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Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump modera las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán
Marco Rubio dice que Trump "no hará un mal acuerdo" y que sólo falta la respuesta de Irán
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró este lunes que el presidente Donald Trump no hará un "mal acuerdo" con Irán y explicó que las negociaciones para un pacto siguen en marcha debido a que el sistema interno de Teherán requiere más tiempo para responder. "Todavía estamos trabajando en ello, toma un poco de tiempo recibir una respuesta (...) Como dijo el presidente, no tiene prisa. No va a firmar un mal acuerdo. Quiero decir que no hará un mal acuerdo. Así que veremos qué pasa", declaró Rubio a los medios desde la base aérea de Nueva Delhi.
Trump modera las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra
Donald Trump moderó este domingo las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pese a que ambas partes reportaron progresos en las negociaciones. "He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social. Además, Trump afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes "seguirá en pleno vigor" hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán. Un alto funcionario estadounidense dijo al medio Axios que la Casa Blanca no espera un acuerdo este domingo y que un anuncio puede tomar varios días, ya que implica la aprobación de las autoridades iraníes, incluido el líder supremo Mojtaba Jamenei. "Si llego a un acuerdo con Irán", afirmó Trump en un nuevo mensaje el domingo, "será un buen acuerdo, serio, no como el que firmó (Barack) Obama", en referencia al acuerdo nuclear de 2015 negociado por el expresidente demócrata.
EEUU afea a algunos países que no se "tomen en serio la amenaza" de Irán sobre la No Proliferación Nuclear
Estados Unidos ha lamentado la falta de consenso al término de la 11ª Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y ha afeado "la incapacidad de algunos Estados Partes para tomar en serio la amenaza que representa Irán", después de que el evento descarrilara ante la "decepción" del secretario general de la ONU y acusaciones de Teherán a Washington por, supuestamente, querer introducir el conflicto dentro de las conversaciones sin comprometerse a hacer concesión alguna sobre su propio arsenal. "Estados Unidos lamenta que los Estados parte del Tratado de No Proliferación Nuclear no lograran un consenso sobre un documento final al concluir la Conferencia de Examen de 2026", reza el comunicado del Departamento de Estado firmado por su portavoz Tommy Pigott, que ha indicado que Washington "abordará la incapacidad de algunos Estados partes del TNP para tomar en serio la amenaza que representa Irán para la no proliferación mundial en sus diálogos continuos".
Trump llama "perdedores" a quienes critican su preacuerdo con Irán para reabrir Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo de "perdedores" a quienes, incluso dentro de las filas republicanas, han criticado el acuerdo que Washington y Teherán estarían a punto de firmar para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz.
En una publicación en su red Truth Social, el presidente defendió que el trato que está negociando será mejor que el acuerdo nuclear de 2015 bajo el mandato de Barack Obama, del que Trump se salió en su primer mandato.
"Si llego a un acuerdo con Irán, será uno bueno y apropiado, no como el de Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear", declaró Trump.
"Nuestro acuerdo es todo lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe en qué consiste. Ni siquiera está completamente negociado. Así que no hagan caso a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada. A diferencia de quienes me precedieron y debieron haber resuelto este problema hace muchos años, ¡yo no hago malos tratos!", afirmó.
Según se ha filtrado en medios como Axios o The New York Times, Estados Unidos e Irán estarían a punto de cerrar un acuerdo que reabriría el estrecho de Ormuz, levantaría sanciones a Irán, desbloquearía fondos iraníes y extendería la tregua durante 60 días para negociar un pacto nuclear.
Omán aborda con una delegación de Irán la "libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz
Una delegación iraní encabezada por el viceministro de Exteriores del país, Kazem Gharib Abadi, abordó este domingo con funcionarios omaníes en Mascate cómo reanudar la "libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, en medio de informaciones sobre la posibilidad de establecer un sistema de peaje.
La agencia de noticias oficial omaní ONA informó de que el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, recibió un mensaje de su homólogo iraní, Abás Araqchí, reproducido por Abadi en el que "subrayó el compromiso de ambos países de reanudar la libre navegación por el estrecho de Ormuz de forma segura y sostenible".
Abadi encabezó la visita a Omán de una "delegación diplomática y jurídica" iraní, de acuerdo con ONA, en medio de "las consultas en curso y la cooperación positiva entre ambos países vecinos" en temas como las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Pakistán, y los esfuerzos realizados para que tengan éxito.
"Tras la reunión, las partes omaní e iraní celebraron una reunión ampliada para abordar un conjunto de principios que rigen la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, de conformidad con el derecho internacional", indicó la agencia, sin aportar más detalles sobre el contenido de las conversaciones.
