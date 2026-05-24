Trump endurece sanciones a Cuba, en directo | EEUU anuncia que "tomará el control casi de inmediato"

Estados Unidos bombardeó varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano, del que aspira a gestionar el petróleo.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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"Delcy Rodríguez se va, eso no está en duda", afirma Machado ante venezolanos en Panamá La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, aseguró este sábado que la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saldrá del poder y que el gran reto que tiene los venezolanos es "construir los pilares éticos y liberales que harán que Venezuela nunca jamás" caiga bajo el comunismo y la tiranía. Ante una multitud de venezolanos reunidos en la céntrica avenida Cuba de la capital panameña, Machado pronunció un discurso cargado de emoción y centrado en el mensaje de mantener la unidad y coordinación que, aseguró, dio a las fuerzas opositoras el triunfo en las elecciones del 28 de julio de 2024. Machado recordó que Panamá resguarda las actas de votación que la oposición venezolana asegura demuestran la victoria presidencial con "más del 70 %" de Edmundo González Urrutia, un triunfo no reconocido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo y que proclamó la reelección de Nicolás Maduro - capturado por EE.UU. en enero pasado bajo cargos de narcotráfico - sin mostrar los votos que lo acrediten.

Familias de presos políticos desconfían de las cifras de liberaciones del Gobierno venezolano Familiares de presos políticos en Venezuela expresaron este sábado su desconfianza en las cifras de liberaciones que ha ofrecido el Gobierno, luego de que en la víspera la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, señalara que durante esta semana fueron excarceladas 395 personas y que en las "próximas horas" se llegaría a un total de 500. "Nosotros no confiamos en las cifras que dan. Tenemos ya muchos meses pidiendo que publiquen el nombre de las personas que han sido excarceladas para hacer un proceso transparente", dijo a EFE Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, quien fue detenido en 2018 y acusado de un presunto intento de magnicidio.

Cuba recibe un donativo chino de 15.000 toneladas de arroz Cuba recibió este sábado un envío de 15.000 toneladas de arroz de China, que forma parte de un gran donativo dispuesto por Pekín como asistencia alimentaria de emergencia ante la grave crisis económica en la isla, informó la prensa estatal. Este envío, que arribó al puerto de La Habana en el buque Sunny Hong, forma parte de un total de 60.000 toneladas del cereal que continuará llegando gradualmente a la isla, un ejemplo del apoyo que ha prestado en los últimos años al país caribeño el Gobierno chino, en ámbitos como el alimentario y el energético.

María Corina Machado: "Seré candidata" en unas "elecciones limpias y libres" en Venezuela La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este sábado en Panamá que será candidata presidencial en las elecciones "limpias y libres" que se celebrarán en su país como parte del plan de tres fases en marcha para restaurar la "libertad" en Venezuela. "Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres", respondió Machado a la pregunta de si se presentaría como aspirante presidencial en los comicios.

El jefe del Comando Sur de EE.UU. visita Caracas para simulacro y reunión con autoridades El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, visitó este sábado Venezuela para supervisar el simulacro de evacuación realizado en la embajada de su país en Caracas y reunirse con autoridades del Gobierno venezolano. "El comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, estuvo hoy en Caracas, Venezuela, en su segunda visita oficial al país", anunció la embajada estadounidense en X, citando un mensaje del Comando Sur en la misma red social.

Delcy Rodríguez asegura que el número de excarcelados superará los 500 "en las próximas horas" La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha apuntado este viernes que el número de personas que serán excarceladas "en las próximas horas" rondará finalmente las 500, una cifra que supera las 300 liberaciones anunciadas días atrás por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Rodríguez ha señalado que este incremento responde a las revisiones realizadas entre las distintas instancias del sistema judicial y ha defendido que estas medias representan "buenas noticias" para el país. No obstante, la mandataria ha pedido que las excarcelaciones sean asumidas "con madurez", "con respeto", y desde "un punto de vista constructivo", en el marco de lo que ha definido como "el renacer de Venezuela". En este sentido, ha defendido también la necesidad de avanzar hacia "la convivencia y la paz" mediante una "transformación cultural de la sociedad".

México rechaza visión “injerencista” de EEUU tras acusación contra Raúl Castro La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este viernes su desacuerdo con la acusación penal en Estados Unidos contra el expresidente cubano Raúl Castro, al considerar que responde a una visión “injerencista” histórica de Washington hacia otros países. “Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos. No es de ahora (...) nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”, afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre los cargos presentados contra Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas civiles en 1996.

Mariela, hija de Raúl Castro: "A él nadie lo va a secuestrar" Mariela Castro, hija del expresidente cubano Raúl Castro, aseguró este viernes que a su padre "nadie lo va a secuestrar" tras su acusación en EE.UU. y su designación como "fugitivo" de la Justicia. "(Estamos) Preparados para el combate. A él nadie lo va a secuestrar. Eso se lo puedo asegurar. Ni a él ni a nadie", aseguró Mariela Castro en declaraciones a los medios al término de un acto de repulsa por la imputación del expresidente, una de las figuras políticas con más poder en la isla.

Venezuela dice que EEUU verificó estándares de seguridad en aeropuertos para nuevos vuelos La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, informó este jueves que Estados Unidos verificó los estándares de seguridad internacional en dos aeropuertos del país suramericano para la apertura de más vuelos comerciales entre las dos naciones, cuya conexión aérea fue reanudada oficialmente el pasado abril, tras siete años suspendida. En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), señaló que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. realizó recientemente una "inspección técnica exitosa" en los aeropuertos de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), y de la ciudad de Barcelona, en la región de Anzoátegui (este). "Se nombró una comisión del ministerio para ir junto a ellos a evaluar las condiciones de los aeropuertos y pasamos todas las certificaciones (...) que ellos exigen para que lleguen sus vuelos. Aquí están nuestros aeropuertos en perfecto estado", dijo.