Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Kiev tilda de infundadas las acusaciones rusas sobre el presunto ataque ucraniano a la central de Zaporiyia El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha rechazado este sábado las acusaciones formuladas por Rusia sobre un supuesto ataque ucraniano contra la central nuclear de Zaporiyia y ha denunciado que se trata de una nueva campaña de desinformación cuyo objetivo es ocultar lo que Kiev considera la verdadera amenaza para la seguridad nuclear en la región: la ocupación rusa de las instalaciones de la planta. La cartera diplomática ucraniana ha afirmado que las denuncias difundidas por representantes de la corporación estatal rusa Rosatom carecen de fundamento y ya han sido desmentidas por las Fuerzas de Defensa de Ucrania. En este sentido, ha sostenido que las acusaciones resultan contradictorias, al considerar que no existe motivo para que Ucrania ataque una central situada en su propio territorio y cuya recuperación reclama bajo su soberanía. Según Kiev, Rusia intenta imponer la narrativa de que Ucrania estaría atacando sus propias infraestructuras nucleares mientras Moscú actúa como garante de su seguridad. "El mero hecho de que sea necesario repetir esta tesis ya indica su insostenibilidad", ha señalado el Ministerio.

Venezolanos se movilizan por comicios presidenciales y la libertad de los presos políticos Más de un millar de venezolanos, junto con varios de los principales dirigentes opositores del país, se movilizaron este sábado en Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), para exigir la celebración de elecciones presidenciales y la libertad de todos los presos políticos. Los manifestantes, la mayoría militantes de distintos partidos de oposición que vestían franelas de los colores de sus respectivas organizaciones políticas, recorrieron varias calles de un sector de la ciudad mientras exigían a gritos la convocatoria a unas elecciones libres. La movilización estuvo encabezada por los exdiputados Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, Biagio Pilieri y Andrés Velásquez, también exgobernador del estado Bolívar (sureste), quienes expresaron su respaldo a la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado.

Edmundo González plantea las condiciones para la repetición de las elecciones presidenciales en Venezuela El candidato presidencial opositor de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, Edmundo González, ha enumerado este sábado las condiciones para la realización de unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela en "un proceso verdaderamente democrático y verdaderamente libre", lo que implicaría renunciar a su reivindicación como presidente. "Hoy, como siempre, los intereses de la República están por encima de todo (...). Eso significa elecciones presidenciales", ha afirmado en un vídeo discurso publicado en redes sociales.

EEUU mata a tres presuntos narcotraficantes en un nuevo bombardeo sobre una embarcación en el Pacífico Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado de la muerte de tres supuestos "narcoterroristas" en un nuevo bombardeo sobre embarcaciones de supuesto tráfico de droga en aguas del Pacífico colombiano. "El 29 de mayo y por orden del comandante del Mando Sur, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ha realizado un ataque kinético letal contra una embarcación de las organizaciones terroristas", ha publicado el Mando Sur estadounidense en un comunicado.

Sorpresiva reunión en Guantánamo entre un general de Estados Unidos y altos mandos de las Fuerzas Armadas de Cuba Estados Unidos y Cuba tuvieron este viernes un fughaz, aunque significativa reunión a nivel militar. El general Francis L. Donovan, del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), conversó con el general del ejército Roberto Legrá Sotolongo, quien se desempeña como Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Legrá Sotolongo estuvo acompañado de otros altos mandos. La reunión tuvo lugar en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo, a 925 kilómetros de La Habana, en poder de Washington desde 1903. De acuerdo con el SOUTHCOM, se trató de un "breve intercambio sobre asuntos de seguridad operacional". La relevancia del encuentro no está relacionada con su duración sino con el momento político, marcado por las tensiones bilaterales, y las denuncias de las autoridades de la isla sobre el potencial peligro de una acción militar de EEUU contra la isla. A mediados de mayo, el jefe de la CIA, John Ratcliffe, había realizado también una breve visita oficial a La Habana. En esa oportunidad se reunió con altos funcionarios del ministerio del Interior cubano. No fue una visita de cortesía. Se cree que el jefe de los espías transmitió un pliego de exigencias de Donald Trump que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel considera inaceptables: elecciones libres y apertura económica completa sin participación de los militares. Leer más

