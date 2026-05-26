Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump exige a Riad y Doha que firmen otros Acuerdos de Abraham con Israel para firmar el plan de paz con Irán

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán

Rubio dice que todavía es posible un acuerdo con Irán en los próximos días pese a los ataques de EEUU El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró el martes que aún es posible lograr un acuerdo con Irán a pesar de los nuevos ataques estadounidenses que ponen en duda el frágil alto el fuego. "Hoy hubo algunas conversaciones en Catar, así que veremos si podemos avanzar. Hay mucho diálogo de un lado para otro sobre el lenguaje específico en el documento inicial, así que tomará unos días", dijo Rubio a periodistas en Jaipur, durante una visita oficial a la India. "El presidente ha expresado su deseo de lograrlo. O consigue un buen acuerdo o no habrá acuerdo", afirmó.

El brent cae un 7,15 %, hasta los 96,14 dólares, por el acercamiento entre EEUU e Irán El barril de petróleo brent para entrega en julio ha bajado este lunes un 7,15 %, hasta situarse en los 96 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, impulsado por los avances hacia un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se situó hoy en 96,14 dólares al término de la jornada en el Intercontinental Exchange londinense (ICE), lo que supone un retroceso de 7,4 dólares con respecto al precio de liquidación de la sesión del viernes, cuando se situó en 103,54 dólares. Con este fuerte retroceso, el barril marca su nivel más bajo desde el pasado 20 de abril, fecha en la que cotizó a 95,48 dólares.

EEUU advierte que el lanzamiento de proyectiles de Hizbulá contra Israel es "insostenible" Estados Unidos advirtió este lunes de que el continuo lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá contra Israel es "insostenible" y señaló al grupo chií por querer "sabotear" las conversaciones de paz entre el Gobierno libanés y el israelí. "El 'statu quo' es insostenible", declaró a la prensa una fuente del Departamento de Estado, que aseguró que desde el 17 de abril Hizbulá ha roto el alto el fuego con el lanzamiento de 1.000 drones y 700 cohetes para "intentar sabotear las negociaciones". "Hezbolá es totalmente responsable de la situación actual", agregó la misma fuente, que justificó los continuos ataques israelíes contra territorio libanés: "No se puede esperar que Israel absorba pasivamente los ataques contra sus fuerzas armadas y civiles".

Netanyahu dice que Israel intensificará ofensiva en Líbano para aplastar a Hezbolá Benjamin Netanyahu afirmó este lunes que Israel intensificará la ofensiva en Líbano para "aplastar" al movimiento chiita Hezbolá, en un momento en que Estados Unidos e Irán buscan llegar a un acuerdo para terminar con la guerra en Oriente Medio. "Ordené una aceleración de nuestras operaciones", declaró el primer ministro israelí en un video difundido en su canal de Telegram. "Vamos a intensificar los golpes, intensificar la potencia y vamos a aplastar" a Hezbolá.

Irán defiende una tasa de servicios marítimos y protección ambiental del estrecho de Ormuz en lugar del peaje El Gobierno iraní ha descartado imponer un peaje al paso de buques mercantes por el estrecho de Ormuz y apuesta ahora por una "tasa" por servicios marítimos y protección medioambiental como solución al contencioso abierto con Estados Unidos. "No vamos a aplicar un impuesto y no queremos hacerlo", ha explicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en rueda de prensa. Por contra, "Irán y Omán aspiran a un protocolo, una dinámica que garantice el paso seguro por la vía" marítima, uno de los principales puntos de fricción con vistas a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Trump rinde homenaje a los 13 militares de EEUU muertos en la última ofensiva contra Irán El presidente estadounidense, Donald Trump, ha recordado este lunes a los trece "héroes" militares que murieron en el marco de la operación 'Furia Épica' durante un acto celebrado en el Cementerio Nacional de Arlington por el Día de los Caídos. "A todos vosotros: el generoso regalo de Ariana no será en vano. Nuestra deuda con vosotros es eterna", ha afirmado en referencia a la familia de la comandante Ariana Savino, una de las fallecidas. Trump ha mencionado las trece muertes en "las dos últimas guerras", juntando la incursión militar en Venezuela para apresar al presidente Nicolás Maduro y la ofensiva contra Irán. "Venezuela fue una victoria total y absoluta", ha resaltado.

Balance del día a estas horas | Negociación por buen camino para un nuevo orden en Oriente Medio Una delegación iraní de alto nivel se encuentra actualmente en Qatar para debatir cuestiones relacionadas con el estrecho de Ormuz y el uranio enriquecido de Irán, que siguen representando obstáculos para un acuerdo que ponga fin a la guerra con Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, ha afirmado que se han logrado algunos avances en las conversaciones con Estados Unidos sobre "una gran parte de los temas de discusión", pero eso no significa que "la firma de un acuerdo sea inminente". El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que las negociaciones con Irán están "progresando satisfactoriamente" y se mantienen activas, al tiempo que ha señalado una visión regional más amplia que vincula cualquier posible acuerdo con la ampliación de los Acuerdos de Abraham. Trump afirmó que varios países, entre ellos Qatar y Arabia Saudí, podrían verse incentivados a normalizar sus relaciones con Israel si se logran avances con Teherán, y agregó que el proceso tiene como objetivo configurar lo que describió como un "nuevo orden en Oriente Medio".

Los mercados anticipan un acuerdo entre EEUU e Irán El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado este lunesque las negociaciones con Irán "avanzan favorablemente". Pese a ello, Irán afirma que el acuerdo con EEUU no es inminente pese a los avances logrados. Pero las bolsas han cerrado al alza y el precio del petróleo ha bajado, mientras el equipo negociador iraní ha viajado a Qatar para tratar de alcanzar un acuerdo de paz. Mientras tanto, en el Líbano los nuevos ataques israelíes elevan a 3.185 los muertos desde marzo. Más de 900 gazatíes murieron por ataques israelíes desde el inicio del "alto el fuego".

Irán y el destino de su uranio enriquecido, principal problema para el acuerdo Irán exige la transferencia de uranio altamente enriquecido a China, según aseguraron fuentes de alto nivel a Al-Arabiya. El cronograma para que se deshaga de su uranio cercano al grado armamentístico se negociarán después de que se acuerde el pacto interino, sin garantía de una resolución. Las conversaciones entre EEUU e Irán están muy avanzadas pese a que en algunas fuentes aseguran que se han producido dificultades a la hora de plasmar desde un punto lingüístico el acuerdo. Según funcionarios estadounidenses, las disputas sobre la redacción relativa al programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones han retrasado la finalización de un acuerdo para poner fin a la guerra, aunque existe optimismo de que las diferencias se resuelvan relativamente pronto. La presencia de una delegación iraní en Qatar este lunes, que incluía a miembros de alto rango del equipo negociador de Teherán, fue una señal positiva, según declaró un funcionario estadounidense, citando la capacidad de mediación de Qatar.