En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Al menos un muerto y 16 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Portugal condena ataque ruso contra Ucrania y expresa solidaridad con el pueblo ucraniano
El presidente de Portugal, António José Seguro, condenó este domingo "de manera inequívoca" el ataque ruso contra Ucrania y expresó su solidaridad con su homólogo, Volodímir Zelenski, y con el pueblo ucraniano. "Ante otro brutal ataque de la Federación Rusa contra Ucrania, uno de los más graves de los últimos tiempos y que ha alcanzado su capital", expresó Seguro su solidaridad a través de una nota publicada en la página web de la Presidencia. Seguro reiteró el apoyo del país ibérico a Ucrania y aseguró que "cualquier ataque contra la población civil es inaceptable y constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario". También presentó el pésame a las familias de las víctimas y concluyó con el deseo de que "se encuentre una solución que ponga fin rápidamente a esta guerra y garantice una paz justa, amplia y duradera, en consonancia con el derecho internacional, y que asegure el respeto de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania".
Cuatro muertos y casi cien heridos en un bombardeo ruso a Ucrania con hipersónico Oréshnik
Ucrania lamentó este domingo cuatro muertos y casi cien heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oréshnik, un ataque que llevó al país presidido por Volodímir Zelenski a solicitar más ayuda en defensa aérea y presión sobre Rusia.
Zelenski indicó en Telegram tras haber visitado los lugares atacados en Kiev que "cerca de 100 personas han resultado heridas en todo el país y, lamentablemente, otras cuatro han fallecido".
Sólo en Kiev, el ataque dejó dos muertos y 81 heridos, precisó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.
"Entre los heridos hay tres niños" y "en los hospitales de la ciudad hay 31 heridos ingresados, entre ellos dos niños", señaló el alcalde en su cuenta de Telegram.
Según explicó la Fuerza Aérea de Ucrania, Kiev fue el "principal objetivo" de este nuevo bombardeo, en el que Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles.
Los militares ucranianos indicaron en un primer momento que Rusia usó, entre otros, 54 misiles de crucero y más de 30 misiles balísticos, aunque posteriormente informaron de que las tropas de Moscú usaron también el misil hipersónico Oréshnik.
Yuri Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea, indicó que ese sistema, capaz de moverse a una velocidad de entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo, según Moscú, figuraba entre los 690 sistemas ofensivos.
Kallas condena los "actos terroristas abominables" tras bombardeo ruso en Kiev
La alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, condenó este domingo los "actos terroristas abominables" tras un bombardeo ruso que sacudió Kiev el sábado por la noche y que impactó contra zonas residenciales de la capital, dejando dos muertos y 56 heridos.
"Rusia se ha encontrado en un callejón sin salida en el campo de batalla, por lo que aterroriza a Ucrania con ataques deliberados contra los centros urbanos. Se trata de actos terroristas abominables destinados a matar al mayor número posible de civiles", dijo la jefa de la diplomacia europea a través de redes sociales.
Rusia confirma el uso del Oreshnik contra Kiev y enmarca su ataque como respuesta al bombardeo de Lugansk
El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el uso de su misil hipersónico Oreshnik en la ola de bombardeos de esta pasada noche contra la capital de Ucrania, Kiev, y la región homónima, en uno de los ataques más potentes desde el comienzo de la guerra y una respuesta, ha añadido, al bombardeo ucraniano de esta semana contra un dormitorio de estudiantes en Lugansk.
Los ataques contra Kiev, dirigidos según Defensa contra "posiciones militares" ucranianas, ha dejado dos muertos y más de 80 heridos. El ataque ha comprendido drones, misiles Iskander, Jinzal y Tsirkon, así como el mencionado Oreshnik.
Zelenski denuncia el bombardeo ruso y acusa a Putin de atacar edificios residenciales
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció el bombardeo ruso de la noche del sábado a este domingo, en el que Kiev fue el principal objetivo de un ataque en el Rusia empleó 90 misiles de varios tipos, incluido el sistema hipersónico Oreshnik, y acusó al inquilino del Kremlin, Vladímir Putin, de golpear edificios residenciales.
"Putin no puede ni siquiera pronunciar la palabra 'vitoria'", pero "continúa golpeando edificios residenciales con sus misiles", señaló en un mensaje en su canal de Telegram al informar sobre los efectos del bombardeo.
Al menos un muerto y 16 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev
Las autoridades ucranianas han denunciado este sábado un ataque aéreo ruso a gran escala lanzado contra Kiev, durante la madrugada, en el que se han empleado de forma combinada misiles balísticos y drones y que se ha saldado con al menos un fallecido 16 personas heridas, así como con numerosos daños materiales en distintos puntos de la capital.
Periodistas del diario 'Th Kyiv Independent' han notificado varias oleadas de explosiones en torno a la 01.00 horas (hora local) y, más tarde, sobre las 03.00 horas (hora local), coincidiendo con la activación de alertas antiaéreas en distintas regiones del país, tras detectar la Fuerza Aérea ucraniana "decenas" de misiles dirigidos hacia Kiev.
