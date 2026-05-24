Al menos 30 personas desaparecidas tras derrumbarse un edificio en construcción en Filipinas

Al menos 30 personas siguen desaparecidas este domingo en Filipinas tras el colapso de un edificio en construcción en la provincia de Pampanga, a unos 80 kilómetros al norte de Manila. Mientras continúan las labores de búsqueda, 26 ciudadanos ya fueron rescatados con vida, han informado autoridades locales.

La Oficina de Reducción y Gestión de Riesgos de Desastres (DRRMO, en inglés) ha explicado que el incidente se registró a las 3:00 hora local (19:00 GMT del sábado) en una estructura de hormigón de nueve pisos aún sin culminar, situada en la ciudad de Los Ángeles. Ha añadido que 24 personas fueron rescatadas con éxito de la estructura colapsada, a los que se suman otras dos que se encontraban en una edificación contigua y que también resultaron afectadas por el derrumbe.

Hasta ahora se desconoce el estado de estas personas. Según medios locales, algunas de ellas sufrieron heridas de variada consideración.

Atrapadas en el edificio

Por su parte, el jefe de la Oficina de Información Pública de la ciudad, Jay Pelayo, declaró -a la emisora privada DZBB- que, según los datos preliminares, se estima "que todavía hay entre 30 y 40 personas atrapadas en el edificio en construcción". Las autoridades han desplegado a un centenar de funcionarios en el lugar, entre ellos rescatistas y paramédicos, mientras intentan determinar la causa del desplome.

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Según medios filipinos, la mayoría de los rescatados y desaparecidos son trabajadores de la construcción que pernoctan en el inmueble, incluso durante los fines de semana.