Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
El embajador ruso
También ha convocado al embajador de Rusia en su país el Ministerio de Exteriores de Rumanía, para protestar por lo que ha considerado "una escalada grave e irresponsable" por parte de Moscú. "Se trata de una amenaza que, de llevarse a cabo, constituiría un crimen de guerra contra el pueblo ucraniano, con graves consecuencias a la luz del Derecho internacional", ha apuntado en redes sociales. Durante el encuentro con el representante ruso en Bucarest, Vladimir Lipaev, las autoridades rumanas han defendido que "ningún comunicado ni publicación en redes sociales suspende las obligaciones legales de la Federación de Rusia, incluidas las relativas al cumplimiento del Derecho Internacional". "No nos dejaremos intimidar. Mantenemos nuestra presencia diplomática en Ucrania y en Kiev. Ucrania tiene el derecho legítimo e inalienable a la soberanía y a la libertad con plena seguridad", han agregado.
Finlandia convoca al embajador de Rusia por las "amenazas ilegales" a civiles y diplomáticos en Kiev
El Gobierno de Finlandia ha convocado este miércoles al embajador de Rusia en Helsinki en protesta por las "amenazas ilegales" de Moscú tanto a civiles ucranianos como a diplomáticos extranjeros después de que pidiera su evacuación inmediata, sumándose así a Francia, España, Polonia, Alemania, Países Bajos y Bélgica, además de la Unión Europea. El Ministerio de Exteriores finlandés ha convocado así al representante ruso en Helsinki, Pavel Kuznetsov, ante quien ha condenado "enérgicamente las amenazas ilegales y los brutales ataques de Rusia contra la población civil en Ucrania, así como su campaña de intimidación para instar al personal diplomático de los países europeos a abandonar Kiev". "Rusia no dictará la presencia de Europa en Ucrania", ha zanjado la cartera diplomática en su escueto mensaje difundido en sus redes sociales.
Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha estimado en la reunión de su partido --Servidor del Pueblo-- que la guerra continuará al menos hasta noviembre, en un momento en el que no hay conversaciones programadas con Rusia, ni las anteriores resultaron especialmente fructíferas. Zelenski ha fijado estos próximos seis meses como "fecha límite", ha relatado este miércoles el asesor de comunicación del presidente ucraniano, Dimitro Litvin, quien ha señalado que en base a esa fecha se están concentrando todos los esfuerzos, según recoge la agencia ucraniana de noticias Ukrinform. "Es el mismo recurso argumental que ya estaba presente. Quizás la gente necesita usarlo como vehículo para otros mensajes sobre lo mal que está todo. En la reunión con el partido, el presidente dijo que debemos concentrarnos en los seis meses que quedan hasta noviembre, que es la fecha límite", ha revelado.
La Comisión Europea otorga a España flexibilidad fiscal para el gasto en defensa
La Comisión Europea ha dado luz verde a la solicitud de España para obtener la flexibilidad presupuestaria que contemplan las reglas fiscales hasta 2028 para poder aumentar el gasto público en el ámbito de la seguridad y la defensa, tal y como solicitó el Gobierno en abril. No obstante, la decisión del Ejecutivo comunitario recoge que España se compromete a adoptar las medidas necesarias una vez expire dicha flexibilidad para garantizar la sostenibilidad de sus finanzas públicas y acomodar un gasto en defensa que será "estructuralmente" mayor. El Ejecutivo comunitario da luz verde a esta medida en un documento fechado el pasado viernes, 22 de mayo, en el que se permite a España "desviarse y exceder las tasas máximas de crecimiento del gasto neto" entre 2025 y 2028.
Los países de la UE tratan de modo informal la futura paz en Ucrania y la presión a Rusia
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reúnen este miércoles y jueves en Limasol (Chipre) para empezar a debatir de manera informal los elementos que se deben dar para facilitar la paz en Ucrania y ver cómo seguir presionando a Rusia, entre otros asuntos de la actualidad internacional. En la reunión, un Consejo no formal que tiene lugar cada seis meses y que ofrece la oportunidad de una discusión más abierta y de reflexionar sobre "temas clave", se espera abordar, según adelantó el 'Financial Times' (FT), la idea de nombrar un enviado europeo para las potenciales negociaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin. Entre los nombres que se barajan para ese papel, según el mismo medio, estarían el del expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi o la excanciller alemana Angela Merkel.
