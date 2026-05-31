Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | La OTAN y la UE arremeten contra Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Kiev tilda de infundadas las acusaciones rusas sobre el presunto ataque ucraniano a la central de Zaporiyia
MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha rechazado este sábado las acusaciones formuladas por Rusia sobre un supuesto ataque ucraniano contra la central nuclear de Zaporiyia y ha denunciado que se trata de una nueva campaña de desinformación cuyo objetivo es ocultar lo que Kiev considera la verdadera amenaza para la seguridad nuclear en la región: la ocupación rusa de las instalaciones de la planta.
La cartera diplomática ucraniana ha afirmado que las denuncias difundidas por representantes de la corporación estatal rusa Rosatom carecen de fundamento y ya han sido desmentidas por las Fuerzas de Defensa de Ucrania.
En este sentido, ha sostenido que las acusaciones resultan contradictorias, al considerar que no existe motivo para que Ucrania ataque una central situada en su propio territorio y cuya recuperación reclama bajo su soberanía.
Según Kiev, Rusia intenta imponer la narrativa de que Ucrania estaría atacando sus propias infraestructuras nucleares mientras Moscú actúa como garante de su seguridad. "El mero hecho de que sea necesario repetir esta tesis ya indica su insostenibilidad", ha señalado el Ministerio.
Un dron ucraniano impacta contra el edificio de una de las turbinas de la central nuclear de Zaporiyia
Un dron ucraniano ha impactado este sábado contra el edificio de la turbina de la Unidad 6 de la central nuclear de Zaporiya, ubicada en Ucrania aunque bajo control ruso.
"Hoy un vehículo aéreo no tripulado ha impactado contra el muro de la sala de turbinas de la Unidad 6 de la Central Nuclear de Zaporiyia sin provocar daños personales ni críticos", ha informado la central en redes sociales.
"Estos ataques contra instalaciones nucleares son extremadamente irresponsables y suponen un riesgo para la seguridad nuclear", ha reprochado la dirección de la central, que alerta de "consecuencias impredecibles" y peligros para la seguridad de toda la región.
El comunicado destaca que "todos los sistemas de la central están funcionando con normalidad". "No se ha detectado ninguna violación del procedimiento. Los niveles de radiación de fondo de la central y del entorno están dentro de los límites naturales", ha indicado.
Un equipo de especialistas está realizando ya una inspección del lugar del incidente, ha señalado la central, que destaca que "la situación está completamente bajo control".
Polonia cuestiona las aspiraciones de Ucrania a la UE por "glorificar a bandidos y asesinos"
El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha reprochado este sábado de nuevo a Ucrania la repatriación del histórico líder ultranacionalista y colaboracionista nazi Andri Melnik para su reinhumación con honores en Kiev y ha cuestionado las aspiraciones de Kiev a la UE por "glorificar a bandidos y asesinos".
"Lamentablemente el presidente (ucraniano Volodimir) Zelenski ha demostrado que Ucrania tiene una mentalidad de glorificar a bandidos y asesinos del Ejército Insurgente Ucraniano y no está lista para formar parte de la familia europea", ha afirmado Nawrocki en declaraciones a la prensa.
Rusia culpa a Ucrania de atacar con drones la central nuclear de Zaporiyia
La agencia estatal de energía atómica rusa, Rosatom, culpó este sábado a las autoridades ucranianas de atacar con drones la central nuclear de la región ucraniana de Zaporiyia, ocupada por las fuerzas rusas en 2022.
"El ataque provocó una explosión. Los equipos principales no sufrieron daños, pero se abrió un agujero en la pared de la sala de turbinas", afirmó en un comunicado.
Región rusa crea ministerio dedicado a la protección contra ataques de drones ucranianos
La región rusa de Nizhni Nóvgorod, a 400 kilómetros al este de Moscú, creó un ministerio especialmente dedicado para protegerse de los ataques de drones ucranianos, informó este sábado el portal independiente de Meduza.
El nuevo ministerio, llamado Ministerio de Protección de Instalaciones, se ocupará de "la protección del espacio aéreo de la región y sus instalaciones de servicios públicos y energía, que se encuentran entre los principales objetivos de los ataques con drones enemigos", se lee en el decreto firmado por el gobernador regional ruso, Gleb Nikitin.
