Elecciones en Colombia, en vivo: última hora y directo de los candidatos y las votaciones

Desafíos para la próxima legislatura

Una de las grandes preocupaciones del electorado son los problemas del sistema público de salud. A la falta de medicamentos y personal se le suman problemas de gestión, recursos y la llegada de miles de venezolanos que llegan a las áreas fronterizas para recibir una asistencia que en su país no puede recibir.

Petro se irá de Casa Nariño con su reforma sanitaria archivada en el Congreso tras más de un año de debates, con la que pretendía, por ejemplo, reforzar la red de centros de atención primaria, pero sobre todo que el Estado centralizara el control de los recursos, acabando así con la mediación de las empresas privadas, a las que acusa de mal uso de fondos, siendo este el principal punto de fricción.

Junto a la salud, la corrupción y la seguridad son los otros temas que más preocupan al electorado. Colombia continúa siendo uno de los países más violentos de la región. Según cifras oficiales, en 2025 la tasa de homicidios fue la más alta desde 2021, hasta 14.000. En estos últimos cinco años, los grupos armados han duplicado sus integrantes, el caso más paradigmático es el del Clan del Golfo.

Su ambiciosa política de paz se ha topado con la dura realidad de que el narcotráfico, el verdadero motor que mueve a estos grupos armados, continúa siendo mucho más lucrativo que las alternativas que pueda ofrecer el Estado, a pesar de haber reducido el número de pobres, aumentar el salario mínimo, y con previsiones de crecimiento ligeramente superiores al resto de países de la región.

A pesar de que Petro ha logrado sacar adelante su reforma agraria, formalizando 1,7 millones de hectáreas, fomentando la sustitución de sembrados ilícitos en lugar de recurrir a la erradicación y logrando algunas de las mayores incautaciones de cocaína de los últimos años, los cultivos de coca están en máximos históricos.

Sea quien sea el próximo presidente deberá llevar sus promesas electorales a un Congreso donde el oficialista Pacto Histórico es la mayor fuerza política en ambas cámaras, seguido de Centro Democrático, lo que vaticina una importante polarización, en la que otras formaciones clásicas, como liberales y conservadores serán decisivos para conformar mayorías y posibles coaliciones de gobierno.