Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | El Parlamento ucraniano ratifica acuerdo para préstamo europeo de 90.000 millones de euros

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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Guterres pide ante el Consejo de Seguridad una "desescalada inmediata" en Ucrania: "No es sostenible"
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha hecho este jueves un "llamamiento directo" ante el Consejo de Seguridad a una "desescalada inmediata y sostenida" de la guerra entre Rusia y Ucrania, reclamando un alto el fuego "total e incondicional" y un mayor grado de diplomacia ante una situación que actualmente, ha subrayado, "no es sostenible". "El personal humanitario ha sido atacado. Continúan las graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario. El número de víctimas sigue aumentando", ha alertado Guterres, apuntando tanto a territorio ruso, donde habría "un número creciente de víctimas civiles, incluidos niños", como a Ucrania, donde "en los primeros cuatro meses de este año, han muerto más civiles que en el mismo periodo de 2025, 2024 o 2023". De hecho, el balance de víctimas civiles en Ucrania desde febrero de 2022 ascienden a más de 15.000, "entre ellos casi 800 niños", ha advertido el secretario general citando informaciones verificadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Un dron impacta contra un edificio residencial en una ciudad del este de Rumanía
Un dron ha impactado en la madrugada de este viernes contra un edificio de viviendas de Galati, ciudad ubicada en el este de Rumanía y próxima a la frontera con Ucrania, provocando una explosión seguida de un incendio. "Un dron entró en el espacio aéreo rumano, fue detectado por el radar en la zona sur de la ciudad de Galati y se estrelló contra el tejado de un bloque de viviendas, provocando un incendio tras el impacto", ha informado el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado. A causa del impacto, dos personas han sufrido lesiones y alrededor de 70 han decidido abandonar el inmueble pese a que los servicios de Emergencias han determinado que "no es necesaria" la evacuación de las demás escaleras del edificio, según ha informado la autoridad de Emergencias del Ministerio del Interior de Rumanía en redes. Las autoridades, que enviaron un mensaje de alerta en aras de informar a la población, han afirmado que el incendio que se desató en uno de los apartamentos ya ha sido extinto y que "toda la carga explosiva" del dron ha detonado.
Empresas rusas podrán obtener armas de gran calibre para defenderse de drones, según medio
Las empresas rusas podrán adquirir armas de gran calibre para defenderse de drones, lo que incluye artillería antiaérea y sistemas de guerra electrónica, informó este jueves el diario ruso RBC. Esta decisión "determina el mecanismo para la adquisición de armas de gran calibre por parte de empresas privadas", señala el diario, especializado en información económica, citando una fuente cercana al Ministerio de Defensa. Así, las compañías podrán adquirir artillería antiaérea, torretas, sistemas de radar, vehículos especiales y sistemas de guerra electrónica. Las autoridades esperan que las nuevas regulaciones adoptadas a niveles estatal permitan un suministro más rápido de armas y equipos a las agrupaciones encargadas de la defensa móvil, formadas por reservistas, voluntarios y empleados del sector privado para proteger la infraestructura civil de ataques de drones.
Tres petroleros de la 'flota fantasma' rusa atacados con drones en el mar Negro
Tres petroleros que navegan bajo bandera de conveniencia y aparentemente están implicados en el transporte de crudo ruso fueron atacados este jueves con drones en el mar Negro, cerca de las costas turcas, informa el digital turco Deniz Haber. El primero es el petrolero James II, abanderado en Palau, que actualmente navega a unas 44 millas náuticas al noreste del Bósforo, con destino a Rumanía, si bien el ataque, según Deniz Haber, tuvo lugar al norte de Sinop, más de 200 millas más al este. También fueron atacados los petroleros Altura y Velora, ambos abanderados en Sierra Leona, mientras efectuaban una operación de trasvase de un buque a otro, señala el citado medio, especializado en noticias marítimas.
