Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Ucrania y más de 40 países denuncian ante ONU una "escalada inaceptable" de ataques rusos

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

La UE prorroga hasta mayo de 2027 las sanciones contra responsables de la represión en Rusia La Unión Europea ha prorrogado un año más, hasta mayo de 2027, las sanciones que impone a un total de 72 personas y una entidad por su papel en la represión y violaciones graves de los Derechos Humanos en Rusia, en donde el régimen persigue a la oposición democrática y la situación del Estado de derecho se degrada. Los Veintisiete adoptaron este régimen de sanciones en marzo de 2024, en respuesta a la muerte por envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni cuando estaba en prisión en el Ártico ruso, en febrero de ese año. Las sanciones suponen la congelación de activos y la prohibición de pisar suelo comunitario para las personas incluidas en la lista de medidas restrictivas, al tiempo que establecen la prohibición para los ciudadanos y empresas en la Unión de proporcionarles fondos a las personas o entidad sancionados.

Ucrania afirma que ya tiene identificados 500 objetivos en caso de un ataque de Bielorrusia Las autoridades militares de Ucrania han declarado este martes que ya tienen identificados 500 objetivos en caso de un ataque de Bielorrusia, unas declaraciones que contrastan con las del presidente Volodimir Zelenski, quien esta misma jornada ha afirmado que su país nunca ha supuesto ninguna "amenaza" para su vecino. "Los primeros 500 objetivos ya están marcados. Un consejo gratis y muy práctico: no mire a Ucrania a los ojos", ha interpelado directamente el comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas Robert Brovdi --popularmente como 'Magyar' por su origen húngaro-- al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

La UE prorroga hasta mayo de 2027 las sanciones contra responsables de la represión en Rusia La Unión Europea ha prorrogado un año más, hasta mayo de 2027, las sanciones que impone a un total de 72 personas y una entidad por su papel en la represión y violaciones graves de los Derechos Humanos en Rusia, en donde el régimen persigue a la oposición democrática y la situación del Estado de derecho se degrada. Los Veintisiete adoptaron este régimen de sanciones en marzo de 2024, en respuesta a la muerte por envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni cuando estaba en prisión en el Ártico ruso, en febrero de ese año.

Polonia convoca al embajador ruso para protestar por las amenazas al personal diplomático El Ministerio de Exteriores de Polonia convocó este martes al embajador ruso en Varsovia, Georgy Mikhno, para protestar por lo que calificó de "amenazas" al personal diplomático en Kiev, al que Moscú pidió la víspera que abandonara la capital ucraniana ante su intención de iniciar una campaña de bombardeos contra centros de mando, entre otros objetivos. "Igual que otros países, convocamos, en nuestro caso, al embajador ruso en Polonia y le trasladamos nuestra posición sobre esas amenazas, o advertencias, como les llama la Federación Rusa", declaró un portavoz de Exteriores, Maciej Wewiór, a la agencia PAP. "No podemos tolerarlo. Hemos dejado muy claro que ya que Rusia, como sostiene, no está librando una guerra, sino una operación militar especial, esto quiere decir que el rango de los objetivos debería limitarse a los de carácter militar", subrayó.

Alemania convoca al embajador de Rusia para protestar por amenazar a diplomáticos El Ministerio de Exteriores de Alemania ha convocado este martes al embajador de Rusia en Berlín, Sergei Nechayev, por lo que considera que son amenazas contra ciudadanos y diplomáticos en territorio ucraniano después de que Moscú pidiera abandonar Kiev, la capital, por "su propia seguridad". "Hoy le hemos dejado claro a Rusia que no nos dejaremos intimidar por las amenazas y seguiremos apoyando firmemente a Ucrania", ha aseverado el Ministerio en un mensaje difundido en redes sociales.

Los drones ucranianos buscan cortar el corredor terrestre ruso a Crimea La nueva campaña de ataques con drones de alcance medio por parte de Ucrania tiene como objetivo cortar el corredor terrestre de Rusia hacia la ocupada península de Crimea, que atraviesa territorios del sur capturados por las tropas rusas y alterar la logística del Ejército enemigo en la zona. Decenas de vehículos militares rusos que transportaban combustible, municiones y tropas a distancias de 30 a hasta 200 kilómetros más allá de la línea del frente han sido destruidos en las últimas semanas, en un intento de mermar la capacidad de Rusia para abastecer a sus fuerzas y sostener operaciones ofensivas y defensivas. En particular, ataques grabados por el Cuerpo Azov de Ucrania apuntaron a carreteras cerca de Mariúpol, aproximadamente 160 kilómetros detrás de la zona de contacto, que conectan Rusia con Crimea a través de territorio ucraniano ocupado.

Rusia da un paso más para legalizar la confiscación de bienes de rusos emigrados La Duma o cámara de diputados rusa aprobó una ley que permite la confiscación de bienes a aquellos ciudadanos rusos que emigraron del país e incumplan la ley contra los intereses de Rusia. "Quienes huyeron al extranjero y, con la ayuda de patrocinadores occidentales, incitan al terrorismo y al extremismo, justifican el nazismo e insultan a nuestros soldados y oficiales, deben comprender que tendrán que responder por sus actos, tanto por delitos penales como administrativos", declaró el presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin, citado por TASS, al comentar el proyecto de ley. La ley entraría en vigor a los 10 días siguientes de su aprobación por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, aunque primero tiene que pasar por el visto bueno del Senado. Esta ley permitiría confiscar los bienes de la oposición política rusa en el exilio, muchos de los cuales han sido declarados agentes extranjeros.

La UE acusa a Rusia de intentar desestabilizar Europa con incursiones de drones La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó este martes a Rusia de "intentar desestabilizar" las democracias europeas con la reciente oleada de incursiones de drones en el espacio aéreo de los países bálticos. "Los habitantes de los países bálticos están viviendo algo que muchos creían que pertenecía a otra época", declaró Von der Leyen en una rueda de prensa en Vilna junto a los presidentes de Lituania, Letonia y Estonia. "No son incidentes aislados. Se trata de una estrategia deliberada de Rusia para intentar desestabilizar nuestras sociedades democráticas", aseguró, al tiempo que reconoció que las alarmas antiaéreas de las últimas semanas han "revelado vulnerabilidades" en los sistemas de defensa. La visita de Von der Leyen a esta región fronteriza con Rusia, situada en el flanco oriental de la OTAN, se produce una semana después de que los lituanos recibieran la orden de refugiarse en búnkeres tras una breve alerta por drones en Vilna, la capital.

Catalunya envía 800.000 euros más de ayuda humanitaria a Ucrania y generadores eléctricos vía ONU El Govern ha aprobado enviar una aportación de 800.000 euros más al Fondo Humanitario para Ucrania, gestionado por Naciones Unidas, que se destinará a actividades "vinculadas a la preparación para el invierno", y también enviará generadores eléctricos y otros recursos críticos a los gobiernos regionales ucranianos. En un comunicado, el Govern ha explicado que así se ha aprobado este martes en el Consell Executiu, que ha acordado hacer una contribución económica al programa de apoyo directo a Ucrania de la Asociación Europea para la Democracia Local, que será quien enviará los materiales.