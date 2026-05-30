Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Sorpresiva reunión en Guantánamo entre un general de Estados Unidos y altos mandos de las Fuerzas Armadas de Cuba Estados Unidos y Cuba tuvieron este viernes un fughaz, aunque significativa reunión a nivel militar. El general Francis L. Donovan, del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), conversó con el general del ejército Roberto Legrá Sotolongo, quien se desempeña como Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Legrá Sotolongo estuvo acompañado de otros altos mandos. La reunión tuvo lugar en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo, a 925 kilómetros de La Habana, en poder de Washington desde 1903. De acuerdo con el SOUTHCOM, se trató de un "breve intercambio sobre asuntos de seguridad operacional". La relevancia del encuentro no está relacionada con su duración sino con el momento político, marcado por las tensiones bilaterales, y las denuncias de las autoridades de la isla sobre el potencial peligro de una acción militar de EEUU contra la isla. A mediados de mayo, el jefe de la CIA, John Ratcliffe, había realizado también una breve visita oficial a La Habana. En esa oportunidad se reunió con altos funcionarios del ministerio del Interior cubano. No fue una visita de cortesía. Se cree que el jefe de los espías transmitió un pliego de exigencias de Donald Trump que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel considera inaceptables: elecciones libres y apertura económica completa sin participación de los militares. Leer más

María Corina Machado reclama un diálogo "serio" con Delcy Rodríguez para organizar elecciones libres en Venezuela "La recuperación de Venezuela es y será una obra colectiva". Con esta certeza, el Comando con Venezuela que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, lanzaron este viernes el llamado Manifiesto de Panamá que supone un giro significativo en la hoja de ruta planteada por la Premio Nobel al abrirse a una negociación "seria" y "firme" con la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez para alcanzar un "acuerdo nacional" que conduzca inexorablemente a elecciones libres. El texto respira el clima de época. No habría podido ser escrito sin los sucesos del 3 de enero que desembocaron en la salida del poder de Nicolás Maduro, secuestrado por un comando especial de Estados Unidos. Cuenta, además, con el respaldo de los sectores de la oposición venezolana reunidos en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y otras expresiones independientes. La respuesta del Palacio de Miraflores permitirá vislumbrar cómo se desarrollarán las relaciones entre los herederos del madurismo y sus históricos adversarios frente a la sociedad. El documento en un punto obliga a Rodríguez no solo a una respuesta puntual sino a encontrar un tono diferente para referirse a Machado, a quien le había augurado sorpresas en Caracas en caso de retornar. Leer más

EEUU busca potenciar un colapso social en Cuba durante el inminente verano caribeño Estados Unidos apuesta por un estallido social en Cuba durante el verano, sostiene la revista 'Axios'. En julio de 2021, las calles de las principales ciudades de la isla se convirtieron por primera vez en un laboratorio a cielo abierto del malestar como consecuencia de la carestía y la escasez. El Gobierno no dudó en disolver la protesta con severidad. La diferencia entre aquel momento de inédita tensión y el presente es la ausencia casi total de combustible que no solo ha paralizado las actividades de ese país a niveles desconocidos en la larga crisis de los noventa, cuando se desintegró la Unión Soviética. Los apagones y la creciente pobreza, suscitan niveles de crispación que desafían cada noche al Gobierno de Miguel Díaz-Canel. Por ahora se trata de 'cacerolazos' que tronan cuando se va la luz. La posibilidad de que se sitúen fuera de control está latente. (Seguir leyendo)

