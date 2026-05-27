Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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Cuba acusa a Rubio de ser "uno de los artífices" del "extremo endurecimiento" del bloqueo contra la isla El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha arremetido este martes contra el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificándolo como "uno de los artífices del extremo endurecimiento" que padece la isla "en todos los ámbitos", en alusión al bloqueo y las crecientes presiones sobre La Habana, como la acusación contra el expresidente Raúl Castro. "El secretario de Estado (de Estados Unidos) es uno de los principales artífices de la amenaza militar contra Cuba, del bloqueo energético y total del suministro de combustible a Cuba", ha subrayado el ministro caribeño en una entrevista con la cadena Fox en la cual ha recalcado que Rubio ha sido "uno de los artífices del extremo endurecimiento del bloqueo contra el país en todos los ámbitos".

Delcy Rodríguez anuncia una reestructuración del Gobierno venezolano ante la "nueva realidad" del país La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes una "restructuración y reingeniería" del Gobierno que estará a cargo del ministro de Educación y vicepresidente Sectorial y Territorial, Héctor Rodríguez, y el de Planificación, Ricardo Menéndez, como parte de la "nueva realidad" que vive el país. "He designando al vicepresidente Sectorial, Héctor Rodríguez, como comisionado presidencial para la reestructuración y reingenieria del Gobierno, una nueva estructura del Gobierno, adaptado a esta nueva realidad de Venezuela", dijo la mandataria encargada durante una reunión con el Consejo de Ministros, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Sin profundizar en detalles sobre si reestructuración implica más cambios ministeriales, vicepresidencias u otras estructuras del Gobierno, la mandataria indicó que el titular de Educación trabajará junto al vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez.

EEUU abre en Miami una segunda investigación criminal contra Maduro El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde está detenido su presunto testaferro, Alex Saab, desde la semana pasada, según reportó este martes el diario Miami Herald. Los fiscales federales han puesto el foco en Saab, deportado el pasado día 16 de Venezuela a Estados Unidos para afrontar cargos por lavado de dinero, porque piensan que posee información detallada sobre la estructura financiera de Maduro, según "personas familiarizadas con las investigaciones" citadas por el diario de Miami. "Ese interés surge mientras el Departamento de Justicia impulsa una segunda investigación criminal contra Maduro, desarrollada en el sur de Florida y centrada, al menos en parte, en posibles delitos financieros", informó el diario.

Familiares de presas políticas exigen a Delcy Rodríguez su liberación Un grupo de familiares de presas políticas y activistas protestó este martes frente a una cárcel de mujeres cercana a Caracas para exigir a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación de esas detenidas y el cumplimiento de recientes anuncios sobre otros cientos de excarcelaciones. "No están solas", gritaban los manifestantes ante el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, en el estado Miranda (norte), hacia donde caminaron con una gran pancarta que decía: "Hasta que la última sea libre".

Delcy Rodríguez revisa con Defensoría del Pueblo proyectos en materia de derechos humanos La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes que recibió a la defensora del Pueblo, Eglée González, para revisar los proyectos en materia de derechos humanos que tiene esta oficina y que, dijo, se adaptan al "nuevo momento" que vive el país. "Acabamos de terminar una extraordinaria reunión con la doctora Eglée González, la defensora del Pueblo, que tiene extraordinarios proyectos que se adaptan a este nuevo momento que vive Venezuela, este renacer de Venezuela, proyectos que van dirigidos a atender los derechos del pueblo venezolano", indicó Rodríguez, junto a González, en un video difundido en su cuenta de Telegram. La presidenta calificó de "extraordinarios" los proyectos y manifestó su confianza en que van a "revitalizar" los derechos humanos en el país.

María Corina Machado recuerda en Panamá a los miles de venezolanos que cruzaron el Darién La líder opositora venezolana María Corina Machado recordó este lunes, durante su último día en Panamá, a los miles de migrantes de Venezuela que cruzaron la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Colombia, en su trayecto hacia Norteamérica en busca de mejores condiciones de vida. "Más de 500.000 venezolanos han cruzado el Darién en busca de libertad. Muchos se quedaron en el camino", dijo Machado en el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá (Parlamento) durante una intervención especial. La selva del Darién fue el epicentro de la grave crisis migratoria regional en los últimos años. Por allí llegaron a pasar a diario más de mil migrantes, la gran mayoría venezolanos, en su camino hacia EE.UU. en busca de una mejor calidad de vida.

El Gobierno de Cuba publica la lista de 2.010 presos indultados en abril El Gobierno de Cuba publicó este lunes en la Gaceta Oficial de la República el listado de los 2.010 presos cuyo indulto anunció el pasado 2 de abril como un "gesto solidario humanitario y soberano" enmarcado en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa. El Decreto Presidencial 1212, firmado por el presidente Miguel Díaz-Canel, dispone "indultar total y definitivamente" a un grupo de sancionados, en atención a "las características de los hechos cometidos, su conducta durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena".

El presidente de Panamá coincide con María Corina Machado en la en necesidad de encontrar una "solución democrática" El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la líder opositora venezolana María Corina Machado coincidieron este lunes en la necesidad de "avanzar para encontrar una solución democrática que traiga la estabilidad" a Venezuela. Mulino y Machado se reunieron en la sede presidencial, en Ciudad de Panamá, en medio de la visita que la Premio Nobel de Paz 2025 realiza al país centroamericano desde la semana pasada. Machado afirmó, según un comunicado de la Presidencia panameña, que existe "la necesidad de un proceso hacia una elección limpia, transparente y democrática en Venezuela", en unos comicios en los que la opositora pretende ser candidata.

Presos toman una prisión del oeste de Venezuela donde denuncian supuestos malos tratos Población reclusa del Internado Judicial de Barinas (Injuba) ha tomado este domingo las instalaciones de ese penal ubicado en el oeste de Venezuela exigiendo la destitución del ministro de Servicios Penitenciarios del país, Julio García Zerpa, y del director de esa misma prisión, Elvis Macuare Guerrero, a quienes atribuyen supuestos delitos de corrupción y malos tratos contra los reos. "Los reclusos denunciaron (...) que hace una semana fue designado Elvis Macuare Guerrero como director de Injuba y que, desde entonces, presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas", ha informado la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en un mensaje publicado en redes en el cual ha agregado que los privados de libertad allí alojados dicen haber sido víctimas de "golpizas y torturas". A renglón seguido, esa misma organización ha apuntado que "más de 120 privados de libertad permanecen castigados en una celda de aislamiento", así como que los presos afirman que el director "estaría realizando disparos hacia las torres del penal", algo que, ha advertido la ONG, "podría desencadenar una tragedia".