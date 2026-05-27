Guerra de Irán, en directo: última hora | Irán advierte de una represalia "más severa" si se reanuda la guerra

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Restablecimiento "parcial" de internet Por su parte, el líder supremo Mojtaba Jamenei dijo en una declaración difundida en la televisión estatal que Washington está perdiendo influencia y que se aleja "cada día más de su antiguo estatus" en el Golfo. "Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones", estimó Jamenei, que no ha aparecido en público desde que asumió el cargo a principios de marzo en sucesión de su padre, asesinado el primer día de guerra. Según él, los países del Golfo, atacados casi a diario por Irán en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense que empezó el 28 de febrero, "no servirán más de escudo para las bases norteamericanas". Desde que estalló la guerra, las autoridades iraníes cortaron totalmente la conexión a internet, pero su acceso se restableció "parcialmente", según indicó este martes la organización especializada Netblocks. Aún así, precisó que "no está claro" si se mantendrá la conexión, tras el corte de internet a nivel nacional "más prolongado" de los registros. El vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, declaró que el gobierno dio los primeros pasos para restablecer el acceso a internet.

Las costas de Omán "El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego (...) ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado. La Cancillería agregó que Irán "no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse", sin dar más detalles. Según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el ataque del martes tuvo como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas. Pese a los ataques, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró durante una visita oficial a India que el acuerdo sigue siendo posible y evocó negociaciones "sobre el lenguaje específico en el documento, así que tomará unos días". Según la agencia marítima británica UKMTO, una "explosión externa" dañó un petrolero frente a las costas de Omán, pero tanto la tripulación como el buque están a salvo.

Los ataques en Irán y Líbano amenazan el acuerdo de paz Irán acusó el martes a Estados Unidos de haber violado el alto el fuego tras los ataques nocturnos estadounidenses en el sur del país, mientras que en el Líbano la ofensiva israelí causó 31 muertos, según las autoridades locales. Estos ataques suponen un revés para los supuestos avances en las negociaciones destinadas a poner fin de forma duradera a la guerra en Oriente Medio. El alto el fuego acordado el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán fue seguido de semanas de estancamiento y amenazas, hasta que en los últimos días ambas partes informaron de avances en las conversaciones. Pero edios estatales iraníes reportaron explosiones nocturnas en Bandar Abás, una ciudad costera del sur cercana al estrecho de Ormuz, y los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que sus fuerzas habían derribado un dron estadounidense que penetró en su espacio aéreo, y también que dispararon contra un avión de combate F-35.

El jefe de la diplomacia china espera que EEUU e Irán logren un consenso El jefe de la diplomacia china reiteró este miércoles su llamamiento a las partes implicadas en el frágil alto el fuego en Oriente Medio para que respeten la tregua, y expresó su esperanza de que tanto Estados Unidos como Irán hagan concesiones, informó la prensa estatal. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, hizo estas declaraciones durante una sesión de debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU, en un momento en que Teherán acusó a Washington de violar el alto el fuego y advirtió sobre represalias. Las fuerzas estadounidenses atacaron el martes instalaciones de misiles en el sur de Irán, así como embarcaciones que intentaban colocar minas, lo que puso en peligro un eventual acuerdo para poner fin a la guerra. China está realizando esfuerzos para resolver ese conflicto y ha mantenido la comunicación y la coordinación con las principales partes involucradas, dijo Wang a periodistas en la sesión de la ONU en Nueva York el martes.

Israel dice haber matado al nuevo líder militar de Hamás, Muhammad Oda Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron al nuevo líder militar de Hamas, Muhammad Oda, en Gaza. Oda (o Odeh), presunto planificador de la incursión del 7 de octubre de 2023, exjefe de inteligencia de Hamas; reemplazó a Izdin Haddad tras el asesinato de la semana pasada. Netanyahu ha emitido un comunicado en el que afirma que aproximadamente 2.500 miembros de Hezbolá han muerto desde el comienzo de la guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Desde que entró en vigor el alto el fuego con Líbano el 17 de abril, Israel ha matado a 700 miembros de Hezbolá, dijo Netanyahu en X.

Tres muertos en los ataques israelíes en Gaza que tendrían como objetivo al líder de Hamás Tres personas murieron en los ataques lanzados la noche de este martes por Israel en el barrio Rimal de la ciudad de Gaza, que habrían tenido como objetivo a Muhammad Odeh (o Oda), considerado el nuevo líder del brazo militar del grupo islamista Hamás en la Franja palestina. Los muertos son una mujer, un hombre en la veintena y otra persona que no ha podido ser identificada aún porque el cuerpo ha llegado en pedazos, informaron fuentes del Hospital Shifa de la capital gazatí. En total, varios centros médicos de la ciudad recibieron una veintena de heridos en los ataques, que tuvieron como objetivo un edificio residencial primero y un vehículo después. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció poco después de registrarse el primer bombardeo contra el edificio residencial que sus tropas habían lanzado un ataque contra Odeh en la Franja palestina, pero no detalló si alguien resultó herido o muerto en la ofensiva.

El petróleo retoma los 100 dólares en medio de nuevas fricciones entre EEUU e Irán El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, vuelve a subir hasta la barrera de los 100 dólares, con un incremento diario del 3,6%, después de los ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán que han llevado a las autoridades del país asiático a amenazar con responder de manera "decisiva". Por el contrario, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía alrededor de un 3%, hasta los 93,6 dólares, que deja un comportamiento desigual en los dos principales índices de los precios del petróleo a nivel mundial. Asimismo, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, marcaba los 47 euros por megavatio hora, un 3,4% más. El precio del crudo retoma su senda alcista tras varias jornadas moderándose ante la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Sin embargo, los nuevos ataques estadounidenses sobre territorio iraní añaden complicaciones a las ya tensas negociaciones entre ambas partes.

Jameneí carga contra EEUU en una declaración difundida por televisión El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, aseguró este martes en una declaración difundida en la televisión estatal que Washington está perdiendo influencia y que se aleja "cada día más de su antiguo estatus" en el golfo Pérsico. "Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones", estimó Jamenei, que no ha aparecido en público desde que asumió el cargo a principios de marzo en sucesión de su padre, asesinado el primer día de guerra. Según él, los países del Golfo, atacados casi a diario por Irán en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense que empezó el 28 de febrero, "no servirán más de escudo para las bases norteamericanas".

Netanyahu reitera su orden de "intensificar" la ofensiva militar contra Líbano El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.200 personas desde principios de marzo, en una reunión que ha mantenido durante la jornada con el ministro de Defensa del país, Israel Katz, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Eyal Zamir, en la ciudad de Tel Aviv. "De acuerdo con las instrucciones que hemos dado el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y yo mismo, estamos intensificando nuestra operación en Líbano", ha declarado Netanyahu durante el encuentro. El jefe del Ejecutivo israelí ha asegurado, asimismo, que las FDI están operando con "grandes fuerzas sobre el terreno y tomando posiciones estratégicas" del país vecino, al tiempo que ha recalcado que están "fortificando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte".