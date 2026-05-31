Astronomía
Un meteorito explota sobre Estados Unidos con una explosión equivalente a 300 toneladas de TNT
El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.
Agencias
Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos el sábado, informó la NASA, y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT.
La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14:06 hora local (18:06 GMT), dijo a la AFP la subdirectora de prensa de la agencia espacial, Jennifer Dooren, en un comunicado.
Un objeto natural
"Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite", dijo.
"Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos".
El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.
Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos y usuarios en redes sociales informaron de que fueron tan potentes que algunas casas temblaron.
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