María Corina Machado reclama un diálogo "serio" con Delcy Rodríguez para organizar elecciones libres en Venezuela "La recuperación de Venezuela es y será una obra colectiva". Con esta certeza, el Comando con Venezuela que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, lanzaron este viernes el llamado Manifiesto de Panamá que supone un giro significativo en la hoja de ruta planteada por la Premio Nobel al abrirse a una negociación "seria" y "firme" con la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez para alcanzar un "acuerdo nacional" que conduzca inexorablemente a elecciones libres. El texto respira el clima de época. No habría podido ser escrito sin los sucesos del 3 de enero que desembocaron en la salida del poder de Nicolás Maduro, secuestrado por un comando especial de Estados Unidos. Cuenta, además, con el respaldo de los sectores de la oposición venezolana reunidos en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y otras expresiones independientes. La respuesta del Palacio de Miraflores permitirá vislumbrar cómo se desarrollarán las relaciones entre los herederos del madurismo y sus históricos adversarios frente a la sociedad. El documento en un punto obliga a Rodríguez no solo a una respuesta puntual sino a encontrar un tono diferente para referirse a Machado, a quien le había augurado sorpresas en Caracas en caso de retornar. Leer más

EEUU busca potenciar un colapso social en Cuba durante el inminente verano caribeño Estados Unidos apuesta por un estallido social en Cuba durante el verano, sostiene la revista 'Axios'. En julio de 2021, las calles de las principales ciudades de la isla se convirtieron por primera vez en un laboratorio a cielo abierto del malestar como consecuencia de la carestía y la escasez. El Gobierno no dudó en disolver la protesta con severidad. La diferencia entre aquel momento de inédita tensión y el presente es la ausencia casi total de combustible que no solo ha paralizado las actividades de ese país a niveles desconocidos en la larga crisis de los noventa, cuando se desintegró la Unión Soviética. Los apagones y la creciente pobreza, suscitan niveles de crispación que desafían cada noche al Gobierno de Miguel Díaz-Canel. Por ahora se trata de 'cacerolazos' que tronan cuando se va la luz. La posibilidad de que se sitúen fuera de control está latente. (Seguir leyendo)

"La transición democrática nos exige unidad y visión de Estado" "La transición democrática nos exige unidad y visión de Estado", han incidido Machado y González, que han defendido "la recuperación de Venezuela" como una "obra colectiva". "La emergencia humanitaria que padecen los venezolanos no admite dilaciones, ya que sólo en libertad podrán atenderse sus más urgentes necesidades", han subrayado. El anuncio ha llegado apenas cinco días después de que la propia Nobel de la Paz ratificara en Ciudad de Panamá su candidatura presidencial y el objetivo de lograr elecciones libres y transparentes en un plazo de siete a nueve meses, en un encuentro con los principales líderes de la oposición, como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Andrés Guanipa, Rodrigo Cabezas, César Pérez Vivas, Biagio Pilieri, Delsa Solórzano, Noel Álvarez y Roberto Enríquez, entre otros. Machado, quien lidera las encuestas, planteó la depuración del CNE y su sustitución por un nuevo registro electoral que permita que más de cinco millones de ciudadanos aptos puedan registrarse y votar de manera libre, en línea con las reclamaciones ahora presentadas en esta hoja de ruta bicéfala.

La oposición venezolana plantea una negociación con el chavismo y EEUU El sector mayoritario de la oposición venezolana y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, propusieron este jueves una negociación política "seria, firme y responsable" con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de Estados Unidos para "restaurar la democracia" en el país suramericano. Según un comunicado compartido en redes sociales, la negociación sería liderada por Machado, nobel de la paz 2025, y tiene como objetivo principal la celebración de "una elección presidencial libre, transparente y soberana" con "la debida observación internacional". Para ello, aseguraron que es necesario un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo- con "personalidades independientes y respetables", además de un cronograma "viable y verificable" para estos comicios.