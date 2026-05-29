Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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La oposición venezolana plantea una negociación con el chavismo y EEUU El sector mayoritario de la oposición venezolana y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, propusieron este jueves una negociación política "seria, firme y responsable" con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de Estados Unidos para "restaurar la democracia" en el país suramericano. Según un comunicado compartido en redes sociales, la negociación sería liderada por Machado, nobel de la paz 2025, y tiene como objetivo principal la celebración de "una elección presidencial libre, transparente y soberana" con "la debida observación internacional". Para ello, aseguraron que es necesario un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo- con "personalidades independientes y respetables", además de un cronograma "viable y verificable" para estos comicios.

EEUU detiene a la hija del exvicepresidente y general cubano Ulises Rosales El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano y ex vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba (2009-2019) Ulises Rosales, según confirmó este jueves a EFE el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés). El arresto de Rosales Aguirreurreta ocurrió el martes pasado en Miami, según informó un portavoz del DHS en un correo electrónico a EFE, mientras que el sistema electrónico del ICE muestra que la mujer está detenida en el Centro de Transición Broward en Pompano Beach, en el sur de Florida. “Alina Rosales Aguirreurreta es una extranjera ilegal de Cuba que entró en Estados Unidos con una visa de visitante B-2 el 21 de noviembre de 2023 en el Aeropuerto Internacional de Orlando en Orlando, Florida. Ella no abandonó el país, una violación de las leyes de nuestra nación", indicó el portavoz del DHS.

Regresa a Venezuela un excolaborador del opositor Guaidó tras casi seis años en el exilio El político venezolano Roberto Marrero, exdirector de despacho del opositor Juan Guaidó, informó este jueves que regresó a su país tras casi seis años en el exilio en Estados Unidos, donde permaneció después de su liberación en 2020 por un indulto del Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro. Marrero, quien fue el principal colaborador de Guaidó cuando se autoproclamó presidente interino de Venezuela en 2019, publicó en su cuenta de la red social Instagram un vídeo de su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fue recibido por allegados.

EEUU retira sanciones a dos buques señalados por transportar crudo venezolano Estados Unidos retiró este martes las sanciones a dos petroleros que habían sido señalados por transportar crudo venezolano y que, según Washington, eran considerados parte de las redes utilizadas para evadir las restricciones impuestas al sector energético del país sudamericano. Los buques forman parte de una lista de 76 entidades que la Oficina de Control de Activos del Departamento de Tesoro (OFAC) decidió retirar de la lista de sanciones "desactualizadas", según indicó un comunicado.

Cuba no ve avances en diálogos con EEUU ni responsabilidad por parte de Washington La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, afirmó este jueves que "no ha habido mucho progreso en los diálogos entre La Habana y Washington" y que desde la isla "dudan de la responsabilidad y seriedad del Gobierno de EEUU con este proceso". Vidal detalló a EFE que, aunque el canal de intercambio "se mantiene abierto", "ciertamente no ha habido mucho progreso", pues de forma paralela desde Washington "se siguen adoptando medidas coercitivas muy dañinas" para la economía y la población cubanas, decisiones que arrojan "dudas en cuanto a responsabilidad y seriedad del Gobierno de EEUU" Sin embargo, agregó la viceministra en los márgenes de una audiencia parlamentaria en La Habana, que desde el Gobierno cubano "se sigue favoreciendo el diálogo" y no "se ve otra alternativa para resolver los problemas con Estados Unidos".

Delcy Rodríguez anuncia la llegada de más empresas petroleras "en las próximas semanas" La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que, en "las próximas semanas", más empresas del sector de los hidrocarburos llegarán a su país, que se ha abierto a la inversión privada y extranjera en medio de los acercamientos con Estados Unidos. "En las próximas semanas, con mayor celeridad, van a llegar más y más empresas a Venezuela, y ustedes, que son trabajadores de la Faja (Petrolífera del Orinoco), lo van a ver con sus ojos", expresó la mandataria en un acto en el estado petrolero de Anzoátegui (este) transmitido por el canal estatal VTV.

EEUU ataca una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico y mata a dos tripulantes Las fuerzas armadas de Estados Unidos mataron este miércoles a dos personas en el ataque a una nueva embarcación, la segunda de la semana, supuestamente ligada a organizaciones del narcotráfico en el Pacífico Oriental. Ninguno de los tripulantes de la nave sobrevivió al ataque que forma parte del operativo 'Lanza del Sur', según informó el Comando Sur del Ejército estadounidense en su cuenta de X, donde adjuntó un vídeo de la tarea realizada en aguas internacionales.

Delcy Rodríguez, a EEUU y Europa: "No le tengan miedo a una Venezuela libre de sanciones" La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, instó este miércoles a Estados Unidos y a Europa, entre otros, a que "no le tengan miedo a una Venezuela libre de sanciones", medidas que Washington ha flexibilizado en los últimos meses de acercamientos y reanudación de relaciones con Caracas. En un acto en el estado Anzoátegui (este) transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria aseguró que su Gobierno, que encabeza tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado enero, no descansa en la agenda diplomática con EE.UU., Europa y los Gobiernos que impusieron sanciones a su país.

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