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Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Al menos un muerto y 16 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Al menos un muerto y 16 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev
Las autoridades ucranianas han denunciado este sábado un ataque aéreo ruso a gran escala lanzado contra Kiev, durante la madrugada, en el que se han empleado de forma combinada misiles balísticos y drones y que se ha saldado con al menos un fallecido 16 personas heridas, así como con numerosos daños materiales en distintos puntos de la capital.
Periodistas del diario 'Th Kyiv Independent' han notificado varias oleadas de explosiones en torno a la 01.00 horas (hora local) y, más tarde, sobre las 03.00 horas (hora local), coincidiendo con la activación de alertas antiaéreas en distintas regiones del país, tras detectar la Fuerza Aérea ucraniana "decenas" de misiles dirigidos hacia Kiev.
Rusia eleva a 21 los muertos por el ataque ucraniano contra la residencia de estudiantes en Lugansk
Rusia ha elevado a 21 los muertos por el ataque de un avión no tripulado de Ucrania contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, bajo autoridad rusa; un bombardeo que ha desencadenado una ofensiva diplomática de Moscú para que Ucrania rinda cuentas ante la comunidad internacional a pesar de que Kiev ha negado toda implicación en lo ocurrido.
El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha informado además de 42 personas heridas por el ataque en Starobilsk, donde al menos tres estudiantes siguen desaparecidos. Además, las autoridades rusas han denunciado que la residencia fue objeto de ataques de 16 drones.
Zelenski rechaza la idea de Merz para Ucrania de ser "miembro asociado" en la UE
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó este sábado la propuesta que hizo para su país el canciller alemán, Friedrich Merz, quien planteó que la nación invadida por Rusia pueda ser "miembro asociado" de la Unión Europea (UE), iniciativa que el jefe de Estado calificó de "injusta".
Según confirmó al periódico ucraniano The Kyiv Independent el asesor presidencial Dmitró Litvin, Zelenski calificó de "injusta" la iniciativa de Merz.
Según titula el medio ucraniano, el estatus de "miembro asociado" dejaría a Ucrania, según Zelenski, "sin voz" en Europa.
El jefe del Gobierno alemán planteó crear el estatus de "miembro asociado" para Ucrania en una carta hecha pública el jueves y dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro de Chipre, Níkos Christodoulídis, cuyo país ocupa la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE).
En la misiva, Merz pidió que en la próxima reunión informal de los líderes europeos, prevista los días 18 y 19 de junio en Bruselas, se discuta la idea de crear el estatus de "miembro asociado para Ucrania".
Riesgo de escalada
En este contexto, Rusia podría intentar lanzar una nueva operación desde el norte para recuperar la iniciativa y aumentar la presión sobre Ucrania, atacando las regiones de Kiev y Chernígov desde el territorio de Bielorrusia.
La gravedad de la amenaza ha quedado patente con la visita de Zelenski -quien se ha referido a los riesgos en varias ocasiones esta semana- a las zonas cercanas a la frontera con Bielorrusia, de casi 1.000 km de longitud, que incluye las regiones de Volin, Rivne y Zhitómir.
Ucrania colabora actualmente con sus socios extranjeros para "neutralizar y minimizar estas amenazas procedentes del lado bielorruso" y reivindica su derecho a responder con acciones recíprocas a Bielorrusia, declaró el sábado el ministro de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga.
El comandante en jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, también señaló que cree que la posibilidad de tales operaciones "es real".
"Sabemos que el Estado Mayor ruso está calculando y planificando activamente operaciones ofensivas desde el norte", declaró el martes.
El exdiputado y comandante de la unidad de drones ucraniana, Igor Lutsenko, también señaló que él piensa que Rusia se encamina hacia algún tipo de escalada.
"Definitivamente no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo no pasa nada en el frente, mientras sus refinerías de petróleo arden y los barcos se esconden en el mar Negro", declaró a la agencia de noticias ucraniana Unian.
