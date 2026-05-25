Accidente
Mueren dos turistas austriacos tras la rotura de un famoso puente colgante en Indonesia
Los turistas austriacos cruzaban un puente de 50 metros en la zona selvática de la cascada de Cunca Wulang, un popular destino turístico
EP
Dos turistas austriacos han muerto en la isla de Flores, en Indonesia, tras la rotura de un puente colgante, según han informado las autoridades indonesias.
Las víctimas son un hombre de 55 años y una mujer de 57 residentes en la región de Viena que cruzaban un puente colgante en la zona selvática de la cascada de Cunca Wulang, un popular destino turístico, según informa la televisión pública austrica ORF.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores austriaco ha confirmado la muerte de los turistas. Los cuerpos fueron recuperados este domingo en el río situado 20 metros bajo el puente, ha indicado un portavoz de los servicios de rescate indoensios, Fathur Rahman.
"Caminaban juntos y sonriendo a la cámara cuando de repente escuché un ruido muy fuerte de madera rompiéndose, como la caida de una rama granda", ha indicado el guía de la pareja en declaraciones al portal Hey Bali News.
El puente del siniestro tenía una longitud de unos 50 metros y era paso obligado para acceder a la cascada en una caminata a pie que dura aproximadamente media hora.
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