Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Isak AndicZapatero joyasHuelga de profesoresRodaliesJubilaciónBegoña GómezHipnóticosHantavirusSonny RollinsIncidente químico ManresaMundialRebajas
instagramlinkedin

Accidente ferroviario

Al menos 4 muertos tras chocar un autobús escolar contra un tren de pasajeros en Bélgica

Tren en Bélgica.

Tren en Bélgica. / Shutterstock

Beatriz Ríos

Beatriz Ríos

Bruselas
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos cuatro personas han muerto, entre ellas dos adolescentes, tras chocar este martes un autobús escolar contra un tren de pasajeros en un paso a nivel a la altura de Buggenhout, en la región de Flandes, al norte de Bélgica, según informa la prensa local.

El accidente se habría producido en torno a las 8:18 de la mañana, en el paso a nivel de Stationsstraat, en Buggenhout. El autobús escolar en el que viajaban siete adolescentes, un acompañante y el conductor ha sido arrollado por un tren de pasajeros al intentar cruzar un paso a nivel con el semáforo en rojo.

"La furgoneta venía de Kerkhofstraat, una calle paralela a la vía férrea, y giró a la izquierda hacia Vierhuizen, cruzando la vía, que estaba cerrada en ese momento. La furgoneta fue embestida por un tren que se aproximaba", ha explicado An Berger, portavoz de la Policía Federal belga a EL PERIÓDICO. Berger no ha confirmado el número de víctimas mortales.

El ministro de transporte, Jean-Luc Crucke, ha confirmado a la cadena de televisión RTL que al menos dos adolescentes habrían perdido y otros dos se encontrarían en estado crítico. También habrían fallecido el conductor y el acompañante, mientras que el resto de los menores habrían resultado heridos de diversa gravedad. En el caso del tren de pasajeros, no habría que lamentar víctimas.

La policía ferroviaria ha concluido las investigaciones preliminares, ha explicado Berger. "La Fiscalía visitará el lugar del accidente. Un perito de tráfico y el laboratorio forense se encuentran en el lugar", ha añadido la portavoz de la policía federal.

Noticias relacionadas

Condolencias

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado el accidente. "Mis más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y a sus seres queridos", ha dicho en una publicación en redes sociales. "Hoy, Europa se une al duelo de Bélgica", ha añadido la alemana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump modera las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra
  2. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Una alerta por drones en Lituania obliga a refugiarse a mandatarios y población
  3. Trump renuncia a asistir a la boda de su hijo por 'responsabilidades de Gobierno' en plena tensión con Irán y Cuba
  4. Hallados los cadáveres de dos turistas apuñalados en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica
  5. El Servicio Secreto mata al autor de un tiroteo junto a la Casa Blanca
  6. Mueren dos turistas austriacos tras la rotura de un famoso puente colgante en Indonesia
  7. Trump exige a varios países musulmanes que normalicen relaciones con Israel como condición del acuerdo con Irán
  8. La ola de calor pone en alerta al Reino Unido con temperaturas que superarán los 35 grados

Al menos 4 muertos tras chocar un autobús escolar contra un tren de pasajeros en Bélgica

Al menos 4 muertos tras chocar un autobús escolar contra un tren de pasajeros en Bélgica

EEUU lanza “ataques de autodefensa” contra bases de misiles y embarcaciones en el sur de Irán

EEUU lanza “ataques de autodefensa” contra bases de misiles y embarcaciones en el sur de Irán

DIRECTO | EEUU lanza "ataques en defensa propia" contra embarcaciones y bases en el sur de Irán

DIRECTO | EEUU lanza "ataques en defensa propia" contra embarcaciones y bases en el sur de Irán

DIRECTO UCRANIA | Rusia insta a los extranjeros a abandonar Kiev por ataques inminentes

DIRECTO UCRANIA | Rusia insta a los extranjeros a abandonar Kiev por ataques inminentes

Rusia ataca la ciudad ucraniana de Kramatorsk y deja varios heridos

Rusia ataca la ciudad ucraniana de Kramatorsk y deja varios heridos

EEUU lanza "ataques en defensa propia" contra embarcaciones y bases en el sur de Irán

Israel sigue atacando Gaza y mata a una mujer y una niña de 6 años

Israel sigue atacando Gaza y mata a una mujer y una niña de 6 años

Sídney se transforma de nuevo con Vivid, el mayor festival de luz del hemisferio sur