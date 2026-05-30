En Directo
Al minuto
Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump sólo aceptará un acuerdo con Irán que respete sus "líneas rojas"
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
DIRECTO | Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán
Las exigencias de Trump para tomar una decisión final sobre Irán
"Ahora me reuniré en la Sala de Situación para tomar una decisión definitiva", había dicho Trump antes del encuentro en una extensa publicación en redes sociales, en la que reiteraba sus exigencias de larga data de que Irán se comprometa a no tener nunca armas nucleares y abra el vital estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, sin embargo, dijo a los medios estatales que la república islámica "se despidió del lenguaje del 'debes' hace 47 años", tras la revolución de 1979.
"En cuanto al entendimiento (...) los intercambios de mensajes continúan, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo final", añadió.
En su publicación, Trump dijo que Teherán retiraría las minas en el estrecho de Ormuz y pondría fin a su bloqueo de la vía marítima "sin peajes", mientras que Estados Unidos levantaría su bloqueo paralelo de los puertos iraníes, y ambos países coordinarían la retirada y destrucción del uranio enriquecido de Irán.
También señaló que "no se intercambiará dinero, hasta nuevo aviso".
Fars, sin embargo, citó fuentes iraníes según las cuales Teherán exige "la liberación inmediata de 12.000 millones de dólares en activos (...) congelados", y que "hasta que no se efectúe este pago, Irán no pasará a la siguiente fase de las negociaciones".
Trump sólo aceptará un acuerdo con Irán que respete sus "líneas rojas"
El presidente estadounidense, Donald Trump, solo suscribirá un acuerdo de paz con Irán que cumpla con sus condiciones, dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca, tras la reunión del mandatario estadounidense con sus asesores para discutir un posible trato. "El presidente Trump sólo hará un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos y respete sus líneas rojas", dijo el funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato. "Irán nunca puede poseer un arma nuclear", reiteró.
EEUU es "más que capaz" de reanudar la guerra con Irán, advierte jefe del Pentágono
Estados Unidos cuenta con reservas de armas suficientes y es "más que capaz" de reanudar la guerra con Irán, advirtió este sábado en Singapur el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. "Nuestras reservas son más que adecuadas para eso, tanto allí como en todo el mundo, debido a cómo equilibramos munición de alta precisión y más abundante", señaló el secretario de Defensa durante la principal cumbre de seguridad en Asia.
Precisó que la habilidad de Estados Unidos para reiniciar las hostilidades se basa precisamente en que el país es "más que capaz" para hacerlo.
El uranio, el peaje de Ormuz y el Líbano, principales obstáculos para un acuerdo de paz entre EEUU e Irán
El uranio enriquecido, el peaje de Ormuz y el Líbano, puntos de fricción entre EEUU e Irán. Mientras EEUU asegura que se había alcanzado un acuerdo para la entrega del polvo nuclear enriquecido y la liberación del tráfico de Ormuz sin restricciones, Irán asegura que lo hablado no incluye el tema nuclear y sí establece un pacto de alto al fuego en el Líbano. E Irán se resiste a ceder el control de Ormuz y el cobro de peajes. Demasiadas contradicciones. Una reunión en Washington del gabinete que asesora a Trump ya ha terminado y el presidente de EEUU no ha anunciado ningún acuerdo. No se descarta que este fin de semana pueda reanudarse la guerra si Irán no acepta las exigencias de Trump divulgadas públicamente en la red Truth Social. La reunión del presidente Trump en la Sala de Crisis duró casi dos horas, pero no logró llegar a un acuerdo sobre un nuevo pacto con Irán. Quedan asuntos sin resolver, también el traspaso de fondos iraníes congelados en el extranjero.
Irán desmiente en la TV estatal que haya negociaciones sobre el tema nuclear con EEUU
El Ministerio de Exteriores de Irán desmintió este viernes que haya negociaciones sobre su programa nuclear, después de que Donald Trump sugiriera que Teherán renunciaría a su uranio enriquecido en el marco de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio. "En esta etapa, estamos centrados en poner fin a la guerra y no hay negociaciones sobre el tema nuclear", declaró a la televisión estatal el portavoz del ministerio, Esmail Baqai.