Mueren dos personas en una región rusa fronteriza con Ucrania por ataque de drones de Kiev
Dos personas murieron este miércoles en un ataque de drones ucranianos en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania. "Dos personas, un hombre y una mujer, fallecieron", informaron, citados por TASS, las autoridades de la región rusa, donde fue destituido recientemente el gobernador, Viacheslav Gladkov, quien había adquirido popularidad entre los locales. Las autoridades comunicaron que el ataque se produjo en la aldea de Nóvaya Tavolzhanka, cuando un dron impactó contra un automóvil.
Zelenski pide a Trump más municiones de defensa aérea
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió a Estados Unidos más munición para sus sistemas de defensa antiaérea Patriot con el fin de contrarrestar los misiles balísticos rusos, según un documento visto por la AFP el miércoles. Pionera en un sistema de intercepción de drones, Ucrania depende casi por completo de sus aliados occidentales para la defensa aérea contra los misiles rusos. Sin embargo, la guerra en Oriente Medio agravó la escasez de municiones de defensa antiaérea dado que los aliados de Estados Unidos en la región los usaron en grandes cantidades para hacer frente a los ataques iraníes. En una carta fechada el 26 de mayo y dirigida al presidente estadounidense, Donald Trump, Zelenski pide ayuda para "asegurar esta herramienta vital de protección contra el terror ruso", en especial los misiles Patriot. En declaraciones a la AFP, un alto cargo de la presidencia ucraniana admitió que encontrar munición para los sistemas de defensa antiaérea era "complicado".
Finlandia investiga la posible violación de su espacio aéreo por un avión militar ruso
El Ministerio de Defensa finlandés afirmó este miércoles que sospecha que un avión militar ruso ha violado el espacio aéreo del país nórdico cuando intentaba evitar una tormenta eléctrica en el golfo de Finlandia. El presunto incidente tuvo lugar hoy frente a la costa de Porkkala, a unos 35 kilómetros al oeste de Helsinki, y las Fuerzas Aéreas reaccionaron rápidamente desplegando "un vuelo operativo", según un comunicado del ministerio. "Se ha iniciado de inmediato una investigación sobre la presunta violación del espacio aéreo", señaló en el comunicado el ministro finlandés de Defensa, Antti Häkkänen. De acuerdo con el ministerio, la Guardia Fronteriza está investigando el caso y proporcionará más información a medida que avance la investigación.
Rusia amenaza a Armenia con una guerra económica por su acercamiento a la Unión Europea
Rusia dio hoy otro paso su más en su enfrentamiento con Armenia en vísperas de las elecciones legislativas en el país caucásico al amenazarle con suspender el suministro de petróleo y gas por su creciente acercamiento a la Unión Europea (UE). La guerra económica comenzó, en realidad, hace dos meses casi al mismo tiempo que la campaña electoral en Armenia. Y es que el Kremlin se opone a la reelección del actual primer ministro, Nikol Pashinián. Moscú ha castigado ya a Ereván con la prohibición de exportar al mercado ruso flores, agua mineral y, parcialmente, coñac y vino, y amenaza con hacer lo mismo con frutas y verduras, por supuestos motivos fitosanitarios. El Kremlin ya recurrió en el pasado a dichos métodos para presionar a otros vecinos rebeldes que querían alejarse de la órbita rusa, como Ucrania o Moldavia.
Los ataques ucranianos de largo alcance restringen el uso del espacio aéreo en Moscú
La campaña de ataques con drones de largo alcance de Ucrania está obligando a las autoridades rusas a restringir el uso del espacio aéreo en la zona aérea de Moscú. La Asociación Rusa de Propietarios y Pilotos de Aeronaves (AOPA) afirmó esta semana que las autoridades rusas comenzarán a prohibir los vuelos de aeronaves civiles en la zona aérea de Moscú a altitudes comprendidas entre cero y 5.100 metros a partir del 1 de junio. La prohibición se extiende a la frontera occidental rusa con Bielorrusia, a la frontera con la zona de vuelo de San Petersburgo en el norte, a la frontera con las zonas de vuelo de Ekaterimburgo y Samara en el este, y a la zona fronteriza ucraniana, donde las autoridades rusas han prohibido los vuelos civiles desde febrero de 2022. La AOPA señaló que la prohibición no se aplica a vuelos regulares o chárter, vuelos de asistencia médica o evacuación, ni vuelos para trabajos químicos, monitoreo de oleoductos o líneas eléctricas, ni contratos gubernamentales. Las fuerzas ucranianas han intensificado significativamente la frecuencia y el alcance de los ataques con drones de largo alcance desde marzo de 2026, y se han aprovechado de la sobrecarga de las defensas aéreas rusas, lo que demuestra la incapacidad de Rusia para defender eficazmente su capital de los ataques ucranianos.
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