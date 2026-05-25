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Problema de salud

La reina Margarita de Dinamarca, hospitalizada tras una caída

Un escáner reveló "una importante acumulación de sangre en la zona de la cadera"

La reina Margarita de Dinamarca, en una imagen de archivo en noviembre de 2021

La reina Margarita de Dinamarca, en una imagen de archivo en noviembre de 2021 / Sven Hoppe/dpa / Europa Press

France Presse

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La reina Margarita, de 86 años y que renunció al trono de Dinamarca hace dos años, ha sido hospitalizada por un importante hematoma en la cadera tras una caída, anunció este lunes la casa real. Un escáner reveló "una importante acumulación de sangre en la zona de la cadera, tras una caída", indicó el palacio en un comunicado.

La reina, que abdicó en favor de su hijo mayor Frederik, deberá permanecer hospitalizada en el Rigshospitalet de Copenhague durante varios días. "Se encuentra bien dadas las circunstancias", añadió la casa real.

La reina Margaritaya se había sometido a una angioplastia a mediados de mayo, lo que la obligó entonces a permanecer varios días hospitalizada. Muy popular entre los daneses por haber modernizado sutilmente la monarquía, Margrethe se ha enfrentado a múltiples problemas de salud en los últimos años.

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Durante mucho tiempo afirmó que nunca abdicaría, pero una importante operación de espalda en 2023 la llevó a cambiar de opinión. Fumadora empedernida durante gran parte de su vida, Margrethe es conocida por su marcado interés por las artes.

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