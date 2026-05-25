Vídeo | La escena viral de un elefante bebé que intenta asustar a unos turistas de safari en Sudáfrica

Un pequeño elefante se ha convertido en la sensación de redes sociales después de protagonizar una escena inesperada durante un safari en Sudáfrica. El vídeo muestra cómo la cría corre hacia un vehículo de turistas intentando aparentar una actitud amenazante, levantando la trompa y acelerando el paso como si quisiera intimidar a los visitantes.

Sin embargo, lejos de generar miedo, la escena derrocha ternura. Se escuchan en el vídeo las risas de los visitantes en este gesto. En redes sociales, muchos usuarios destacaron el enternecedor intento de mostrarse feroz pese a su pequeño tamaño.

Este comportamiento no es extraño entre los elefantes jóvenes. Las crías suelen imitar las reacciones defensivas de los adultos para aprender cómo protegerse ante posibles amenazas. Aunque todavía no tienen la fuerza ni la experiencia de un elefante adulto, practican movimientos de intimidación desde muy temprana edad, especialmente cuando perciben algo desconocido cerca de la manada. Los expertos en fauna salvaje explican que estos ataques - o intentos de asustar- forman parte de su desarrollo social y les ayudan a ganar confianza mientras crecen bajo la protección de sus madres y del grupo.

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Y es que, aunque desde fuera parezca una escena casi de película, muchos animales jóvenes hacen exactamente lo mismo: actuar “más valientes” de lo que realmente son. Los cachorros de león, por ejemplo, también ensayan rugidos y pequeños ataques jugando entre ellos, mientras que algunas crías de rinoceronte corren en círculos cuando se emocionan o se asustan. En este caso, las ganas de parecer un gigante que genera miedo y esa torpeza típica de cualquier bebé animal han generado una oleada de mensajes.