"La transición democrática nos exige unidad y visión de Estado" "La transición democrática nos exige unidad y visión de Estado", han incidido Machado y González, que han defendido "la recuperación de Venezuela" como una "obra colectiva". "La emergencia humanitaria que padecen los venezolanos no admite dilaciones, ya que sólo en libertad podrán atenderse sus más urgentes necesidades", han subrayado. El anuncio ha llegado apenas cinco días después de que la propia Nobel de la Paz ratificara en Ciudad de Panamá su candidatura presidencial y el objetivo de lograr elecciones libres y transparentes en un plazo de siete a nueve meses, en un encuentro con los principales líderes de la oposición, como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Andrés Guanipa, Rodrigo Cabezas, César Pérez Vivas, Biagio Pilieri, Delsa Solórzano, Noel Álvarez y Roberto Enríquez, entre otros. Machado, quien lidera las encuestas, planteó la depuración del CNE y su sustitución por un nuevo registro electoral que permita que más de cinco millones de ciudadanos aptos puedan registrarse y votar de manera libre, en línea con las reclamaciones ahora presentadas en esta hoja de ruta bicéfala.

La oposición venezolana plantea una negociación con el chavismo y EEUU El sector mayoritario de la oposición venezolana y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, propusieron este jueves una negociación política "seria, firme y responsable" con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de Estados Unidos para "restaurar la democracia" en el país suramericano. Según un comunicado compartido en redes sociales, la negociación sería liderada por Machado, nobel de la paz 2025, y tiene como objetivo principal la celebración de "una elección presidencial libre, transparente y soberana" con "la debida observación internacional". Para ello, aseguraron que es necesario un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo- con "personalidades independientes y respetables", además de un cronograma "viable y verificable" para estos comicios.

EEUU detiene a la hija del exvicepresidente y general cubano Ulises Rosales El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano y ex vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba (2009-2019) Ulises Rosales, según confirmó este jueves a EFE el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés). El arresto de Rosales Aguirreurreta ocurrió el martes pasado en Miami, según informó un portavoz del DHS en un correo electrónico a EFE, mientras que el sistema electrónico del ICE muestra que la mujer está detenida en el Centro de Transición Broward en Pompano Beach, en el sur de Florida. “Alina Rosales Aguirreurreta es una extranjera ilegal de Cuba que entró en Estados Unidos con una visa de visitante B-2 el 21 de noviembre de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Orlando en Orlando, Florida. Ella no abandonó el país, una violación de las leyes de nuestra nación", indicó el portavoz del DHS.

Regresa a Venezuela un excolaborador del opositor Guaidó tras casi seis años en el exilio El político venezolano Roberto Marrero, exdirector de despacho del opositor Juan Guaidó, informó este jueves que regresó a su país tras casi seis años en el exilio en Estados Unidos, donde permaneció después de su liberación en 2020 por un indulto del Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro. Marrero, quien fue el principal colaborador de Guaidó cuando se autoproclamó presidente interino de Venezuela en 2019, publicó en su cuenta de la red social Instagram un vídeo de su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fue recibido por allegados.

EEUU retira sanciones a dos buques señalados por transportar crudo venezolano Estados Unidos retiró este martes las sanciones a dos petroleros que habían sido señalados por transportar crudo venezolano y que, según Washington, eran considerados parte de las redes utilizadas para evadir las restricciones impuestas al sector energético del país sudamericano. Los buques forman parte de una lista de 76 entidades que la Oficina de Control de Activos del Departamento de Tesoro (OFAC) decidió retirar de la lista de sanciones "desactualizadas", según indicó un comunicado.

Cuba no ve avances en diálogos con EEUU ni responsabilidad por parte de Washington La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, afirmó este jueves que "no ha habido mucho progreso en los diálogos entre La Habana y Washington" y que desde la isla "dudan de la responsabilidad y seriedad del Gobierno de EEUU con este proceso". Vidal detalló a EFE que, aunque el canal de intercambio "se mantiene abierto", "ciertamente no ha habido mucho progreso", pues de forma paralela desde Washington "se siguen adoptando medidas coercitivas muy dañinas" para la economía y la población cubanas, decisiones que arrojan "dudas en cuanto a responsabilidad y seriedad del Gobierno de EEUU" Sin embargo, agregó la viceministra en los márgenes de una audiencia parlamentaria en La Habana, que desde el Gobierno cubano "se sigue favoreciendo el diálogo" y no "se ve otra alternativa para resolver los problemas con Estados Unidos".