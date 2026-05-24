Nuevas acusaciones vuelven a situar al expríncipe Andrés en el centro de la polémica por un episodio de acoso en Ascot

El expríncipe Andrés vuelve a situarse en el centro de la polémica judicial en el Reino Unido. Según informó este domingo el periódico británico 'The Sunday Times', la policía de Thames Valley investiga una denuncia por presunta conducta inapropiada hacia una mujer durante las carreras de caballos del Royal Ascot celebradas en 2002.

La nueva línea de investigación se suma al amplio proceso abierto contra el hijo de Isabel II, detenido el pasado febrero en el marco de unas pesquisas sobre su actividad institucional cuando ejercía como representante comercial británico. Los investigadores tratan de determinar si el entonces duque de York utilizó su posición oficial para compartir información sensible con el financiero Jeffrey Epstein.

Una nueva línea de investigación

Mientras los agentes continúan tomando declaración a testigos relacionados con esa causa principal, las autoridades también examinan posibles delitos vinculados a conducta sexual inapropiada y corrupción. El episodio denunciado habría tenido lugar durante una de las ediciones más concurridas y mediáticas del Royal Ascot, tradicional cita social de la familia real británica.

Las pesquisas forman parte de una investigación más amplia sobre la conducta de Andrés durante su etapa como representante especial británico para el comercio y la inversión, cargo que ocupó entre 2001 y 2011 y del que dimitió tras la controversia generada por su relación con Jeffrey Epstein. Los investigadores analizan posibles delitos relacionados con filtración de información confidencial, conflictos de interés, obtención de beneficios personales, corrupción, interferencias indebidas y otras formas de mala conducta institucional.

En aquella edición de 2002 estuvieron presentes la reina Isabel II y varios de sus hijos. Andrés acudió acompañado de sus hijas, Beatriz y Eugenia, y fue fotografiado junto al entonces príncipe de Gales, hoy Carlos III. Por el momento no ha trascendido si la denuncia fue presentada en aquel momento o si la supuesta víctima decidió acudir recientemente a la policía.

Registros y búsqueda de testigos

La policía de Thames Valley, encargada de todas las investigaciones relacionadas con el príncipe, ha pedido públicamente a posibles afectados o testigos que colaboren con la investigación. El mismo cuerpo policial arrestó a Andrés el pasado 19 de febrero, coincidiendo con su 66.º cumpleaños, en Wood Farm, una residencia situada dentro de la finca de Sandringham.

Los agentes también registraron el Royal Lodge, antigua residencia oficial del príncipe en Windsor, además de otras propiedades vinculadas al miembro de la familia real. Parte del material requisado continúa siendo analizado por los investigadores.

La polícia británica también ha solicitado formalmente al Departamento de Justícia de Estados Unidos acceso a las versiones originales de los llamados archivos Epstein, aunque por el momento las autoridades estadounidenses no habrían remitido documentación adicional a los investigadores británicos.

Los documentos sobre su papel institucional

El avance de las pesquisas llega pocos días después de que salieran a la luz nuevos documentos oficiales relacionados con el nombramiento de Andrés como enviado comercial del Reino Unido. Los archivos indican que fue la difunta reina Isabell II fue quien impulsó su designación para representar los intereses británicos en el extranjero tras la salida del duque de Kent del cargo.

La documentación difundida por el Gobierno británico también revela que el príncipe prefería participar en misiones diplomáticas consideradas de alto perfil y evitar parte de las obligaciones administrativas asociadas al puesto. Algunos de esos informes apuntan además a que habría compartido información comercial obtenida durante su actividad oficial con Epstein.

El precedente del caso Epstein

La caída pública de Andrés comenzó tras las acusaciones formuladas por Virginia Giuffre, quien aseguró haber mantenido relaciones sexuales con él cuando tenía 17 años después de haber sido captada por Epstein. Aunque el príncipe siempre negó los hechos, alcanzó un acuerdo económico con Giuffre en Estados Unidos para evitar un juicio civil.

Desde entonces, el distanciamiento entre Andrés y la Casa Real británica se ha intensificado. El año pasado, Carlos III retiró a su hermano los títulos y funciones oficiales que aún conservaba.

Noticias relacionadas

A estas investigaciones se añaden nuevas informaciones publicadas recientemente por la prensa británica. Según el periódico británico 'Daily Mail', la policía estaría estudiando denuncias que sostienen que Epstein facilitó el traslado de una mujer al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con Andrés en 2010. Sin embargo, las autoridades todavía no han tomado declaración formal sobre ese asunto porque la mujer implicada no habría presentado una denuncia oficial y, según ese mismo medio, tampoco estaría dispuesta a colaborar con la policía.