Guerra de Irán, en directo: última hora | Pakistán espera albergar "muy pronto" otra ronda de diálogo entre Irán y EEUU en Islamabad

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Un mural en Teherán con imágenes de dirigentes iraníes, este jueves.

Un mural en Teherán con imágenes de dirigentes iraníes, este jueves. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. Tras semanas de espera, Irán planteó una propuesta de plan de paz a Trump que enfureció al presidente de EEUU. Vuelven a sonar tambores de guerra.

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