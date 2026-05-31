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Elecciones en Colombia, en vivo: última hora y directo de los candidatos y las votaciones
Colombia va a las urnas para votar en primera vuelta por el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030 en una elección que, todo indica, se definirá en segunda vuelta el 21 de junio, ya que ningún candidato parece tener la mayoría requerida de la mitad más uno de los votos.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las elecciones en Colombia, votaciones, candidatos y recuento
Desafíos para la próxima legislatura
Una de las grandes preocupaciones del electorado son los problemas del sistema público de salud. A la falta de medicamentos y personal se le suman problemas de gestión, recursos y la llegada de miles de venezolanos que llegan a las áreas fronterizas para recibir una asistencia que en su país no puede recibir.
Petro se irá de Casa Nariño con su reforma sanitaria archivada en el Congreso tras más de un año de debates, con la que pretendía, por ejemplo, reforzar la red de centros de atención primaria, pero sobre todo que el Estado centralizara el control de los recursos, acabando así con la mediación de las empresas privadas, a las que acusa de mal uso de fondos, siendo este el principal punto de fricción.
Junto a la salud, la corrupción y la seguridad son los otros temas que más preocupan al electorado. Colombia continúa siendo uno de los países más violentos de la región. Según cifras oficiales, en 2025 la tasa de homicidios fue la más alta desde 2021, hasta 14.000. En estos últimos cinco años, los grupos armados han duplicado sus integrantes, el caso más paradigmático es el del Clan del Golfo.
Su ambiciosa política de paz se ha topado con la dura realidad de que el narcotráfico, el verdadero motor que mueve a estos grupos armados, continúa siendo mucho más lucrativo que las alternativas que pueda ofrecer el Estado, a pesar de haber reducido el número de pobres, aumentar el salario mínimo, y con previsiones de crecimiento ligeramente superiores al resto de países de la región.
A pesar de que Petro ha logrado sacar adelante su reforma agraria, formalizando 1,7 millones de hectáreas, fomentando la sustitución de sembrados ilícitos en lugar de recurrir a la erradicación y logrando algunas de las mayores incautaciones de cocaína de los últimos años, los cultivos de coca están en máximos históricos.
Sea quien sea el próximo presidente deberá llevar sus promesas electorales a un Congreso donde el oficialista Pacto Histórico es la mayor fuerza política en ambas cámaras, seguido de Centro Democrático, lo que vaticina una importante polarización, en la que otras formaciones clásicas, como liberales y conservadores serán decisivos para conformar mayorías y posibles coaliciones de gobierno.
Aspirantes conservadores
El mejor colocado para discutir este dominio de Cepeda en las encuestas es el autoproclamado 'outsider' de la política colombiana Abelardo de la Espriella, un empresario y polémico ultraderechista que como abogado ha llegado a representar a figuras controvertidas como el estafador convicto David Murcia Guzmán y Alex Saab, considerado el testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
'Recuperar la fuerza por la razón o por la fuerza en el marco de la ley' es uno de los lemas de campaña de este confeso admirador del presidente Donald Trump y de su política contra las drogas. Como han venido haciendo otros líderes de la región conservadores, ha apostado por el modelo de mano dura del salvadoreño Nayib Bukele.
Bajo su candidatura independiente Defensores de la patria, las encuestas le conceden entre el 30 y el 37% de los votos, algunas de las más optimistas, aunque otras como las de la emisora Caracol o el diario 'El Tiempo' la brecha es hasta de diez puntos a favor del aspirante del oficialismo.
La tercera en plaza es la senadora Paloma Valencia, miembro de una dinastía de políticos conservadores como el expresidente Guillermo León Valencia. La candidata de Centro Democrático es la elegida por el expresidente Uribe para unas elecciones, en las que recabaría el 14% de los votos, insuficiente para una segunda vuelta.
Al igual que De la Espriella, propone aumentar las ofensivas militares contra los grupos armados, incluso con la colaboración de Estados Unidos, imponer más medidas punitivas y se ha mostrado en desacuerdo con la justicia especial surgida de los acuerdos de paz de 2016 y de cualquier salida negociada.
Asimismo defiende una visión conservadora de la familia, ha negado que el aborto sea un derecho de las mujeres y se ha opuesto a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, algo que volvió a reiterar delante de quien será su compañero de fórmula presidencial, Juan Daniel Oviedo, un candidato abiertamente homosexual.
Más de 40 millones de colombianos convocados a las urnas
Son 41,1 millones los colombianos registrados en el censo electoral, entre ellos los que residen en el extranjero, que ya han podido comenzar a votar a lo largo de esta semana. En esta ocasión, los electores elegirán exclusivamente al presidente y al vicepresidente, una vez las legislativas ya se celebraron en marzo.
Colombia elige este domingo entre continuar con el modelo social de Petro o girar a la derecha
Los colombianos tienen este domingo una cita con las urnas para elegir al sucesor del presidente, Gustavo Petro, en una carrera electoral que se limita al seguidor de su modelo social, Iván Cepeda, y quienes apuestan por girar hacia la derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, en medio de una fuerte polarización y del fracaso del actual Gobierno en llevar la paz al país.
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