La OTAN y la UE arremeten contra Rusia tras el impacto de un dron en Rumania
Rumania, respaldada por sus aliados, atribuyó este viernes a Rusia toda la responsabilidad por la caída de un dron sobre un edificio residencial que dejó dos heridos en este país miembro de la OTAN. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, replicó que "nadie puede decir" por ahora si el aparato era ruso y aseguró que Moscú "nunca ha amenazado ni amenaza a los países europeos". Las autoridades rumanas declararon persona non grata al cónsul general ruso en Constanza y anunciaron el cierre del consulado ruso en esa ciudad situada a orillas del mar Negro. Moscú respondió de inmediato prometiendo "medidas de represalia" inminentes.
Putin advierte de que Moscú no elegirá al negociador de Europa, pero decidirá si se reúne con él
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que Moscú no pretende imponer a Bruselas la candidatura de un negociador, algo que debe hacer la Unión Europea (UE), pero valorará si vale la pena reunirse con esa persona. "No nos corresponde a nosotros elegir a un negociador. Pero, naturalmente, sí nos corresponde reunirnos o no con tal o cual político de Europa Occidental", dijo el jefe del Kremlin durante una rueda de prensa al término de su visita a Kazajistán. El Kremlin se mostró el jueves dispuesto a hablar con la UE, aunque descalificó a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, como negociadora. "Por supuesto, hay de qué hablar", dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en respuesta a una pregunta sobre una posible reanudación de los contactos con los europeos. Putin ha responsabilizado a los líderes europeos de la decisión de cesar los contactos con el Kremlin tras el comienzo de la guerra en Ucrania (2022) y aseguró que estos no pueden mediar en el conflicto, ya que participan en los combates al apoyar al bando enemigo. Putin se mostró abierto a los contactos con Bruselas e incluso propuso recientemente como candidato a negociador europeo al excanciller alemán Gerhard Schröder, que fue consejero en su momento de corporaciones estatales rusas como Rosneft o Gazprom.
Kiev encuentra pleno apoyo nórdico y reticencias entre otros socios en su camino a la UE
Ucrania ha movilizado a su diplomacia para aprovechar el papel central para la seguridad de Europa que le ha dado la invasión rusa y lograr el ingreso en un tiempo récord en la UE, un objetivo para el que Kiev ha encontrado en los países nórdicos y bálticos el apoyo inequívoco que no tiene de otros de sus socios militares y económicos preferenciales. "Cuento con la comprensión de todos los países nórdicos. Suecia nos apoya plenamente en esto", escribió este jueves desde Estocolmo el presidente Volodímir Zelenski, que sostiene que su país puede cumplir todos los requisitos de ingreso en 2027. El presidente ucraniano reconoció que "otros socios siguen siendo escépticos" y recordó que para dar los próximos pasos hacia la adhesión es necesario el apoyo "de cada país", de forma que el proceso no siga bloqueado.
Rumanía, miembro de la OTAN, anuncia medidas "proporcionadas" tras el ataque de un dron ruso
Rumanía ha anunciado que tomará medidas proporcionadas después de que este viernes un dron ruso haya herido a dos personas al impactar en un edifico de viviendas de la ciudad de Galati, cerca de Ucrania, y ha solicitado a la OTAN que despliegue más medios antiaéreos en el país. "Ordenaremos medidas proporcionadas en relación con la Federación Rusa", señaló Nicusor Dan, el presidente de Rumanía, un país que pertenece tanto a la Unión Europea como a la OTAN. El jefe del estado dijo que "la naturaleza sin precedentes del acontecimiento exige una respuesta firme, coordinada y adecuada —a nivel nacional, aliado e internacional". El Ministerio de Defensa rumano ha confirmado que el aparato que explotó hoy en un edifico residencial es un Geran-2 de fabricación rusa.
Zelenski ofrece ayuda a Bucarest tras impacto de dron ruso en bloque de pisos en Rumanía
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha ofrecido este viernes apoyo "en cualquier forma que sea necesaria" al Gobierno de Bucarest, horas después de que un dron ruso lanzado contra el sur de Ucrania impactara de madrugada en un bloque de pisos de la ciudad del este de Rumanía de Galati. "Estamos listos para apoyar a Rumanía en cualquier forma que sea necesaria bajo estas circunstancias", ha escrito en X Zelenski, donde ha publicado su mensaje de condena compartiendo el que había publicado previamente sobre lo ocurrido en Galati la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Zelenski ha señalado asimismo que Ucrania cuenta con que la UE dicte nuevas sanciones contra Rusia para que el Kremlin "sienta que sus ataques le suponen pérdidas significativas". "Eso sería lo justo", remachó el presidente ucraniano.
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