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Elecciones en Colombia, en vivo: última hora y directo de los candidatos a presidente, votaciones y resultados
Colombia va a las urnas para votar en primera vuelta por el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030 en una elección que, todo indica, se definirá en segunda vuelta el 21 de junio, ya que ningún candidato parece tener la mayoría requerida de la mitad más uno de los votos.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las elecciones en Colombia, votaciones, candidatos y recuento
Movimientos de cara a segunda vuelta
Tras las votaciones del domingo, la senadora Valencia no titubeó y anunció inmediatamente que apoyará en la segunda vuelta a De la Espriella. "De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella", expresó Valencia, quien dijo que trabajará para que Colombia "no caiga en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan", en su opinión, el senador Cepeda y el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, su compañero de fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, manifestó que los votos que esperaban recibir de buena parte de la derecha "desaparecieron" por la campaña de De la Espriella, que consideró "sucia, machista, homofóbica". Oviedo, un economista, abiertamente homosexual, dijo que, a diferencia de Valencia, informará el próximo 3 de junio su postura de cara a la segunda vuelta porque es "una decisión seria". El candidato Fajardo, por su lado, aseguró que el millón de votos que obtuvo en la primera vuelta es "importante" para definir la contienda entre De la Espriella y Cepeda.
Dudas de la izquierda
En su discurso tras conocer los resultados, Cepeda fue menos enfático que Petro y planteó dudas sobre las cifras de la Registraduría. "Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas", dijo Cepeda en Bogotá ante sus seguidores, sin dar detalles sobre el origen de esa cifra. De la Espriella, que compareció ante sus seguidores sobre una embarcación en el río Magdalena, en la ciudad caribeña de Barranquilla, les respondió: "Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular porque acá hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar".
Resultado preliminar
Este resultado preliminar fue rechazado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien desde hace meses ha cuestionado la transparencia del sistema electoral y hoy dijo: "Como presidente no acepto los resultados del preconteo" y añadió que esperará el escrutinio que debe hacerse en los próximos días. "Más de diez millones de colombianos confiaron en 'El Tigre', se unieron a la manada. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre", expresó por su parte De la Espriella, a quien sus seguidores identifican con el felino, al conocer los resultados. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de votos, ocupó el tercer lugar y es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12 % que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata. En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con un millón de votos, que representan el 4,26 %. Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se situó en el quinto lugar con 225.517 votos (0,95 %).
La ultraderecha toma la delantera en elecciones colombianas y la izquierda duda de resultados
El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella sorprendió este domingo al obtener la mayor votación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, que tuvieron una participación del 57,88 %, y disputará la segunda vuelta el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, que puso en duda los resultados. La participación fue la más alta para una primera vuelta desde que entró en vigor la Constitución de 1991 en un país tradicionalmente abstencionista en el que el voto no es obligatorio y la asistencia a las urnas suele ser ligeramente superior al 50 %. La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones informó que, con el 99,99 % de las mesas informadas, De la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, recibió 10.361.413 votos (43,74 %), lo que significa una ventaja de 673.168 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo 9.688.245 sufragios (40,9 %).
Críticas a Petro por mostrar su voto por Iván Cepeda al inicio de la jornada electoral
El presidente colombiano, Gustavo Petro, desató este domingo las críticas de sectores de la oposición al mostrar públicamente su voto por el candidato oficialista Iván Cepeda a la Presidencia, un gesto que fue calificado como una posible injerencia política.
Tras votar, en el Capitolio Nacional, en Bogotá, el mandatario mostró ante las cámaras el tarjetón marcado a favor de Cepeda, candidato del Pacto Histórico, el mismo partido con el que llegó a la Presidencia en 2022.
Las elecciones presidenciales de Colombia transcurren sin incidencias a mitad de jornada
La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia transcurre este domingo sin incidencias y en paz cuando se ha superado la mitad de la jornada, pese a que había preocupación por los hechos de violencia política durante la campaña, cuando incluso fue asesinado un aspirante.
La Registraduría Nacional, organizadora de los comicios, instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural, para votar por el presidente que gobernará el país en el periodo 2026-2030.
Colombianos en Venezuela salen a votar con la esperanza de que haya mejoras económicas
Colombianos residentes en Venezuela, donde se concentra una de las mayores poblaciones de migrantes de la nación andina, salieron este domingo a votar en la primera vuelta de las presidenciales de su país con la esperanza de que haya mejoras económicas.
Los de hoy son los primeros comicios presidenciales colombianos que se celebran en Venezuela desde 2018 debido a que las relaciones entre ambos países estuvieron rotas entre 2019 y hasta 2022, cuando fueron restablecidas tras la llegada al poder del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Cepeda vota en Bogotá confiado en poder ganar la Presidencia de Colombia en primera vuelta
El candidato izquierdista Iván Cepeda, favorito en las encuestas, votó este domingo en Bogotá en las elecciones presidenciales colombianas, en las que espera ganar en primera vuelta para mantener el proyecto progresista del actual mandatario, Gustavo Petro.
Cepeda, senador, del partido oficialista Pacto Histórico, votó en el Colegio San Lucas del barrio Kennedy, en el sur de Bogotá, donde estuvo acompañado por decenas de personas que apoyan su candidatura y de miembros de su equipo de campaña, como la congresista María José Pizarro.
Colombia llega a comicios con 80 municipios en riesgo máximo por presión de grupos armados
Colombia llegó a las elecciones presidenciales de este domingo con 80 municipios en riesgo máximo por presiones de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, advirtió la defensora del pueblo, Iris Marín, quien llamó a la ciudadanía a votar libremente y a confiar en las instituciones electorales.
"Hay varios municipios del país, 80 en un nivel máximo de alerta. En total, con los dos primeros niveles máximos de riesgo, tenemos alrededor de 276 municipios", afirmó Marín tras la apertura de la jornada electoral.
Colombia llega a comicios con 80 municipios en riesgo máximo por presión de grupos armados
Colombia llegó a las elecciones presidenciales de este domingo con 80 municipios en riesgo máximo por presiones de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, advirtió la defensora del pueblo, Iris Marín, quien llamó a la ciudadanía a votar libremente y a confiar en las instituciones electorales.
"Hay varios municipios del país, 80 en un nivel máximo de alerta. En total, con los dos primeros niveles máximos de riesgo, tenemos alrededor de 276 municipios", afirmó Marín tras la apertura de la jornada electoral.
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