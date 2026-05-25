Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroIsak AndikPresión estética masculinaCalorBad BunnyUrbanizacionesArcadi EspañaIránMercadona
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Donald Trump asegura que su Administración va a lograr que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington: "Creo que le vamos a dar un vuelco"

Trump afirma que EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"

Trump afirma que EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"

Javier Vendrell Camacho

R. Gargoi / J. Quintana

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Noticias relacionadas

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump amenaza a Irán con un 'gran golpe' si no hay un acuerdo pronto
  2. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Una alerta por drones en Lituania obliga a refugiarse a mandatarios y población
  3. Trump renuncia a asistir a la boda de su hijo por 'responsabilidades de Gobierno' en plena tensión con Irán y Cuba
  4. Hallados los cadáveres de dos turistas apuñalados en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica
  5. Abatido el autor de un tiroteo junto a la Casa Blanca
  6. Una madre y tres de sus hijos de corta edad mueren tras arrojarse de un 13º piso en Francia
  7. Ucrania, potencia mundial en drones: Zelenski vende sus aparatos 'probados en combate' a más de 20 países
  8. Trump dice que está negociando los últimos detalles de un acuerdo con Irán para reabrir Ormuz

Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Iglesias ortodoxas rusas en Europa Occidental: de templos de culto a posibles centros de espionaje

Iglesias ortodoxas rusas en Europa Occidental: de templos de culto a posibles centros de espionaje

Cierra la campaña electoral de la primera vuelta en Colombia con la izquierda como favorita

Cierra la campaña electoral de la primera vuelta en Colombia con la izquierda como favorita

Directo | Trump modera las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra

Directo | Trump modera las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra

DIRECTO UCRANIA | Kiev sufre un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos

DIRECTO UCRANIA | Kiev sufre un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos

Una ola de calor sin precedentes en Francia deja un muerto en un evento deportivo en París

Una ola de calor sin precedentes en Francia deja un muerto en un evento deportivo en París

Los conservadores ganan las elecciones chipriotas y los ultras avanzan al tercer lugar

Los conservadores ganan las elecciones chipriotas y los ultras avanzan al tercer lugar

Autoridades de Libia retienen a diez miembros de la Caravana Global Sumud Land, una de ellas española

Autoridades de Libia retienen a diez miembros de la Caravana Global Sumud Land, una de ellas española