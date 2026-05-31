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Elecciones en Colombia, en vivo: última hora y directo de los candidatos y las votaciones

Elecciones presidenciales en Colombia

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Colombia va a las urnas para votar en primera vuelta por el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030 en una elección que, todo indica, se definirá en segunda vuelta el 21 de junio, ya que ningún candidato parece tener la mayoría requerida de la mitad más uno de los votos.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las elecciones en Colombia, votaciones, candidatos y recuento

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