Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump apunta que está "cerca" de un acuerdo con Irán y asegura no tener prisa por negociar el fin de la guerra

Trump apunta que está "cerca" de un acuerdo con Irán y asegura no tener prisa por negociar el fin de la guerra

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este sábado que Washington se encuentra próximo a alcanzar un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear y ha defendido que las negociaciones avanzan en la dirección deseada por su Administración, al tiempo que ha advertido de que mantiene abierta la posibilidad de una respuesta militar si las conversaciones no prosperan.

"Estamos cerca de un muy buen acuerdo, y si podemos cerrarlo, perfecto. En caso contrario, vamos a terminarlo de otra manera", ha declarado el mandatario durante una entrevista para la cadena Fox News. El inquilino de la Casa Blanca ha señalado además que Teherán está cediendo gradualmente a las exigencias estadounidenses y ha asegurado que las autoridades iraníes habrían renunciado incluso al desarrollo de armas nucleares.

Trump ha apuntado que su Gobierno está consiguiendo "poco a poco" los resultados que persigue, si bien las negociaciones avanzan lentamente debido a la firmeza de la parte iraní en la mesa de diálogo. "Son negociadores muy duros. Lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Si uno tiene prisa, no va a llegar a un buen acuerdo", ha expuesto.

Así las cosas, el magnate neoyorquino ha insistido en que la prioridad sigue siendo alcanzar una solución pactada, pero ha subrayado que Estados Unidos recurrirá a la fuerza si no logra sus objetivos mediante la diplomacia. "Estamos logrando un gran acuerdo; de lo contrario, volveremos atrás y lo terminaremos militarmente", ha sentenciado.