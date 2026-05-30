Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump sólo aceptará un acuerdo con Irán que respete sus "líneas rojas"

Las exigencias de Trump para tomar una decisión final sobre Irán

"Ahora me reuniré en la Sala de Situación para tomar una decisión definitiva", había dicho Trump antes del encuentro en una extensa publicación en redes sociales, en la que reiteraba sus exigencias de larga data de que Irán se comprometa a no tener nunca armas nucleares y abra el vital estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, sin embargo, dijo a los medios estatales que la república islámica "se despidió del lenguaje del 'debes' hace 47 años", tras la revolución de 1979.

"En cuanto al entendimiento (...) los intercambios de mensajes continúan, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo final", añadió.

En su publicación, Trump dijo que Teherán retiraría las minas en el estrecho de Ormuz y pondría fin a su bloqueo de la vía marítima "sin peajes", mientras que Estados Unidos levantaría su bloqueo paralelo de los puertos iraníes, y ambos países coordinarían la retirada y destrucción del uranio enriquecido de Irán.

También señaló que "no se intercambiará dinero, hasta nuevo aviso".

Fars, sin embargo, citó fuentes iraníes según las cuales Teherán exige "la liberación inmediata de 12.000 millones de dólares en activos (...) congelados", y que "hasta que no se efectúe este pago, Irán no pasará a la siguiente fase de las negociaciones".