Guerra de Irán, en directo: última hora | Pakistán espera albergar "muy pronto" otra ronda de diálogo entre Irán y EEUU en Islamabad

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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán
Pakistán espera albergar "muy pronto" otra ronda de diálogo entre Irán y EEUU en Islamabad
El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, anunció este domingo que Islamabad espera albergar una nueva ronda de diálogo entre Irán y EE. UU. "muy pronto", después de que Donald Trump revelara que se negocian los últimos detalles de un acuerdo de paz.
"Pakistán continuará sus esfuerzos de paz con la mayor sinceridad y esperamos albergar la próxima ronda de conversaciones muy pronto", escribió en X el mandatario paquistaní, confirmando la disposición de su Gobierno para reactivar la mesa de negociación.
Trump dice que está negociando últimos detalles de un acuerdo con Irán para reabrir Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado que se están negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con Irán que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y que será anunciado próximamente.
El líder estadounidense hizo este anuncio en una publicación en su red de Truth Social tras mantener llamadas con sus aliados del golfo Pérsico y con Israel.
Pakistán dice que Irán y EEUU están "más cerca que nunca" de un acuerdo de paz
Irán y Estados Unidos están "más cerca que nunca" de un acuerdo, un avance crucial que podría anunciarse de forma oficial este mismo fin de semana, afirmaron este sábado a EFE fuentes paquistaníes cercanas a las negociaciones de paz.
"Irán y Estados Unidos están más cerca de un acuerdo que nunca desde que se rompieron las conversaciones en Islamabad. Esperamos un avance crucial durante el fin de semana", dijo un alto funcionario de la seguridad paquistaní bajo condición de anonimato.
Trump dice que está dividido entre cerrar un acuerdo o atacar a Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este sábado que está dividido entre cerrar un acuerdo o retomar la ofensiva militar contra Irán.
En breves declaraciones telefónicas al portal Axios, el presidente dijo que hay un 50 % de probabilidades de llegar a un "buen" trato o, por el contrario, hará "volar por los aires" a Irán, país con el que acordó un alto el fuego en abril.
El presidente tiene previsto reunirse este mismo sábado con su equipo de seguridad, incluido el vicepresidente, JD Vance, y el equipo negociador estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, para evaluar la situación.
Trump canceló el viernes sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey y regresó a Washington para dar seguimiento a las negociaciones con Teherán.
El jefe del Ejército paquistaní, el general Asim Munir, que ejerce de mediador entre Estados Unidos e Irán, visitó este sábado Teherán para tratar de impulsar un acuerdo.
El Ministerio de Exteriores iraní declaró que en la última semana ha habido "un acercamiento de posturas" y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial en la India, anticipó que podría haber un anuncio en las próximas horas o días.
En el centro de las negociaciones está el programa nuclear iraní, pues Washington exige que Teherán deje de enriquecer uranio, y la situación del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra y donde quiere cobrar un peaje para su tránsito.
Irán afirma que las posturas con EEUU se han acercado en la última semana
Irán afirmó este sábado que Teherán y Washington han acercado posturas de cara a un posible acuerdo de paz bajo mediación de Pakistán, aunque evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que las conversaciones se centran ahora en finalizar un memorando de entendimiento entre ambas partes.
"Durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, a la televisión estatal.
Sin embargo, Bagaei evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que todavía es necesario esperar "para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días".
Bagaei dijo que por ahora las partes están tratando de acordar un memorando de entendimiento sobre la base de la propuesta iraní de catorce puntos, que ha sido intercambiada varias veces y está centrada en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.
No obstante, indicó que aún existen diferencias sobre algunos puntos que no especificó y señaló que estos siguen actualmente en proceso de evaluación.
Según el diplomático iraní, después de finalizar dicho memorando de entendimiento, las partes empezarán a negociar otras cuestiones, como el programa nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones estadounidenses y el desbloqueo de los fondos iraníes en el extranjero, en un plazo de entre 30 y 60 días.
Israel continúa sus ataques contra el sur del Líbano y mata al menos a otras seis personas
Israel continuó este sábado sus ataques contra varias localidades del sur del Líbano, donde se informó oficialmente de la muerte de al menos seis personas en diferentes bombardeos aéreos, que se suman a las ya más de 3.111 que perdieron la vida en suelo libanés en acciones similares desde el 2 de marzo.
Según fuentes oficiales libanesas, los ataques israelíes no han cesado en la parte meridional del Líbano desde la noche del viernes, en especial contra Tiro y sus alrededores, donde al menos cuatro personas fallecieron en "un ataque hostil" en la localidad de Deir Qanoun al Nahr, a unos 85 kilómetros al sur de Beirut.
Irán avisa a EEUU que no renunciará a sus derechos mientras mantiene conversaciones de alto nivel con Pakistán
El jefe de la delegación negociadora iraní en las conversaciones con Estados Unidos, el presidente del Parlamento Mohamed Baqer Qalifab, ha avisado a Washington de que no tiene intención de renunciar ni a uno solo de sus derechos en medio de un relativo impulso a las negociaciones con la visita a Teherán del jefe del Ejército de Pakistán y elemento esencial en la mediación internacional, el general Asim Munir.
"No renunciaremos a los derechos de nuestra nación y nuestro país", ha avisado Qalifab durante su encuentro con el militar antes de criticar a Estados Unidos, "una parte que es completamente deshonesta y en la que no se puede confiar".
El jefe del Ejército paquistaní aborda en Teherán un posible acuerdo entre Irán y EEUU
El jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, mantuvo conversaciones en Teherán con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araghchí, para discutir un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras la República Islámica estudia una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra.
La reunión, celebrada el viernes por la noche, abordó "los últimos esfuerzos e iniciativas diplomáticas para evitar una escalada de las tensiones" y las fórmulas para reforzar "la paz, la estabilidad y la seguridad" en Asia Occidental, según informó la agencia IRNA este sábado.
Irán acusa a EEUU de sabotear las negociaciones de paz
Irán acusó este sábado a Estados Unidos de sabotear con "exigencias excesivas" las negociaciones para poner fin a la guerra en medio de especulaciones sobre una reanudación de las hostilidades.
En una conversación con el secretario general de la ONU, António Guterres, el canciller iraní, Abás Araqchi, se quejó de las "posiciones contradictorias y las repetidas exigencias excesivas" de Washington, según recogen las agencias Tasnim y Fars. Estos factores "perturban el proceso de negociaciones llevado a cabo bajo la mediación de Pakistán", estimó el ministro iraní.
El petróleo de Texas sube un 0,26 %, pendiente de las conversaciones entre EEUU e Irán
El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 0,26%, hasta 96,60 dólares el barril, con los operadores pendientes a las conversaciones entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el de referencia en EE.UU., sumaron 0,25 dólares respecto al cierre anterior. En el cómputo semanal, el precio del crudo ha bajado un 8,5%.
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