Guerra de Irán, en directo: última hora | El acuerdo en materia nuclear y la gestión de Ormuz frenan el acuerdo de paz

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Enfrentamiento aobre aguas El medio iraní Fars, por su parte, señaló en Telegram "la posibilidad de un enfrentamiento sobre las aguas" de la región. Washington aseguró este viernes que, pese a los ataques intermitentes en Oriente Medio, el "alto el fuego se mantiene" mientras que las partes consensúan un texto común que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán. La víspera, la Casa Blanca aseguró haber alcanzado un acuerdo con Irán, algo que Teherán negó posteriormente.

Irán lanza disparos de advertencia contra "buques infractores" en el Estrecho de Ormuz Las Fuerzas Armadas iraníes lazaron este viernes disparos de advertencia contra "buques infractores" en el Estrecho de Omuz, mientras crece la incertidumbre sobre las negociaciones con Estados Unidos. Los medios iraníes informaron durante la madrugada sobre el lanzamiento de misiles desde la región sur del país, asegurando que "el origen de las explosiones provino del mar y estuvo relacionado con un intercambio de disparos para advertir a los buques infractores en el Estrecho de Ormuz", recogió la agencia Tasnim, citando un informe del Ejército. La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, no informó sobre ningún incidente en la región. En paralelo, una fuente militar confirmó a la agencia Tasmin, vinculada a la Guardia Revolucionaria, que un dron estadounidense fue interceptado cerca de la ciudad de Bushehr, uno de los cuatro principales puertos del país en el golfo Pérsico, sin concretar si este incidente tiene relación con el del Estrecho de Ormuz.

Omán asegura a Estados Unidos que no planea cobrar peajes en el estrecho de Ormuz Omán aseguró este jueves a Estados Unidos que no planea unirse a Irán en el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz, explicó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. "Esta mañana hablé por teléfono con el embajador de Omán y me aseguró que no hay planes para imponer un peaje en el estrecho", explicó Bessent en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Esta llamada se produjo después de que, según información publicada por la prensa, Irán estuviera discutiendo con Omán establecer un sistema de pagos en el estrecho, ante lo que Washington amenazó con imponer sanciones al país árabe. Según el responsable del Tesoro, ambos políticos comentaron la importancia de mantener las "buenas relaciones" bilaterales de las que Estados Unidos y Omán han gozado durante los últimos 200 años.

El acuerdo nuclear, principal obstáculo del acuerdo Irán-EEUU Mientras los negociadores de EEUU e Irán aseguraban esta tarde que se ha alcanzado un preacuerdo para una tregua de 60 días, tanto fuentes oficiales de EEUU como de Irán se han encargado de negar ningún consenso. Según Tasnim News, la información estadounidense de que se había alcanzado un Memorando de Entendimiento entre Irán y Estados Unidos son inexactos. Según parece, Irán no ha informado al mediador paquistaní de que el texto es definitivo. Saeed Agalou, miembro de la unidad de medios del equipo de negociación de Irán, dijo que Irán no ha acordado ningún memorando de entendimiento y no le dijo al mediador paquistaní que se había aprobado el borrador. El principal obstáculo es actualmente el tema nuclear. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado que no puede haber un acuerdo con Irán si no entrega el uranio enriquecido en su poder. EEUU tampoco aceptará que Irán gestione el tráfico de buques en Ormuz.

EEUU confirma el memorando de paz con Irán que negó esta semana Según ese preacuerdo, pendiente de aceptación por parte de Trump, según Axios, Irán no impondrá ningún peaje en el estrecho, clave para el comercio mundial de crudo, y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques que salen y llegan a puertos iraníes. El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más delante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica. Esta semana se conoció el contenido de ese preacuerdo, que incorpora como novedad esa mención al tema nuclear. El preacuerdo divulgado por medios iranís se componía de seis puntos en un primer momento, pero se incluía el control de Ormuz por parte de Irán y Omán, elemento no aceptado por Trump.

Netanyahu ordena a las tropas israelíes hacerse con el 70% de la Franja de Gaza El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este jueves que ha dado orden al Ejército israelí para tomar el control del 70% de la Franja de Gaza, por encima de la denominada 'línea amarilla' a la que se replegaron las tropas israelíes en el marco del acuerdo alcanzado en octubre del pasado año con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Ahora nos encontramos en un proceso en el que estamos gestionando nuestras fuerzas en múltiples frentes. Tenemos que presionar a Hezbolá (en Líbano). En estos momentos estamos presionando a Hamás. Ya controlamos plenamente el 60% del territorio de la Franja de Gaza y mi orden es llegar al 70%", ha declarado Netanyahu durante un evento de una institución educativa y retransmitido por el canal 12 de la televisión israelí.

Un preacuerdo frenado por Teherán y Washington Estados Unidos e Irán han intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Desde el pasado fin de semana, la Casa Blanca ha insistido en que el acuerdo era cuestión de días, aunque Teherán y Washington hanrebajado las expectativas de que el pacto fuera inminente. Según Axios, los términos del acuerdo fueron consensuados en gran medida el martes, pero ambas partes necesitaban la aprobación de sus líderes. Irán habría comunicado ya que da luz verde al acuerdo, pero Trump no quiso aprobarlo de inmediato, apuntó el medio. La posibilidad de que el tema nuclear quede para una fase posterior ha provocado el rechazo de varios senadores republicanos aliados de Trump que han criticado las concesiones que Estados Unidos está dispuesto a dar.

Axios asegura que existe un principio de acuerdo, pendiente de Trump Según Axios, negociadores estadounidenses e iraníes han llegado a un acuerdo sobre un memorando de entendimiento de 60 días para extender el alto el fuego e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán , pero el presidente Trump aún no ha dado su aprobación final, según informaron a Axios dos funcionarios estadounidenses y una fuente regional involucrada en los esfuerzos de mediación. Medios iranís ya habían informado esta semana de la existencia de ese memorando, pero Trump lo desmintió. La firma del memorando de entendimiento sería el avance diplomático más significativo desde que comenzó la guerra, pero un acuerdo final que aborde las demandas nucleares de Trump aún requeriría negociaciones intensivas adicionales.

La posibilidad de acuerdo se aleja por los nuevos ataques en Ormuz Estados Unidos atacó objetivos militares iraníes por segunda vez esta semana y Kuwait dijo que respondió a amenazas con misiles y drones, destacando la fragilidad del alto al fuego y el desafío de alcanzar un acuerdo de paz que restablezca los flujos globales de energía. Las fuerzas estadounidenses derribaron cuatro drones iraníes lanzados contra un buque comercial y atacaron una unidad de lanzamiento cerca del estrecho de Ormuz, según un funcionario estadounidense, quien afirmó que los ataques fueron defensivos y que el alto al fuego sigue vigente. Irán apuntó contra la base estadounidense desde donde se realizaron los ataques, informó Press TV en una publicación en X. Kuwait dijo que "cualquier explosión que pueda escucharse es resultado de sistemas de defensa aérea interceptando objetivos hostiles".