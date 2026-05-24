Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Al menos un muerto y 16 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev

Riesgo de escalada

En este contexto, Rusia podría intentar lanzar una nueva operación desde el norte para recuperar la iniciativa y aumentar la presión sobre Ucrania, atacando las regiones de Kiev y Chernígov desde el territorio de Bielorrusia.

La gravedad de la amenaza ha quedado patente con la visita de Zelenski -quien se ha referido a los riesgos en varias ocasiones esta semana- a las zonas cercanas a la frontera con Bielorrusia, de casi 1.000 km de longitud, que incluye las regiones de Volin, Rivne y Zhitómir.

Ucrania colabora actualmente con sus socios extranjeros para "neutralizar y minimizar estas amenazas procedentes del lado bielorruso" y reivindica su derecho a responder con acciones recíprocas a Bielorrusia, declaró el sábado el ministro de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga.

El comandante en jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, también señaló que cree que la posibilidad de tales operaciones "es real".

"Sabemos que el Estado Mayor ruso está calculando y planificando activamente operaciones ofensivas desde el norte", declaró el martes.

El exdiputado y comandante de la unidad de drones ucraniana, Igor Lutsenko, también señaló que él piensa que Rusia se encamina hacia algún tipo de escalada.

"Definitivamente no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo no pasa nada en el frente, mientras sus refinerías de petróleo arden y los barcos se esconden en el mar Negro", declaró a la agencia de noticias ucraniana Unian.