Zelenski confía en que EEUU conceda a Ucrania la licencia para fabricar misiles Patriot
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Estados Unidos finalmente conceda a su país licencia para fabricar misiles Patriot, después de haberse dirigido en la víspera por carta a su par estadounidense, Donald Trump, para insistirle en esta y otras demandas. "Creo que en el futuro la obtendremos (...) por eso escribí al presidente Trump y al Congreso de Estados Unidos. Creo que deben actuar con mayor rapidez", ha valorado Zelenski este jueves durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro sueco, Ulf Kristesson, con motivo de un nuevo acuerdo de ayuda militar. "El Congreso de Estados Unidos comenzará a trabajar en junio. Ayer me reuní con congresistas y senadores. Respaldaron las propuestas dirigidas al Congreso y a la Casa Blanca, y esperamos una respuesta oficial de ambas partes", ha dicho Zelenski, quien ha remarcado que el Ejército ruso no ha dejado bombardear Ucrania.
La UE admite no poder mediar para la paz en Ucrania al no ser "neutral"
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea reafirmaron este jueves su voluntad de impulsar una "paz duradera" en Ucrania aunque admitieron que el bloque no va a poder mediar entre ese país y Rusia porque siempre estará del lado de Kiev. El asunto se debatió en una reunión informal en la que los ministros de países como Bélgica, Alemania, Austria o Luxemburgo mencionaron la posibilidad de designar a un enviado europeo para negociar con Moscú cuando se den las condiciones.
El Kremlin descalifica a Kallas pero se muestra dispuesto a hablar con la UE
El Kremlin se mostró hoy dispuesto a hablar con la Unión Europea (UE), aunque descalificó a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, por exigir a Rusia, entre otras cosas, que reduzca sus Fuerzas Armadas. "Por supuesto, hay de qué hablar", dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en respuesta a una pregunta sobre una posible reanudación de los contactos con los europeos. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha responsabilizado a los líderes europeos de la decisión de cesar los contactos con el Kremlin tras el comienzo de la guerra en Ucrania (2022) y aseguró que estos no pueden mediar en el conflicto, ya que participan en los combates al apoyar al bando enemigo.
El Parlamento ucraniano ratifica acuerdo para préstamo europeo de 90.000 millones de euros
La Rada Suprema ucraniana (Parlamento) ratificó este jueves el acuerdo con la UE por el que el país ha de recibir hasta el final de 2027 un préstamo de 90.000 millones de euros, vital para poder seguir pagando sueldos públicos y pensiones y sosteniendo el esfuerzo de guerra. Según el documento ya firmado por ambas partes y que hoy ha recibido el visto bueno de la Rada, Ucrania sólo tiene que devolver el dinero si recibe suficientes reparaciones de Rusia para hacerlo. "Les estoy agradecido a todos los diputados que han ratificado de forma tan rápida el acuerdo", dijo en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
El ministro de Defensa ruso visita por segunda vez en una semana las tropas rusas en Ucrania
El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, inspeccionó la comandancia de la agrupación militar Zapad (Occidente) que combate en Ucrania, la segunda visita de este tipo en una semana tras reunirse el pasado lunes con los mandos de la agrupación militar Vostok (Oriente), según informó hoy el mando militar ruso. "El ministro de Defensa ruso, Andrei Beloúsov, celebró una reunión en el puesto de mando de la agrupación militar Zapad, donde escuchó informes de la comandancia sobre la situación actual en su zona de responsabilidad", señaló la entidad en su canal de MAX, el Telegram ruso. Defensa acompañó la nota con un vídeo que muestra la reunión del titular con los comandantes de la agrupación militar, modelos de drones utilizados por las fuerzas rusas y drones ucranianos derribados por los militares rusos.
Beatriz Ríos
Kallas pide evitar caer en la "trampa" de elegir un negociador y centrarse en acordar una postura común frente a Rusia
Kallas pide evitar caer en la "trampa" de elegir un negociador y centrarse en acordar una postura común frente a Rusia, por Beatriz Ríos.
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