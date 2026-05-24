Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroIsak AndikCalorBad BunnyUrbanizacionesArcadi EspañaIránUcraniaMercadona
instagramlinkedin

GAZA

Global Sumud informa de que ha perdido el contacto con una caravana de activistas con españoles en Libia

El grupo humanitario ha perdido el contacto con varios voluntarios españoles tras su acercamiento a un puesto de control en la ciudad libia de Sirte

Activista propalestino.

Activista propalestino. / Archivo

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La iniciativa Caravana Global Sumud Land que pretende llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ha informado de que ha perdido el contacto con el grupo que se desplazaba por Libia, concretamente cerca de la ciudad de Sirte, entre los que había varios españoles.

"Los voluntarios de la Caravana Global Sumud Land se han acercado al puesto de control de Sirte para negociar el paso. Hace casi dos horas. No hemos sabido nada de ellos desde entonces", ha informado el grupo en un mensaje difundido en redes sociales.

En la caravana de vehículos viajaban civiles de países como Uruguay, Canadá/Túnez, Italia, Portugal, España, Argentina, Estados Unidos, Polonia y otros, ha indicado.

"Si eres ciudadano de uno de estos países, llama a tu Ministerio de Asuntos Exteriores. Pregunta qué están haciendo para proteger a sus ciudadanos que forman parte de un convoy humanitario en Libia", concluye el comunicado de Global Sumud.

Más de 200 participantes

El convoy había informado previamente de que las negociaciones con las autoridades del este de Libia para garantizar un paso seguro se habían estancado. "Las reiteradas peticiones de reunión para finalizar los detalles de la recepción y entrega de la ayuda humanitaria, junto a los especialistas que viajan a bordo, no han recibido ninguna respuesta concreta", explicaba el grupo en un comunicado anterior.

Consideran que "el genocidio y el bloqueo de Gaza continúan y el pueblo palestino no puede esperar a que se resuelva este absurdo burocrático para recibir socorro y ayuda".

El convoy incluye diez camiones con ayuda humanitaria, siete ambulancias y más de 200 participantes, incluidos expertos en medicina, ingeniería, logística y derecho humanitario. La iniciativa partió desde Mauritania hace aproximadamente un mes.

"Cada artículo a bordo está meticulosamente documentado. Todos los participantes están comprometidos con la acción civil y no violenta. Cada paso se da de acuerdo con el derecho internacional", explicó la organización.

El grupo recuerda además la reciente intercepción de 50 barcos de la Global Sumud Flotilla y la "detención brutal e ilegal" de 328 participantes en aguas internacionales cuando se dirigían a Gaza.

Noticias relacionadas

"El derecho del pueblo palestino a recibir ayuda y controlar sus propias fronteras no es una petición: es una obligación legal y moral de todos los estados e instituciones que afirman defender los derechos humanos", remachó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra de Irán, en directo: última hora | Trump amenaza a Irán con un 'gran golpe' si no hay un acuerdo pronto
  2. Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Una alerta por drones en Lituania obliga a refugiarse a mandatarios y población
  3. Trump renuncia a asistir a la boda de su hijo por 'responsabilidades de Gobierno' en plena tensión con Irán y Cuba
  4. Hallados los cadáveres de dos turistas apuñalados en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica
  5. Abatido el autor de un tiroteo junto a la Casa Blanca
  6. Una madre y tres de sus hijos de corta edad mueren tras arrojarse de un 13º piso en Francia
  7. Ucrania, potencia mundial en drones: Zelenski vende sus aparatos 'probados en combate' a más de 20 países
  8. Trump dice que está negociando los últimos detalles de un acuerdo con Irán para reabrir Ormuz

Global Sumud informa de que ha perdido el contacto con una caravana de activistas con españoles en Libia

Global Sumud informa de que ha perdido el contacto con una caravana de activistas con españoles en Libia

EEUU e Irán ultiman los detalles de un acuerdo de paz, pero Trump pide no "apresurarse"

Al menos 30 personas desaparecidas tras derrumbarse un edificio en construcción en Filipinas

Al menos 30 personas desaparecidas tras derrumbarse un edificio en construcción en Filipinas

El derrumbe de un edificio en construcción deja al menos 30 desaparecidos en Filipinas

El derrumbe de un edificio en construcción deja al menos 30 desaparecidos en Filipinas

Se derrumba un edificio en construcción en Filipinas

Se derrumba un edificio en construcción en Filipinas

DIRECTO IRÁN | Rubio afirma que es posible un anuncio sobre la guerra en Irán este domingo

DIRECTO IRÁN | Rubio afirma que es posible un anuncio sobre la guerra en Irán este domingo

Cuatro muertos y casi cien heridos en un bombardeo ruso a Ucrania con hipersónico Oréshnik

Cuatro muertos y casi cien heridos en un bombardeo ruso a Ucrania con hipersónico Oréshnik

Al menos 29 muertos y 102 heridos tras un ataque con explosivos contra un tren en Pakistán

Al menos 29 muertos y 102 heridos tras un ataque con explosivos contra un tren en Pakistán