Netanyahu asegura que el acuerdo con Irán incluirá acabar con el enriquecimiento de uranio
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que acordó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el "desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento (de uranio) de Irán y la retirada de su material nuclear enriquecido del territorio".
"El presidente Trump también reafirmó el derecho a la autodefensa de Israel contra amenazas en todos los frentes, incluyendo el Líbano", añadió el mandatario israelí en una publicación en la red social X, después de que algunas filtraciones apuntaran a que el acuerdo incluirá el final de la ofensiva de Israel en el Líbano contra el grupo chií Hizbulá.
El mandatario estadounidense le habría planteado esas afirmaciones en una llamada que se produjo la noche del sábado, explicó Netanyahu en sus redes sociales, y en ella el primer ministro israelí abordó con el magnate neoyorquino el memorando de entendimiento para el desbloqueo del estrecho de Ormuz y "las próximas negociaciones hacia un acuerdo final del programa nuclear de Irán".
Herzog afirma que Israel se ha "brutalizado" y califica a los colonos como "turba sin ley"
El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó que la sociedad israelí atraviesa un "proceso de brutalización" y calificó a los colonos violentos de Cisjordania ocupada como "turba sin ley", en un discurso este domingo en la ceremonia de entrega del Premio a la Unidad de Jerusalén
Trump dice que las negociaciones con Irán "avanzan de manera constructiva" pero sin prisas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que las conversaciones de paz con Irán "avanzan de manera constructiva", pero dijo que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que garantice que el acuerdo sea verdaderamente positivo.
"Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes para que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado", dijo en su red Truth Social.
El mandatario agregó que el bloqueo marítimo que Estados Unidos impuso a los puertos iraníes y que ha forzado el desvío de un centenar de buques "se mantendrá en plena vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo".
"Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!", agregó.
Si bien Trump admitió que la "relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva", también subrayó que Teherán debe "comprender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear".
Según filtraciones a medios, el acuerdo que están a punto de cerrar Estados Unidos e Irán incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones contra Irán, la descongelación de fondos iraníes bloqueados y una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear.
Miembros alemanes de flotilla vuelven a su país y acusan a Israel de "tortura"
Varios miembros alemanes de la Flotilla Global Sumud llegaron durante este fin de semana a Alemania y fueron recibidos en diferentes aeropuertos germanos entre cánticos, gestos de apoyo y acusaciones contra el trato recibido por parte de la autoridades israelíes, a las que acusaron, entre otras cosas, de "tortura".
Según publicó la agrupación germana de la Flotilla Global Sumud en su cuenta de Instagram, Ercan Tocan, uno de los ocho alemanes que formó parte de la iniciativa que trató de llegar a la Franja de Gaza por mar antes de ser interceptada por el Ejército israelí, aterrizó este domingo al aeropuerto de la ciudad de Hannover (centro).
Imágenes de un vídeo publicado la cuenta alemana de Flotilla Global Sumud muestran a Tocan cuando fue recibido en el aeropuerto por un pequeño grupo de manifestantes que cantaron lemas de apoyo a Palestina como "¡Viva, viva Palestina" o "¡Viva, viva Gaza!", además de pedir, "¡Paren el genocidio!" y clamar "¡Israel es un estado terrorista!".
La víspera, otro de los integrantes del grupo alemán de la flotilla conocido como Hannes denunció un trato de la autoridades israelíes que no tiene "nada que ver con la dignidad de la persona" ni con el "Estado de derecho" a su llegada en el aeropuerto de Düsseldorf, en el oeste alemán, donde le esperó una comitiva con pancartas de apoyo a Palestina.
Trump dijo a Netanyahu que insistirá en que acuerdo final con Irán incluya fin del programa nuclear
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se mantendrá firme en su exigencia de desmantelar el programa nuclear de Irán como condición para cualquier acuerdo final con Teherán, declaró a AFP este domingo un alto funcionario israelí.
"El presidente Trump dejó claro que se mantendrá firme en las negociaciones con respecto a su exigencia de larga data de desmantelar el programa nuclear de Irán y retirar todo el uranio enriquecido del territorio iraní, y que no firmará un acuerdo final si no se cumplen estas condiciones", dijo el funcionario, citando una conversación entre los dos dirigentes en la noche del sábado.
El alto cargo, que habló bajo condición de anonimato, indicó que Estados Unidos mantiene informado a Israel sobre las negociaciones para la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de las conversaciones para un acuerdo definitivo sobre todas las cuestiones pendientes.
Durante la conversación, Netanyahu destacó que Israel "conservará la libertad de acción contra amenazas en todos los frentes, incluido Líbano", agregó la fuente, que afirmó que Trump reiteró que apoya este principio.
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