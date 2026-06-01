Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | La OTAN y la UE arremeten contra Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

Kiev tilda de infundadas las acusaciones rusas sobre el presunto ataque ucraniano a la central de Zaporiyia

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha rechazado este sábado las acusaciones formuladas por Rusia sobre un supuesto ataque ucraniano contra la central nuclear de Zaporiyia y ha denunciado que se trata de una nueva campaña de desinformación cuyo objetivo es ocultar lo que Kiev considera la verdadera amenaza para la seguridad nuclear en la región: la ocupación rusa de las instalaciones de la planta.

La cartera diplomática ucraniana ha afirmado que las denuncias difundidas por representantes de la corporación estatal rusa Rosatom carecen de fundamento y ya han sido desmentidas por las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

En este sentido, ha sostenido que las acusaciones resultan contradictorias, al considerar que no existe motivo para que Ucrania ataque una central situada en su propio territorio y cuya recuperación reclama bajo su soberanía.

Según Kiev, Rusia intenta imponer la narrativa de que Ucrania estaría atacando sus propias infraestructuras nucleares mientras Moscú actúa como garante de su seguridad. "El mero hecho de que sea necesario repetir esta tesis ya indica su insostenibilidad", ha señalado el Ministerio.