Ucrania teme una posible ofensiva desde Bielorrusia mientras Rusia se estanca en el frente
Kiev considera que la amenaza de una nueva ofensiva desde el territorio de Bielorrusia nunca fue tan grande como ahora desde la retirada de las fuerzas invasoras del norte de Ucrania en la primavera de 2022, ya que Rusia podría estar tratando de desviar a las fuerzas ucranianas del frente, donde el Ejército agresor encuentra un número creciente de dificultades.
Ucrania ha recuperado 590 kilómetros cuadrados de su territorio desde principios de año, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo que hace que su posición sea "más fuerte que en años anteriores" y que la tendencia general, según el jefe de Estado, sea "desfavorable" para Rusia.
Según los analistas militares, los avances de Rusia se han estancado en sus niveles más bajos de los últimos tres años.
Si bien Rusia mantiene alta la presión sobre Donetsk y Zaporiyia, y apuesta por la ofensiva de verano para revitalizar sus avances en el este y el sur, crecen los ataques con drones de Ucrania, tanto dentro del territorio ruso como contra la logística del frente.
Un muerto y ocho heridos en un ataque ruso contra un cortejo fúnebre en Ucrania
Una persona murió y otras ocho resultaron heridas este sábado en la región ucraniana de Sumi, al noreste del país invadido por Rusia, al atacar un dron ruso un cortejo fúnebre, informaron las autoridades locales.
"Lamentablemente, ha fallecido en el hospital el hombre que sufrió heridas muy graves como consecuencia del ataque ruso contra el cortejo fúnebre en Sumi", informó en su cuenta de Telegram el responsable de la Administración Regional de Sumi, Oleg Grigorov. "Un ataque cínico", denunció Grigorov al informar de lo ocurrido.
Rusia eleva a 10 el número de fallecidos en ataque a residencia en Lugansk
Las autoridades rusas elevaron este sábado a 10 el número de fallecidos en un ataque de Kiev contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Moscú, que ocurrió la víspera.
"Los rescatistas estuvieron recogiendo los escombros toda la noche. Lamentablemente, las esperanzas no se cumplieron y el número de víctimas mortales ascendió a 10", escribió en redes sociales el gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pásechnik.
La Fuerza Aérea de Ucrania derriba 102 drones rusos lanzados en ataque nocturno
Operativos de la Fuerza Aérea de Ucrania derribaron en la noche del viernes a este sábado 102 de los 124 drones que Rusia lanzó contra su territorio en un ataque nocturno.
Según informó en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania, "el enemigo atacó con 124 drones" Shahed, Gerber, Italmas y réplicas en el sur, norte y este ucraniano.
Guterres condena el ataque contra residencia estudiantil en Lugansk, anexionada por Rusia
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este viernes el ataque contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia en 2022 y que, según el presidente ruso, Vladímir Putin, ha dejado ya seis fallecidos.
"Condenamos enérgicamente cualquier ataque contra la población civil y las infraestructuras civiles, independientemente del lugar en que se produzcan", declaró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en la que afirmó que la ONU sigue "con preocupación" las informaciones sobre el ataque.
Alemania ve la opción de negociación directa de la UE con Rusia, si se sienta a la mesa
El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, indicó este viernes que entre los países de la Unión Europea se está considerando la posibilidad de negociar directamente con Rusia un alto el fuego en Ucrania, siempre que Moscú acepte sentarse a la mesa y bajo la premisa del apoyo a Kiev. "Yo diría que estamos de camino a eso. Porque el formato (de negociación) que vemos ahora está, diría, desbordado", dijo el ministro durante su intervención en un panel en el foro Globosec, que se celebra en Praga hasta mañana. Wadephul indicó, sin precisar más, que "las mismas personas" que están negociando con Rusia lo hacen también en Irán y en Gaza, un conflicto este que, dijo, sigue sin resolverse.
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