WSJ eleva el papel de Emiratos en los ataques contra Irán
Según fuentes familiarizadas con el asunto, los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo decenas de ataques aéreos contra Irán desde los primeros días de la guerra hasta el día siguiente al anuncio del alto el fuego, lo que supone una implicación mayor de la que se conocía anteriormente en la campaña aérea liderada por Estados Unidos e Israel, informa WSJ. Según las mismas fuentes, los ataques se llevaron a cabo en coordinación con Estados Unidos e Israel, países que proporcionaron información de inteligencia. Algunos de los objetivos fueron las islas Qeshm y Abu Musa, en el estrecho de Ormuz; Bandar Abbas, la refinería de petróleo en la isla Lavan, en el golfo Pérsico, y el complejo petroquímico de Asaluyeh.
Irán exige la liberación de sus activos congelados y el alto al fuego total en el Líbano
Según informa la agencia iraní Fars, Teherán asegura que que la destrucción del material nuclear iraní no está incluida en el preacuerdo aceptado. Irán también exige "la liberación inmediata de 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados" y "hasta que no se realice este pago, Irán no participará en la siguiente fase de negociaciones", advirtieron estas fuentes, expresando su "total desconfianza hacia Estados Unidos". Finalmente, en lo que respecta al Líbano, reiteraron la exigencia de Irán de un alto el fuego total, de acuerdo con las demandas de Hezbolá, y advirtieron que cualquier violación de los compromisos conllevará represalias inmediatas. Donald Trump había declarado previamente en su red social Truth que se estaba preparando para tomar una decisión final sobre un posible acuerdo.
Fuentes iraníes citadas por Fars desmienten ningún acuerdo con EEUU todavía
Fuentes iraníes, citadas por la agencia de noticias Fars, afirmaron el viernes que las últimas declaraciones de Donald Trump sobre un posible acuerdo con Irán eran una "mezcla de verdad y mentira", tanto en lo referente al estrecho de Ormuz como al programa nuclear iraní. "Trump afirmó que Irán estaba obligado a abrir el estrecho de Ormuz sin peaje, mientras que tal cláusula no aparece en el texto del acuerdo", declararon las fuentes.
Irán y EEUU discrepan sobre el contenido concreto del precacuerdo alcanzado
Irán, a través de la agencia de noticias Fars, negó este viernes que un posible acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra incluya una reapertura del estrecho de Ormuz sin peajes y el compromiso de Irán de destruir material nuclear. "Trump afirmó que Irán debía abrir el estrecho de Ormuz sin peajes, pese a que no hay ninguna cláusula en este sentido en el acuerdo", indicó la agencia Fars.
Trump divulga en Truth Social sus exigencias finales para el acuerdo con Irán, que todavía no ha aceptado
El último mensaje del presidente de EEUU, Donald Trump, en la red Truth Social establece sus exigencias finales para firmar un acuerdo de paz con Irán. El elemento clave es que Irán debe aceptar el abandono de cualquier aspiración de desarrollo tecnológico en materia nuclear. Y que el uranio enriquecido pasaría a ser o de EEUU o de China. A cambio, la oferta a Irán se centra en un tentador desbloqueo de su economía y del estrecho de Ormuz. La prensa anglosajona también ha aireado que la propuesta estadounidense aceptaría un plan de reconstrucción de Irán y las infraestructuras petroleras por unos 300.000 millones de dólares (este extremo todavía sin confirmar). Pero la oferta de Trump se asemeja más a otro ultimátum que a una oferta consensuada, ya que Irán no está de acuerdo en aceptar las exigencias de EEUU en materia nuclear.
- Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump modera las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre
- Tres meses de la guerra de Irán: EEUU desgasta su munición y destruye la de su enemigo
- Al menos 4 muertos tras chocar un autobús escolar contra un tren de pasajeros en Bélgica
- Italia encuentra el tesoro oculto del último gran capo de la mafia siciliana: 200 millones escondidos y la Costa del Sol como gran pieza del puzzle
- Guía para no perderse con las negociaciones EEUU-Irán: esto es lo que esperan los expertos en acuerdos de paz
- La ola de calor se cobra siete muertos en Francia
- Israel ordena la evacuación forzosa de todo el sur del Líbano y anuncia que es una 'zona de combate