Rusia eleva a 21 los muertos por el ataque ucraniano contra la residencia de estudiantes en Lugansk
Rusia ha elevado a 21 los muertos por el ataque de un avión no tripulado de Ucrania contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, bajo autoridad rusa; un bombardeo que ha desencadenado una ofensiva diplomática de Moscú para que Ucrania rinda cuentas ante la comunidad internacional a pesar de que Kiev ha negado toda implicación en lo ocurrido.
El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha informado además de 42 personas heridas por el ataque en Starobilsk, donde al menos tres estudiantes siguen desaparecidos. Además, las autoridades rusas han denunciado que la residencia fue objeto de ataques de 16 drones.
Zelenski rechaza la idea de Merz para Ucrania de ser "miembro asociado" en la UE
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó este sábado la propuesta que hizo para su país el canciller alemán, Friedrich Merz, quien planteó que la nación invadida por Rusia pueda ser "miembro asociado" de la Unión Europea (UE), iniciativa que el jefe de Estado calificó de "injusta".
Según confirmó al periódico ucraniano The Kyiv Independent el asesor presidencial Dmitró Litvin, Zelenski calificó de "injusta" la iniciativa de Merz.
Según titula el medio ucraniano, el estatus de "miembro asociado" dejaría a Ucrania, según Zelenski, "sin voz" en Europa.
El jefe del Gobierno alemán planteó crear el estatus de "miembro asociado" para Ucrania en una carta hecha pública el jueves y dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro de Chipre, Níkos Christodoulídis, cuyo país ocupa la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE).
En la misiva, Merz pidió que en la próxima reunión informal de los líderes europeos, prevista los días 18 y 19 de junio en Bruselas, se discuta la idea de crear el estatus de "miembro asociado para Ucrania".
Riesgo de escalada
En este contexto, Rusia podría intentar lanzar una nueva operación desde el norte para recuperar la iniciativa y aumentar la presión sobre Ucrania, atacando las regiones de Kiev y Chernígov desde el territorio de Bielorrusia.
La gravedad de la amenaza ha quedado patente con la visita de Zelenski -quien se ha referido a los riesgos en varias ocasiones esta semana- a las zonas cercanas a la frontera con Bielorrusia, de casi 1.000 km de longitud, que incluye las regiones de Volin, Rivne y Zhitómir.
Ucrania colabora actualmente con sus socios extranjeros para "neutralizar y minimizar estas amenazas procedentes del lado bielorruso" y reivindica su derecho a responder con acciones recíprocas a Bielorrusia, declaró el sábado el ministro de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga.
El comandante en jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, también señaló que cree que la posibilidad de tales operaciones "es real".
"Sabemos que el Estado Mayor ruso está calculando y planificando activamente operaciones ofensivas desde el norte", declaró el martes.
El exdiputado y comandante de la unidad de drones ucraniana, Igor Lutsenko, también señaló que él piensa que Rusia se encamina hacia algún tipo de escalada.
"Definitivamente no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo no pasa nada en el frente, mientras sus refinerías de petróleo arden y los barcos se esconden en el mar Negro", declaró a la agencia de noticias ucraniana Unian.
Ucrania teme una posible ofensiva desde Bielorrusia mientras Rusia se estanca en el frente
Kiev considera que la amenaza de una nueva ofensiva desde el territorio de Bielorrusia nunca fue tan grande como ahora desde la retirada de las fuerzas invasoras del norte de Ucrania en la primavera de 2022, ya que Rusia podría estar tratando de desviar a las fuerzas ucranianas del frente, donde el Ejército agresor encuentra un número creciente de dificultades.
Ucrania ha recuperado 590 kilómetros cuadrados de su territorio desde principios de año, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo que hace que su posición sea "más fuerte que en años anteriores" y que la tendencia general, según el jefe de Estado, sea "desfavorable" para Rusia.
Según los analistas militares, los avances de Rusia se han estancado en sus niveles más bajos de los últimos tres años.
Si bien Rusia mantiene alta la presión sobre Donetsk y Zaporiyia, y apuesta por la ofensiva de verano para revitalizar sus avances en el este y el sur, crecen los ataques con drones de Ucrania, tanto dentro del territorio ruso como contra la logística del frente.
- Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump amenaza a Irán con un 'gran golpe' si no hay un acuerdo pronto
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Una alerta por drones en Lituania obliga a refugiarse a mandatarios y población
- Trump renuncia a asistir a la boda de su hijo por 'responsabilidades de Gobierno' en plena tensión con Irán y Cuba
- Hallados los cadáveres de dos turistas apuñalados en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica
- Abatido el autor de un tiroteo junto a la Casa Blanca
- Una madre y tres de sus hijos de corta edad mueren tras arrojarse de un 13º piso en Francia
- Ucrania, potencia mundial en drones: Zelenski vende sus aparatos 'probados en combate' a más de 20 países
- Trump dice que está negociando los últimos detalles de un acuerdo con Irán para reabrir Ormuz