Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Rusia insta a los extranjeros a abandonar Kiev por ataques inminentes

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Prorrusos denuncian siete muertos y 15 heridos en Donetsk en un día por ataques de Kiev Siete personas murieron y otras 15 resultaron heridas este lunes en la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Moscú, debido a los ataques ucranianos con drones, informaron las autoridades locales. "Siete personas, incluidos dos niños, murieron y quince, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas hoy por las agresiones de Kiev", escribió en Telegram el gobernador de Donetsk nombrado por Rusia, Denis Pushílin. El funcionario adjuntó una lista con las localidades donde ocurrieron los ataques y la edad de las víctimas. Asimismo, informó sobre daños a la infraestructura y medios de transporte de los lugareños a consecuencia de las acciones de Kiev.

Más ataques Rusia amenazó el lunes con lanzar más ataques contra Kiev, incluyendo sus "centros de toma de decisiones", tras haber bombardeado ya con decenas de drones y misiles a Ucrania durante el fin de semana, lo que causó cuatro muertos. En su conversación con Rubio, Lavrov instó a Estados Unidos a evacuar a los diplomáticos de su embajada en Kiev, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. El secretario de Estado dijo a periodistas que Moscú había "enviado un aviso a todas las embajadas", no solo a la de Estados Unidos.

Rubio dice que EEUU sigue dispuesto a mediar sobre Ucrania tras ataques rusos Estados Unidos sigue dispuesto a mediar en la guerra entre Rusia y Ucrania, afirmó este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, después de que Moscú lanzara un ataque a gran escala contra Kiev. "Cada vez que se ven estos grandes ataques por parte de uno u otro bando es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible (...) que debe llegar a su fin", dijo Rubio tras mantener una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Mientras hablaba con los periodistas durante una visita oficial a India, el jefe de la diplomacia aseguró que "Estados Unidos está listo y preparado para hacer todo" lo que pueda "para ayudar a facilitar el fin de esta guerra". "Esperamos que la oportunidad se presente en algún momento", aseguró.

Lavrov insta a Rubio a evacuar a los diplomáticos de EEUU de Kiev El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha emplazado a su par estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, a evacuar a su personal de la capital ucraniana, Kiev, en lo que parecen los prolegómenos de un nuevo ataque ruso con misiles contral la ciudad. "Por orden del presidente ruso Vladimir Putin, Serguéi Lavrov informó oficialmente a la parte estadounidense que, en respuesta a los continuos ataques terroristas del régimen de Kiev contra civiles y objetivos civiles en territorio ruso, las Fuerzas Armadas rusas están lanzando ataques sistemáticos y constantes contra instalaciones en Kiev utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas y contra los centros de toma de decisiones pertinentes", ha informado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Rusia insta a los extranjeros a abandonar Kiev por ataques inminentes Rusia afirmó este lunes que planea lanzar más bombardeos contra Kiev, incluidos ataques contra sus "centros de toma de decisiones", y reiteró el llamado a los extranjeros y a los diplomáticos para que abandonen la ciudad. Rusia lanzó durante el fin de semana decenas de drones y misiles contra Ucrania, causando la muerte de cuatro personas, decenas de heridos y daños en toda la capital ucraniana. Entre las armas utilizadas, Rusia usó un misil hipersónico Oreshnik, que, según Moscú, puede viajar a diez veces la velocidad del sonido y tiene capacidad para portar ojivas nucleares. La ofensiva se produjo días después de que Rusia acusara a Kiev de atacar una escuela profesional en la región ucraniana de Lugansk, ocupada por Rusia, causando la muerte de 21 personas. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a su ejército responder a ese ataque. Rusia ya había pedido a los ciudadanos extranjeros y los diplomáticos que evacuaran Kiev a principios de este mes, cuando amenazó con lanzar ataques masivos contra el centro de la ciudad si Ucrania perturbaba un desfile militar en la Plaza Roja.

Más de 35.000 habitantes de Bélgorod se quedan sin luz y agua tras los ataques de Ucrania Más de 35.000 habitantes de la ciudad rusa de Bélgorod se quedaron este lunes sin electricidad y agua por los ataques de la artillería ucraniana, informaron las autoridades locales. "Como resultado de los ataques con misiles ocurridos hoy en Bélgorod (...) más de 35.000 residentes se quedaron sin electricidad ni agua", escribió en redes sociales el gobernador interino de la región, Alexandr Shuváev. Aseguró que las autoridades tratan de mitigar las consecuencias de los ataques, pero avisó de que los cortes en el suministro eléctrico pueden durar 24 horas.

Putin promulga una ley que permite desplegar tropas en el extranjero para proteger a rusos El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó este lunes una ley que le permite autorizar el uso de las fuerzas armadas en el extranjero para proteger a los ciudadanos rusos procesados judicialmente. La norma, que previamente recibió el visto bueno de ambas cámaras del Paralemnto ruso, fue publicada en la web del portal oficial de información legal. El nuevo marco normativo contempla, entre otras cosas, "el posible empleo extraterritorial por decisión del presidente de la Federación Rusa de unidades de las Fuerzas Armadas para la defensa de ciudadanos rusos". El documento permitiría a Moscú intervenir militarmente en terceros países que amenacen la libertad de ciudadanos rusos a través de procesos judiciales, arrestos o detenciones sin la participación de Rusia y cuya decisión no se base en un tratado internacional ni en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

Rusia registra 74.000 prófugos de la justicia en lo que va de 2026, un máximo en 14 años El Ministerio del Interior de Rusia incluyó a casi 74.000 personas en la lista de prófugos en los primeros tres meses de 2026, un máximo desde 2012, informaron este lunes medios opositores basándose en datos oficiales. Entre enero y marzo de este año, Interior añadió a 73.969 personas en la lista de buscados por la justicia rusa, 12.620 más que el mismo periodo del año pasado y un 55 % más que en 2023, según las cifras de los propios órganos de seguridad. Actualmente, la ciudad de Moscú registra el mayo número de casos, con casi 10.000 personas buscadas, a lo que le sigue la ciudad de San Petersburgo (5.734) y la república de Daguestán (3.000). El año pasado, en total, se anunció la búsqueda de más de 114.000 personas en toda Rusia.

Zelenski pide a la UE más apoyo para reforzar sus defensas aéreas tras el ataque a Kiev El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reclamado este lunes más apoyo para los sistemas de defensa antiaérea tras el ataque a gran escala de la víspera contra Kiev y sus alrededores, que dejó al menos cuatro muertos y más de un centenar de heridos. "Debe haber más protección, el apoyo a la defensa antiaérea es una prioridad diaria de la política exterior de Ucrania en todos los niveles", ha señalado el presidente ucraniano, pidiendo a su vez a sus socios más presión sobre Rusia. Más información, aquí.