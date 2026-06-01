En Directo
Al minuto
Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump apunta que está "cerca" de un acuerdo con Irán y asegura no tener prisa por negociar el fin de la guerra
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán
Trump subraya que su propuesta para Irán tiene exigencias concretas sobre programa atómico
El presidente de EE.UU., Donald Trump, subrayó este domingo que su propuesta para un plan de paz con Irán incluye cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, una afirmación que llega después de que medios estadounidenses informaran que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador en el que llevan semanas trabajando Washington y Teherán. "CNN, la cadena de noticias falsas, afirmó hoy, como de costumbre, que mi acuerdo nuclear con Irán no habla de armas nucleares, cuando en realidad establece, muy claramente, que Irán no tendrá armas nucleares. A continuación, profundiza extensamente en otros aspectos relacionados con las armas nucleares. De hecho, de eso trata la mayor parte del acuerdo", afirmó Trump en un breve mensaje en su red Truth Social. El mandatario probablemente se refirió con este texto a la recientes afirmaciones de la cadena CNN y otros medios que han asegurado que el borrador de un futuro acuerdo entre Estados Unidos e Irán no incluye por el momento nada sustancial sobre el programa atómico de los ayatolás, y que las discusiones concretas acerca del tema se llevarán a cabo entre ambas partes más adelante.
La ONU celebrará este lunes una sesión por ofensiva israelí en Líbano tras pedirlo Francia
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este lunes una sesión de emergencia por el aumento de la ofensiva israelí en el Líbano, tras solicitarlo Francia, según confirmó la ONU a EFE este domingo.
El órgano de Naciones Unidas se reunirá de nuevo para hablar de la situación en Oriente Medio, pese a que ya tenía convocada una sesión sobre 'las amenazas a la paz y la seguridad internacional', tras denunciar Rumanía que drones rusos han cruzado su espacio aéreo.
El total de muertos en Líbano supera los 3.400 desde el inicio de la ofensiva israelí
El número total de muertos en el Líbano subió este domingo a 3.412 desde que comenzó la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, 41 más que los registrados el sábado, en un momento de nueva escalada y pese al alto el fuego entre ambos países, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio Salud Pública libanés.
La cifra de heridos asciende a 10.269, según indicó dicho organismo en un comunicado recogido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).
Andrea López-Tomàs
Trump ha solicitado varias enmiendas al futuro acuerdo con Irán: "No tengo prisa"
Nuevas demandas del presidente estadounidense Donald Trump a Irán. Después de que el viernes asegurara que tomaría una "decisión final" sobre el acuerdo, el mundo aún espera que se pronuncie. Mientras tanto, medios estadounidenses como Axios revelan que hay algunos aspectos del futuro trato con el régimen persa que serían enmendados, especialmente aquellos relativos al programa nuclear de Teherán y a la reapertura del estrecho de Ormuz. "No tengo prisa", ha afirmado Trump en una entrevista realizada esta semana y emitida el sábado por Fox News.
Israel toma el estratégico castillo de Beaufort e intensifica ataques en el sur del Líbano
El Ejército de Israel anunció este domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días, y ataques contra "infraestructura de Hizbulá" en la ciudad costera libanesa de Tiro y en "más zonas adicionales" del sur del país.
"La operación comenzó hace varios días, durante los cuales un importante número de tropas terrestres de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) comenzaron operaciones defensivas para expandir la Línea de Defensa Avanzada", recoge el comunicado del Ejército, para justificar la invasión de más territorio.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que la ocupación del castillo de Beaufort, tomada la pasada noche por el Ejército, supone un "hito crucial" y un "cambio radical en la política" que Israel lleva a cabo en el país vecino.
"Hemos superado la barrera del miedo", añadió Netanyahu en un videomensaje difundido por su oficina, donde informó de que tras la ocupación de Beaufort ha dado instrucciones de "consolidar y extender" el control israelí "sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hizbulá", sin dar detalles de esos sitios.
Israel tomó el castillo de Beaufort, próximo a la ciudad de Nabatieh, durante la invasión del Líbano de 1982, y lo retuvo hasta el año 2000, cuando se retiró del sur libanés.
"Veintiséis años después de la retirada, nuestros heroicos soldados han recapturado Beaufort y permanecerán allí como parte de la zona de seguridad en el Líbano", declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en una ceremonia en memoria de los soldados israelíes caídos en la Primera Guerra del Líbano de 1982 retransmitida por internet.
Francia pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad por la expansión de la invasión israelí en Líbano
El Gobierno francés ha pedido una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar la "injustificable" invasión israelí del sur de Líbano y la expansión de esta operación anunciada el viernes por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
En una entrevista a la cadena BFMTV, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha lamentado que Israel ha cometido un "grave error" con esta invasión que comenzó en marzo, al poco de estallar la guerra de Irán y la reanudación de sus combates contra las milicias del partido libanés Hezbolá, aliado iraní.
"He solicitado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque, si bien reconocemos el derecho de Israel, como el de todos los países, a la legítima defensa, nada puede justificar la continuación de las operaciones militares israelíes en Líbano y su ocupación cada vez más profunda del territorio libanés", ha explicado el ministro.
El jefe negociador de Irán avisa a EEUU que no habrá acuerdo si no se garantizan los derechos del país
El jefe negociador de Irán y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalifab, ha avisado este domingo a Estados Unidos que no firmará ningún tipo de acuerdo de paz que vulnere los derechos fundamentales del país, y reiterado que exige de Washington pruebas tangibles de su buena voluntad negociadora habida cuenta de las enorme desconfianza reinante en la República Islámica hacia las intenciones del presidente estadounidense, Donald Trump.
