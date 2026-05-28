Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump advierte a Irán de que debe firmar un acuerdo o que EEUU "terminará el trabajo"

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

EEUU sanciona a la autoridad del estrecho de Ormuz con su inclusión en la lista de OFAC La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este miércoles a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, en inglés), al incluirla en la 'Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas' (Lista SDN), por lo que Washington calificó como nuevo intento de sacar provecho económico a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. La medida se sustenta en la Orden Ejecutiva 13224, por considerar que la PGSA asistió, patrocinó o proporcionó apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán o en respaldo de este. Adicionalmente en las recientes exigencias iraníes para el transito por Ormuz, tales como el pago de peajes —incluidos los pagos en moneda fiduciaria, activos digitales, compensaciones, intercambios informales u otros pagos en especie, como donaciones nominalmente benéficas— y el suministro de información sensible sobre los buques.

Guardianes de la Revolución iraníes dicen haber lanzado ataque de represalia contra base de EEUU Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite iraní, lanzaron este jueves un ataque contra una base estadounidense en represalia por los bombardeos llevados a cabo más temprano por Washington en el sur del país, según la televisión estatal Irib. "Tras la agresión de esta mañana por parte del ejército invasor estadounidense contra una ubicación en las afueras del aeropuerto de Bandar Abás utilizando proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense que sirvió como origen del ataque fue atacada a las 04H50 (01H20 GMT)", dijeron los Guardianes, de acuerdo con la Irib. La cadena no proporcionó detalles sobre la ubicación de la instalación militar, aunque Kuwait, un aliado de Estados Unidos, informó más temprano que estaba respondiendo a ataques con misiles y drones.

Irán "al acecho" Los nuevos ataques estadounidenses de este jueves en Irán se producen después de que el presidente Donald Trump volviera a agitar la amenaza de una reanudación de las hostilidades en caso de que fracasaran las negociaciones de paz. "Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos", dijo el miércoles el mandatario durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Ante este panorama, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, subió el jueves ligeramente antes de la apertura de las bolsas en Asia, aunque se mantuvo por debajo del umbral simbólico de los 100 dólares por barril. Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, habían considerado el miércoles que la probabilidad de que se reanude la guerra es "baja debido a la debilidad del enemigo".

Misiles La madrugada del martes, Washington ya había atacado instalaciones misilísticas también en el sur de la república islámica, mientras que Irán denunció una violación del alto el fuego en vigor desde abril. Desde el anuncio de esa tregua, las armas prácticamente se habían acallado en el Golfo, tras más de un mes de ataques de Israel y Estados Unidos que causaron miles de muertos, y las negociaciones avanzan aunque con dificultad. Ormuz, por su parte, sigue bloqueado, lo que ha encarecido el petróleo y ha trastocado la economía mundial. El miércoles por la noche, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a una agencia iraní recién creada para controlar el flujo por ese paso marítimo. Además, Irán informó poco después de los nuevos ataques de Washington que disparó contra cuatro buques que intentaban atravesar esa vía clave "sin coordinarse" con sus fuerzas de seguridad, según la televisión estatal.

EEUU lanza nuevos ataques en el sur en Irán Estados Unidos derribó la madrugada de este jueves cuatro drones de Irán y lanzó ataques contra una base terrestre en el sur de ese país, la segunda operación de este tipo en una semana que pone en vilo la tregua y un eventual acuerdo para terminar la guerra. Cuatro aeronaves no tripuladas de ataque que representaban una "amenaza en el estrecho de Ormuz" fueron abatidos, confirmó la noche del miércoles un funcionario estadounidense. Agregó que el ejército también bombardeó "una estación iraní de control terrestre" en la localidad sureña de Bandar Abás que "estaba a punto de lanzar un quinto dron". Los medios iraníes habían informado poco antes que tres fuertes explosiones se oyeron cerca de esa ciudad alrededor de la 01H30 locales (22H00 GMT del miércoles).

Ejército de Kuwait afirma estar repeliendo ataques con misiles y drones El ejército de Kuwait informó este jueves que estaba respondiendo a ataques con misiles y drones, después de que Estados Unidos llevara a cabo nuevos ataques contra Irán y Teherán afirmara que había disparado contra buques en el estrecho de Ormuz. "Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo en estos momentos a ataques hostiles con misiles y drones", escribieron las fuerzas militares kuwaitíes en la red social X.

"Invención" Ha sido este mismo miércoles cuando Estados Unidos ha calificado de "total invención" el marco para el acuerdo que, según medios oficiales iraníes, estarían negociando Washington y Teherán para reabrir el estratégico paso de Ormuz y que daría a Irán el control del mismo. Poco después, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado que se han logrado "algunos avances" en el marco de las negociaciones con la República Islámica a fin de acabar con el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva liderada por Washington junto a Israel contra Teherán y las represalias de este último en varios países de Oriente Próximo. "Irán nunca va a tener un arma nuclear. Y si los acontecimientos recientes han servido para algo, es para recordarnos una vez más que son el principal patrocinador del terrorismo en el mundo y que jamás podrán tener un arma nuclear", subrayó entonces Rubio, en una reunión de gabinete.

Irán traza como "líneas rojas" su derecho a enriquecer uranio, el control de Ormuz y el levantamiento de sanciones El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha advertido este miércoles de que su país "no renunciará" a "líneas rojas" como el derecho a enriquecer uranio, la posesión de uranio enriquecido, el control del estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones. "Irán no se dejará intimidar por la retórica de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump y no renunciará a sus líneas rojas: el derecho a enriquecer uranio, la posesión de uranio enriquecido, el control del estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones", ha indicado Azizi en un mensaje en redes. A juicio del presidente de la referida comisión iraní, "es evidente" que el inquilino de la Casa Blanca, "en su búsqueda" de una "salida a este punto muerto estratégico", ha apostado por "alternar entre lanzar amenazas y hacer llamamientos para alcanzar un acuerdo".

El petróleo cae ante expectativas de una reapertura del estrecho de Ormuz Los precios del petróleo bajaron con fuerza el miércoles en momentos que el mercado apuesta por una pronta resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y por la reapertura del estrecho de Ormuz. El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, perdió un 5,31% y se situó en 94,29 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en el mismo mes, cayó un 5,55% hasta 88,68 dólares.