Estados Unidos cierra una brecha que habría permitido a China acceder a miles de chips de IA

Por mucho que Donald Trump alabase a Xi Jinping en su reciente visita a China, el presidente de Estados Unidos sigue tensando la cuerda de su guerra comercial y tecnológica contra el gigante de Asia.

El Departamento de Comercio anunció el domingo que ha recrudecido su veto a la exportación de los chips más avanzados del mundo a China, tomando medidas que extienden esa prohibición a las filiales de empresas chinas ubicadas fuera del país.

Esta nueva e inusual directriz sugiere que Pekín habría estado explotando esa laguna jurídica para hacerse con los sofisticados procesadores Blackwell que diseña el coloso tecnológico estadounidense Nvidia, vitales para los sistemas de inteligencia artificial, a través de compañías radicadas en países vecinos como Malasia.

Ese vacío legal podría haber permitido que, durante la segunda administración Trump, cientos de miles de chips de IA hubiesen sido adquiridos por empresas china, según la estimación de un experto consultado por Reuters. El documento publicado por el Departamento de Comercio, visto por la agencia, afirma que "las compuertas se han abierto silenciosamente".

El presidente de EEUU, Donald Trump, acompañado por los magnates Elon Musk (Tesla, SpaceX, X) y Jensen Huang (Nvidia) en su llegada a China. / Brendan Smialowski / AFP

*El problema habría sido creado por la propia Casa Blanca cuando su agencia comercial anunció el pasado mayo que no aplicaría una norma promulgada en los últimos días de la administración Biden que establecía requisitos de licencia para restringir el acceso global a los chips estadounidenses de IA.

El casi monopolio que Nvidia ostenta en el diseño de chips para IA la han convertido en la empresa más valiosa del planeta, con una capitalización bursátil que rebasa los cinco billones de dólares, triplicando a otros gigantes como Meta, Tesla o Samsung. Nvidia ha declarado que las nuevas directrices de Washington no suponen ningún cambio para su actividad, pues ya cuentan con la obligación de obtener una licencia para exportar sus productos.