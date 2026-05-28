Acuerdo militar
El Pentágono adjudica un contrato de 9.700 millones de dólares a Dell y Microsoft para digitalizar el ejército de EEUU
Dell se convierte en el proveedor exclusivo de licencias de Microsoft para las fuerzas armadas de Estados Unidos, agilizando la adquisición de software y servicios en la nube
Silicon Valley sigue profundizando su relación con el Gobierno de Estados Unidos. El Pentágono ha adjudicado un contrato de 9.700 millones de dólares al gigante tecnológico Dell para que suministre el software de Microsoft al ejército y contribuya así a su digitalización.
El rebautizado como Departamento de Guerra anunció el miércoles que el acuerdo convertirá a Dell en el único proveedor de las licencias necesarias para que el cuerpo militar estadounidense pueda utilizar los programas informáticos y los servicios de computación en la nube de Microsoft, eliminando así las redundancias en su concesión.
Tras un proceso de licitación competitivo, la agencia comandada por Pete Hegseth eligió Dell, una histórica compañía especializada en infraestructura de tecnologías de la información. "Resultaron ser los mejores", explicó el director de Información en funciones de la Marina, Barry Tanner.
Dell mantiene una buena relación con el presidente Donald Trump. Su fundador y director ejecutivo, Michael Dell, anunció el pasado diciembre su compromiso a donar 6.250 millones de dólares para financiar cuentas de ahorro de inversión para niños desfavorecidos del país, una iniciativa de la administración que ha denominado "cuentas Trump".
Dell es también uno de los principales compradores de licencias de PC con Windows, lo que significa que el acuerdo beneficia directamente a Microsoft. "Este acuerdo marco de compra de segunda generación agilizará y consolidará el software y los servicios críticos de Microsoft en todo el Departamento de Defensa, la comunidad de inteligencia y la Guardia Costera de los EEUU", remarcó la directora de Información del Departamento de Defensa, Kirsten Davies.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mueren dos turistas austriacos tras la rotura de un famoso puente colgante en Indonesia
- Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump modera las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra
- Trump exige a varios países musulmanes que normalicen relaciones con Israel como condición del acuerdo con Irán
- La ola de calor pone en alerta al Reino Unido con temperaturas que superarán los 35 grados
- Al menos 4 muertos tras chocar un autobús escolar contra un tren de pasajeros en Bélgica
- ¿Por qué Irán y EEUU no consiguen firmar un acuerdo de paz? Los escollos de unas negociaciones que se resisten, en 5 claves
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre
- Guía para no perderse con las negociaciones EEUU-Irán: esto es lo que esperan los expertos en acuerdos de paz