"Los negociadores iraníes no confían en las palabras ni en las promesas del enemigo, y nuestro criterio en este proceso son los resultados tangibles", ha explicado este domingo Qalifab en la conferencia de presentación del nuevo mandato del Parlamento.
Este mismo domingo, el presidente de Estados Unidos ha confirmado que ha endurecido el lenguaje de la oferta norteamericana en lo que respecta al programa nuclear iraní. Ahora, el texto que tienen entre sus manos los negociadores no solo insta a Teherán a que no fabrique una bomba nuclear, sino que se abstenga de obtenerla por ningún otro medio.
"Al principio (los iraníes) dijeron: 'No desarrollaremos un arma nuclear'. Yo dije: '¿Y qué pasa si compran un arma nuclear?'. Así que ahora dicen: 'No desarrollaremos ni compraremos de ninguna manera un arma militar'. Esa es una gran diferencia", ha señalado el presidente.
Sin embargo y en su comparecencia de hoy, Qalifab ha dejado entrever una vez más que el programa nuclear de Irán está completamente fuera de toda negociación porque Teherán tiene derecho a desarrollar esta tecnología. Por ello, "no aprobaremos ningún acuerdo hasta que estemos seguros de que se han respetado los derechos del pueblo iraní".
Irán asegura haber derribado un dron de EEUU cerca de Ormuz por violar su espacio aéreo
La Guardia Revolucionaria iraní anunció este domingo haber derribado un dron estadounidense MQ-1 que, según indicó, había ingresado en el espacio aéreo de la República Islámica, cerca del estrecho de Ormuz, con la intención de llevar a cabo una "operación hostil".
"El aparato fue detectado de inmediato y alcanzado por los modernos misiles de defensa antiaérea de la Guardia Revolucionaria", afirmó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
El documento señaló que el dron MQ-1 del Ejército estadounidense fue derribado esta madrugada al ingresar en el espacio de las aguas territoriales de Irán.
El incidente se produce horas después de que Estados Unidos anunciara una operación contra un buque que intentaba llegar a un puerto iraní desafiando el bloqueo impuesto por Washington a los puertos de la República Islámica.
Según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el buque mercante M/V Lian Star navegaba por aguas internacionales en dirección a un puerto iraní en el golfo de Omán cuando fue interceptado por fuerzas estadounidenses.
De acuerdo con el Centcom, después de que el barco ignorara más de veinte advertencias, una aeronave estadounidense disparó contra la sala de máquinas del buque, dejándolo fuera de servicio.
Trump apunta que está "cerca" de un acuerdo con Irán y asegura no tener prisa por negociar el fin de la guerra
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este sábado que Washington se encuentra próximo a alcanzar un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear y ha defendido que las negociaciones avanzan en la dirección deseada por su Administración, al tiempo que ha advertido de que mantiene abierta la posibilidad de una respuesta militar si las conversaciones no prosperan.
"Estamos cerca de un muy buen acuerdo, y si podemos cerrarlo, perfecto. En caso contrario, vamos a terminarlo de otra manera", ha declarado el mandatario durante una entrevista para la cadena Fox News. El inquilino de la Casa Blanca ha señalado además que Teherán está cediendo gradualmente a las exigencias estadounidenses y ha asegurado que las autoridades iraníes habrían renunciado incluso al desarrollo de armas nucleares.
Trump ha apuntado que su Gobierno está consiguiendo "poco a poco" los resultados que persigue, si bien las negociaciones avanzan lentamente debido a la firmeza de la parte iraní en la mesa de diálogo. "Son negociadores muy duros. Lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Si uno tiene prisa, no va a llegar a un buen acuerdo", ha expuesto.
Así las cosas, el magnate neoyorquino ha insistido en que la prioridad sigue siendo alcanzar una solución pactada, pero ha subrayado que Estados Unidos recurrirá a la fuerza si no logra sus objetivos mediante la diplomacia. "Estamos logrando un gran acuerdo; de lo contrario, volveremos atrás y lo terminaremos militarmente", ha sentenciado.
Plazo de 60 días
De acuerdo con las fuentes, el documento establece un plazo, a partir de la firma del acuerdo, de 60 días para negociar los compromisos nucleares de Irán y el levantamiento de sanciones por parte estadounidense, y lo primero a tratar sería la gestión de las reservas de uranio enriquecido iraníes y la imposición de límites a futuros procesos de enriquecimiento.
Uno de los funcionarios citados por el medio digital aseguró que Trump quiere "mayores precisiones" sobre la forma y los plazos en que Estados Unidos obtendrá ese uranio.
El presidente estadounidense también habría pedido modificar la redacción de algunos pasajes relativos a la reapertura del estrecho de Ormuz y a Trump se la ha informado a su vez que los iraníes tardarán unos tres días en brindar una respuesta a sus sugerencias.
- Elecciones en Colombia, en directo: última hora de los candidatos y las votaciones
- Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump sólo aceptará un acuerdo con Irán que respete sus 'líneas rojas
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre
- El nuevo brote de ébola en RD Congo desborda la respuesta sanitaria: 'La situación epidemiológica es poco clara y evoluciona extremadamente rápido
- Un meteorito explota sobre Estados Unidos con una explosión equivalente a 300 toneladas de TNT
- Decenas de detenidos y heridos en los festejos por la victoria del PSG
- Tres meses de la guerra de Irán: EEUU desgasta su munición y destruye la de su enemigo
- Las celebraciones por la victoria del PSG en la Champions dejan 780 detenidos y un fallecido