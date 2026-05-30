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Estados Unidos

Trump elimina restricciones al uso de vehículos todoterreno en áreas naturales públicas

La medida rescinde dos decretos presidenciales que obligaban a las agencias federales a limitar el uso de motocicletas, cuatrimotos y otros vehículos fuera de carretera en áreas donde pudieran afectar la fauna y el paisaje

Fotografía general de archivo de una parte del Parque Nacional Yosemite, en California (EEUU)

Fotografía general de archivo de una parte del Parque Nacional Yosemite, en California (EEUU) / EFE/EPA/ Tatyana Zenkovich

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que elimina restricciones a la circulación de vehículos todoterreno utilizados por empleados federales en áreas de conservación ambiental y ordena revisar regulaciones vigentes desde la década de 1970.

La medida, divulgada por la Casa Blanca, rescinde dos decretos presidenciales que obligaban a las agencias federales a limitar el uso de motocicletas, cuatrimotos y otros vehículos fuera de carretera en áreas donde pudieran afectar la fauna, el paisaje o generar conflictos con otros usuarios de tierras federales.

Las tierras federales incluyen parques nacionales, bosques, refugios de vida silvestre y otras áreas públicas administradas por el Gobierno estadounidense para fines de conservación, recreación y actividades económicas como la explotación forestal, minera y energética.

La Casa Blanca argumentó que esas normas son obsoletas, contienen criterios "vagos y subjetivos" y han contribuido a retrasar proyectos energéticos, forestales y de infraestructura, además de restringir el acceso recreativo a zonas remotas.

La orden instruye al Departamento del Interior, al Departamento de Agricultura y a otras agencias federales a modificar o eliminar las regulaciones derivadas de esos decretos, con el objetivo de ampliar el acceso y el uso múltiple de las tierras federales.

En su nueva Administración, Donald Trump ha impulsado una agenda ambiental centrada en la desregulación y la expansión de actividades energéticas y productivas en Estados Unidos.

Entre sus principales medidas destacan la revisión y eliminación de normas consideradas restrictivas para la industria, el impulso a la producción de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, así como la agilización de permisos para proyectos de infraestructura y energía en tierras federales.

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El republicano también ha promovido cambios en la gestión de áreas públicas, priorizando el acceso y el uso múltiple de estos territorios sobre criterios ambientales más estrictos, lo que ha generado preocupación en sectores conservacionistas por un posible debilitamiento de protecciones ecológicas.

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