Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump apunta que está "cerca" de un acuerdo con Irán y asegura no tener prisa por negociar el fin de la guerra

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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán
Trump apunta que está "cerca" de un acuerdo con Irán y asegura no tener prisa por negociar el fin de la guerra
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este sábado que Washington se encuentra próximo a alcanzar un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear y ha defendido que las negociaciones avanzan en la dirección deseada por su Administración, al tiempo que ha advertido de que mantiene abierta la posibilidad de una respuesta militar si las conversaciones no prosperan.
"Estamos cerca de un muy buen acuerdo, y si podemos cerrarlo, perfecto. En caso contrario, vamos a terminarlo de otra manera", ha declarado el mandatario durante una entrevista para la cadena Fox News. El inquilino de la Casa Blanca ha señalado además que Teherán está cediendo gradualmente a las exigencias estadounidenses y ha asegurado que las autoridades iraníes habrían renunciado incluso al desarrollo de armas nucleares.
Trump ha apuntado que su Gobierno está consiguiendo "poco a poco" los resultados que persigue, si bien las negociaciones avanzan lentamente debido a la firmeza de la parte iraní en la mesa de diálogo. "Son negociadores muy duros. Lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Si uno tiene prisa, no va a llegar a un buen acuerdo", ha expuesto.
Así las cosas, el magnate neoyorquino ha insistido en que la prioridad sigue siendo alcanzar una solución pactada, pero ha subrayado que Estados Unidos recurrirá a la fuerza si no logra sus objetivos mediante la diplomacia. "Estamos logrando un gran acuerdo; de lo contrario, volveremos atrás y lo terminaremos militarmente", ha sentenciado.
Plazo de 60 días
De acuerdo con las fuentes, el documento establece un plazo, a partir de la firma del acuerdo, de 60 días para negociar los compromisos nucleares de Irán y el levantamiento de sanciones por parte estadounidense, y lo primero a tratar sería la gestión de las reservas de uranio enriquecido iraníes y la imposición de límites a futuros procesos de enriquecimiento.
Uno de los funcionarios citados por el medio digital aseguró que Trump quiere "mayores precisiones" sobre la forma y los plazos en que Estados Unidos obtendrá ese uranio.
El presidente estadounidense también habría pedido modificar la redacción de algunos pasajes relativos a la reapertura del estrecho de Ormuz y a Trump se la ha informado a su vez que los iraníes tardarán unos tres días en brindar una respuesta a sus sugerencias.
Trump habría pedido algunas enmiendas a un futuro acuerdo de paz con Irán, según Axios
El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió enmendar algunos aspectos de un futuro acuerdo de paz con Irán relativos al programa nuclear de Teherán y a la reapertura del estrecho de Ormuz, según informó el medio digital Axios.
Trump solicitó a su equipo negociador que introduzca modificaciones en el borrador en cláusulas relativas al programa atómico de los ayatolás, que han incluido un compromiso de no intentar desarrollar un arma nuclear, pero no han introducido concesiones específicas en lo referente a la entrega de sus reservas de uranio, según Axios, que cita a dos altos funcionarios estadounidenses.
Fuego de artillería y carros de combate en la operación militar
A este respecto, las autoridades militares israelíes han apuntado, que desde la cresta de Beaufort, miembros de Hezbolá han coordinado actividades militares y efectuado ataques contra territorio israelí. También han afirmado que sus tropas han actuado contra instalaciones de lanzamiento desde las que se han disparado "cientos de proyectiles" contra civiles y militares israelíes.
Antes del avance terrestre, la Fuerza Aérea israelí ha llevado a cabo una oleada de bombardeos contra posiciones de Hezbolá en la zona, en una operación apoyada igualmente por fuego de artillería y carros de combate. Además, han realizaron ataques sobre posiciones consideradas estratégicas, y han "localizado y neutralizado" infraestructuras militares en el entorno del Litani, desarrollando asimismo trabajos de ingeniería para facilitar el avance de las tropas.
