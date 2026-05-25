Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump modera las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra

Trump llama "perdedores" a quienes critican su preacuerdo con Irán para reabrir Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo de "perdedores" a quienes, incluso dentro de las filas republicanas, han criticado el acuerdo que Washington y Teherán estarían a punto de firmar para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz.

En una publicación en su red Truth Social, el presidente defendió que el trato que está negociando será mejor que el acuerdo nuclear de 2015 bajo el mandato de Barack Obama, del que Trump se salió en su primer mandato.

"Si llego a un acuerdo con Irán, será uno bueno y apropiado, no como el de Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear", declaró Trump.

"Nuestro acuerdo es todo lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe en qué consiste. Ni siquiera está completamente negociado. Así que no hagan caso a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada. A diferencia de quienes me precedieron y debieron haber resuelto este problema hace muchos años, ¡yo no hago malos tratos!", afirmó.

Según se ha filtrado en medios como Axios o The New York Times, Estados Unidos e Irán estarían a punto de cerrar un acuerdo que reabriría el estrecho de Ormuz, levantaría sanciones a Irán, desbloquearía fondos iraníes y extendería la tregua durante 60 días para negociar un pacto nuclear.