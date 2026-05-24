Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania con 600 drones y 90 misiles, en su mayoría contra Kiev

Rusia lanzó la madrugada de este domingo un duro ataque contra Ucrania que causó al menos cuatro muertos y 83 heridos. Según el Ejército del país eslavo, el Kremlin empleó en su ofensiva 600 drones y 90 misiles, entre ellos el misil hipersónico Oreshnik, que alcanza más de 10 veces la velocidad del sonido y es imposible de interceptar. El principal objetivo del ataque fue la capital, Kiev, donde el balance fue de 2 muertos y 56 heridos, y fue en respuesta al ataque ucraniano mortal contra una residencia de estudiantes en la región ocupada de Lugansk que el presidente ruso, Vladímir Putin, prometió vengar, y en un momento en que Ucrania está recuperando territorio por primera vez en dos años.

Estos ataques se producen después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, alertase públicamente de que Rusia estaría preparando una ofensiva combinada de gran alcance contra Ucrania, incluida Kiev. El mandatario aseguró además que los servicios de Inteligencia manejaban indicios sobre un posible despliegue del misil hipersónico Oreshnik por parte de Moscú. La Embajada de Estados Unidos en Kiev había emitido también una advertencia sobre la posibilidad de un ataque aéreo de gran magnitud en las siguientes 24 horas, aunque sin precisar el tipo de armamento que podría utilizar Rusia.

Zelenski acusó este domingo a Putin de disparar contra infraestructuras civiles, un crimen de guerra según el derecho internacional. Según relató el dirigente en Telegram, el ataque de esta madrugada dañó "docenas de edificios residenciales y varias escuelas". "Es imposible normalizar esto. Es importante que esto no siga sin consecuencias para Rusia", añadió Zelenski, que precisó que entre los objetivos alcanzados por los sistemas ofensivos rusos también figuran una infraestructura de abastecimiento de agua y un mercado.

Un total de 549 drones enemigos fueron derribados y 55 misiles rusos interceptados en este ataque que tenía como "principal objetivo Kiev", según detalló en un comunicado la Fuerza Aérea de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó el uso de misiles Oreshnik, Kunzhal y Tsirkon, así como drones de ataque, en los bombardeos de este domingo y ha asegurado que los objetivos eran "instalaciones de mando militar, bases aéreas y empresa de la industria de defensa en Ucrania".

Represalia rusa

El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, confirmó que la lluvia de drones y misiles fue en respuesta por el ataque de Kiev, el pasado jueves, contra la residencia de estudiantes de la Universidad Pedagógica de Lugansk que provocó 21 muertos y 63 heridos e insinuó que Ucrania infligió este ataque con el objetivo de provocar "bombardeos masivos contra Kiev". "Así es más fácil pedir dinero y armas", añadió.

Kiev negó haber apuntado contra ofjetivos civiles y afirmó que atacó una unidad rusa de drones estacionada en la región.

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