La operación militar ha sido autorizada por el jefe del Estado Mayor israelí
Asimismo, la nota castrense ha asegurado que la campaña "se está extendiendo a otras zonas" y que las fuerzas desplegadas están preparadas para ampliar la ofensiva en función de las necesidades operativas.
La operación en cuestión ha sido autorizada por el jefe del Estado Mayor israelí tras un proceso de planificación llevado a cabo por el Mando Norte y sus esfuerzos se centran en consolidar el control sobre la cresta de Beaufort y Wadi al Saluki, así como en debilitar las capacidades del movimiento chií libanés y destruir infraestructuras que, según Israel, han sido establecidas bajo dirección iraní.
Israel anuncia operación militar en el sur de Líbano para ampliar su control sobre zonas vinculadas a Hezbolá
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado este domingo el lanzamiento de una operación militar en varias zonas del sur de Líbano, incluidas la cresta de Beaufort y el área de Wadi al Saluki, con el objetivo declarado de destruir infraestructuras del partido-milicia chií Hezbolá y fortalecer su presencia operativa cerca de la frontera entre ambos países.
De acuerdo con un comunicado difundido en redes, la ofensiva comenzó hace varios días y forma parte de los esfuerzos israelíes para neutralizar lo que consideran amenazas contra las localidades del norte de Israel, especialmente en la región de Galilea y la localidad de Metula.
En concreto, las FDI han indicado que la operación busca "desmantelar la infraestructura terrorista y eliminar a los terroristas" presentes en la zona. A tal fin, el Ejército israelí ha señalado que sus tropas han cruzado el río Litani y han ampliado las operaciones contra objetivos vinculados a Hezbolá situados al norte de este curso fluvial.
EEUU ataca un barco que intentaba romper el bloqueo a Irán cerca del estrecho de Ormuz
Las fuerzas estadounidenses atacaron un buque que intentaba romper el bloqueo de Washington a los puertos iraníes cerca del estrecho de Ormuz, según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
El Centcom identificó al barco M/V Lian Star navegando por aguas internacionales "hacia un puerto iraní en el golfo de Omán" y emitió "más de 20 advertencias, al tiempo que informó al buque de que estaba infringiendo el bloqueo de EEUU.".
Tras ignorar los avisos de las fuerzas estadounidenses, una aeronave disparó contra la sala de máquinas del barco y lo dejó "inutilizado". "El barco ha dejado de navegar hacia Irán", afirmó el Centcom.
Irán informa del paso de 20 buques mercantes por Ormuz en coordinación con Teherán
Un total de 20 buques mercantes han atravesado durante la jornada del sábado el estratégico estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes, según han informado los propios responsables iraníes.
"Veinte buques mercantes han cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas", ha destacado la Armada de la Guardia Revolucionaria y recoge la agencia de noticias oficial iraní Tasnim.
Irán dice que tiene el control de Ormuz y advierte contra cualquier injerencia militar
Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron este sábado que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra bajo el "control total" de la República Islámica y advirtieron de que cualquier intento de injerencia militar en esa vía marítima será respondido por Irán.
"La gestión del estrecho de Ormuz por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán se ejerce con plena autoridad", aseveró el Cuartel General Central Jatam al-Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
Egipto busca acelerar mediación entre Israel y Hamás para iniciar segunda fase de tregua
Egipto ha invitado a una delegación del movimiento islamista palestino Hamás a acudir a El Cairo en los próximos días para reanudar las conversaciones sobre el paso a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel en octubre de 2025, según informó este sábado a EFE una fuente egipcia conocedora de las negociaciones.
La fuente, que solicitó el anonimato por la sensibilidad del asunto, indicó que se están llevando a cabo intensos contactos para organizar una nueva ronda de negociaciones antes de que concluya la semana, con el objetivo de evitar el colapso del acuerdo.
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