proporciones en las instalaciones". El gobernador de la región de Saratov, Roman Busargin, ha confirmado en redes sociales que, "según los informes preliminares, hay daños en la infraestructura civil", pero el ataque no ha dejado víctimas mortales.
Rusia denuncia la destrucción de ocho vehículos en ataques ucranianos en la central nuclear de Zaporiyia
Las autoridades rusas que controlan la central nuclear ucraniana de Zaporiyia han denunciado este domingo un nuevo ataque ucraniano esta vez contra el centro de desplazamientos del complejo que ha destruido ocho vehículos utilizados por el personal de la central nuclear, la más grande de Europa. Kiev niega cualquier implicación y señala a la "propaganda rusa".
"Seis autobuses y dos furgonetas Gazelle han sido destruidos como consecuencia del ataque de hoy. No hay heridos entre el personal", ha informado la central en su cuenta en redes sociales.
Un dron impacta contra una central nuclear en Ucrania
Un dron alcanzó la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania ocupado por Rusia, confirmó este domingo el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
El equipo del OIEA en la central "observó daños en el exterior de un edificio de turbinas que, según la planta, fue alcanzado por un ataque con dron ayer", publicó el organismo.
Gemma Casadevall
El temor a un Putin "a la desesperada" desata las ansias defensivas europeas: paraguas nuclear, búnkeres y defensas contra los drones que hackea Rusia
Nada apunta a una distensión en la guerra contra Ucrania desatada por Vladímir Putin. Los bombardeos sobre Kiev o los drones ucranianos presuntamente 'desviados' por sistemas electrónicos rusos hacia los países bálticos acercan peligrosamente la guerra a territorio de la OTAN. De las alarmas teóricas se pasó esta semana a un baño de realidad, con el impacto de un dron ruso sobre un edificio de Rumanía.
Kiev tilda de infundadas las acusaciones rusas sobre el presunto ataque ucraniano a la central de Zaporiyia
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha rechazado este sábado las acusaciones formuladas por Rusia sobre un supuesto ataque ucraniano contra la central nuclear de Zaporiyia y ha denunciado que se trata de una nueva campaña de desinformación cuyo objetivo es ocultar lo que Kiev considera la verdadera amenaza para la seguridad nuclear en la región: la ocupación rusa de las instalaciones de la planta.
La cartera diplomática ucraniana ha afirmado que las denuncias difundidas por representantes de la corporación estatal rusa Rosatom carecen de fundamento y ya han sido desmentidas por las Fuerzas de Defensa de Ucrania.
En este sentido, ha sostenido que las acusaciones resultan contradictorias, al considerar que no existe motivo para que Ucrania ataque una central situada en su propio territorio y cuya recuperación reclama bajo su soberanía.
Según Kiev, Rusia intenta imponer la narrativa de que Ucrania estaría atacando sus propias infraestructuras nucleares mientras Moscú actúa como garante de su seguridad. "El mero hecho de que sea necesario repetir esta tesis ya indica su insostenibilidad", ha señalado el Ministerio.
Un dron ucraniano impacta contra el edificio de una de las turbinas de la central nuclear de Zaporiyia
Un dron ucraniano ha impactado este sábado contra el edificio de la turbina de la Unidad 6 de la central nuclear de Zaporiya, ubicada en Ucrania aunque bajo control ruso.
"Hoy un vehículo aéreo no tripulado ha impactado contra el muro de la sala de turbinas de la Unidad 6 de la Central Nuclear de Zaporiyia sin provocar daños personales ni críticos", ha informado la central en redes sociales.
"Estos ataques contra instalaciones nucleares son extremadamente irresponsables y suponen un riesgo para la seguridad nuclear", ha reprochado la dirección de la central, que alerta de "consecuencias impredecibles" y peligros para la seguridad de toda la región.
El comunicado destaca que "todos los sistemas de la central están funcionando con normalidad". "No se ha detectado ninguna violación del procedimiento. Los niveles de radiación de fondo de la central y del entorno están dentro de los límites naturales", ha indicado.
Un equipo de especialistas está realizando ya una inspección del lugar del incidente, ha señalado la central, que destaca que "la situación está completamente bajo control".
Polonia cuestiona las aspiraciones de Ucrania a la UE por "glorificar a bandidos y asesinos"
El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha reprochado este sábado de nuevo a Ucrania la repatriación del histórico líder ultranacionalista y colaboracionista nazi Andri Melnik para su reinhumación con honores en Kiev y ha cuestionado las aspiraciones de Kiev a la UE por "glorificar a bandidos y asesinos".
"Lamentablemente el presidente (ucraniano Volodimir) Zelenski ha demostrado que Ucrania tiene una mentalidad de glorificar a bandidos y asesinos del Ejército Insurgente Ucraniano y no está lista para formar parte de la familia europea", ha afirmado Nawrocki en declaraciones a la prensa.
Rusia culpa a Ucrania de atacar con drones la central nuclear de Zaporiyia
La agencia estatal de energía atómica rusa, Rosatom, culpó este sábado a las autoridades ucranianas de atacar con drones la central nuclear de la región ucraniana de Zaporiyia, ocupada por las fuerzas rusas en 2022.
"El ataque provocó una explosión. Los equipos principales no sufrieron daños, pero se abrió un agujero en la pared de la sala de turbinas", afirmó en un comunicado.
Región rusa crea ministerio dedicado a la protección contra ataques de drones ucranianos
La región rusa de Nizhni Nóvgorod, a 400 kilómetros al este de Moscú, creó un ministerio especialmente dedicado para protegerse de los ataques de drones ucranianos, informó este sábado el portal independiente de Meduza.
El nuevo ministerio, llamado Ministerio de Protección de Instalaciones, se ocupará de "la protección del espacio aéreo de la región y sus instalaciones de servicios públicos y energía, que se encuentran entre los principales objetivos de los ataques con drones enemigos", se lee en el decreto firmado por el gobernador regional ruso, Gleb Nikitin.
La OTAN y la UE arremeten contra Rusia tras el impacto de un dron en Rumania
Rumania, respaldada por sus aliados, atribuyó este viernes a Rusia toda la responsabilidad por la caída de un dron sobre un edificio residencial que dejó dos heridos en este país miembro de la OTAN. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, replicó que "nadie puede decir" por ahora si el aparato era ruso y aseguró que Moscú "nunca ha amenazado ni amenaza a los países europeos". Las autoridades rumanas declararon persona non grata al cónsul general ruso en Constanza y anunciaron el cierre del consulado ruso en esa ciudad situada a orillas del mar Negro. Moscú respondió de inmediato prometiendo "medidas de represalia" inminentes.
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