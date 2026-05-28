Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre

Los ataques ucranianos de largo alcance restringen el uso del espacio aéreo en Moscú

La campaña de ataques con drones de largo alcance de Ucrania está obligando a las autoridades rusas a restringir el uso del espacio aéreo en la zona aérea de Moscú. La Asociación Rusa de Propietarios y Pilotos de Aeronaves (AOPA) afirmó esta semana que las autoridades rusas comenzarán a prohibir los vuelos de aeronaves civiles en la zona aérea de Moscú a altitudes comprendidas entre cero y 5.100 metros a partir del 1 de junio. La prohibición se extiende a la frontera occidental rusa con Bielorrusia, a la frontera con la zona de vuelo de San Petersburgo en el norte, a la frontera con las zonas de vuelo de Ekaterimburgo y Samara en el este, y a la zona fronteriza ucraniana, donde las autoridades rusas han prohibido los vuelos civiles desde febrero de 2022. La AOPA señaló que la prohibición no se aplica a vuelos regulares o chárter, vuelos de asistencia médica o evacuación, ni vuelos para trabajos químicos, monitoreo de oleoductos o líneas eléctricas, ni contratos gubernamentales. Las fuerzas ucranianas han intensificado significativamente la frecuencia y el alcance de los ataques con drones de largo alcance desde marzo de 2026, y se han aprovechado de la sobrecarga de las defensas aéreas rusas, lo que demuestra la incapacidad de Rusia para defender eficazmente su capital de los ataques ucranianos.